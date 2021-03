STRENGERE: Steffen Handal er leder for Utdanningsforbundet, landets desidert største organisasjon for lærere og barnehagelærere. Foto: Odin Jæger, VG

Utdanningsforbundets leder: Vil ha munnbind og to meters avstand i skolen

Utdanningsforbundet mener det trengs strengere smittevernregler enn dagens. – Med det muterte viruset er skoler og barnehager til dels blitt episentre for den økte smitten, begrunner Handal.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I utgangspunktet mener Handal det er nødvendig og bra at regjeringen erkjenner at det smittevernsystemet vi har må revideres og forbedres.

Men:

– Selv om vi også er enige i at barn og unge må skjermes så langt det er mulig, mener jeg at vi må ha strengere smittevernregler nå – i alle fall der smittetallene går opp, skriver Handal i en e-post til VG.

Reaksjonen kommer kort tid etter at statsminister Erna Solberg har redegjort for at det ikke kommer spesielle tiltak rettet mot smittevern i skoler og barnehager med det aller første.

Den hurtige spredningen av de muterte virusvariantene, vekker stor bekymring blant skole- og barnehageansatte, som Handal representerer. Utdanningsforbundet har over 180.000 medlemmer.

– Ikke trygt

– Det oppleves ikke som trygt og vi får mange uromeldinger fra våre medlemmer, beskriver Handal som senere tirsdag sender flere konkrete innspill til Kunnskaps- og integreringsdepartementet om den alvorlige situasjonen.

– Der foreslår vi blant annet at en del av de reglene som har vært anbefalinger og der en bruker ordet bør, må erstattes med «skal», forteller forbundslederen.

ANNENHVER DAG? Skole annenhver dag for de minste elevene, spilles inn som et forslag til regjeringen fra Utdanningsforbundet. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB

De vil foreslå at det skal være to meters avstand og det skal brukes munnbind, ifølge en e-post fra Handal til VG tirsdag formiddag.

I brevet som er sendt departementet, modererer forbundet seg noe, og skriver:

«Av nye tiltak vurderes pålegg/anbefaling om munnbind som mest aktuelt.»

Presiserer om munnbind

Overfor VG senere tirsdag presiserer Steffen Handal at bruk av munnbind ikke bør være pålegg, men en anbefaling.

– Dersom smittevernmyndighetene mener at munnbind er et riktig tiltak så er ikke vi avvisende til det for ansatte og elever i ungdomsskolen og videregående skole . Men det bør i så fall være en anbefaling og ikke et pålegg.

Men det bør vurderes som påbud ved skoleskyss for elever i ungdomsskolen og videregående, skriver lederen av Utdanningsforbundet.

Han legger til at siden det vurderes som svært vanskelig å overholde regler om avstand i alle situasjoner i barnehagen og dels i barneskolen, bør det åpnes for at ansatte som ønsker å bruke munnbind, kan gjøre det.

– Så er vi åpne for at det leies ekstra lokaler og settes inn flere vikarer. Redusert åpningstid i barnehagene er et annet viktig tiltak, poengterer Handal.

– Vi tror at det er mer fornuftig å organisere skoledagen slik at de yngste barna er på skolen annenhver dag, i stedet for noen timer hver dag. Både skoleskyss og enklere renhold tilsier det, ifølge Handal.

Utdanningsforbundet er innforstått med at nye og strengere tiltak vil føre til merarbeid og ekstraarbeid, og de er tydelige på at dette må kompenseres gjennom forpliktende, skriftlige sentrale avtaler.

Handal la merke til at statsministeren i Stortinget onsdag var svært tydelig på viljen til å kompensere for merutgifter, og at det er et kommunalt ansvar å se til at midler når helt ut til den enkelte barnehage og skole.

– Her må KS på banen og ta ansvar, krever Handal med adresse til kommunesektorens egen organisasjon, som har arbeidsgiveransvaret for veldig mange av landets lærere og barnehagelærere.