DATA-ANGREP: Stortinget bekreftet i september at flere stortingsrepresentanter og - ansatte har hatt innbrudd på e-postene sine. Foto: Helge Mikalsen Foto: Gorm Kallestad

Stortinget skjerper sikkerheten: Manglet obligatorisk totrinns verifisering på e-post

I september ble det kjent at flere representanter var hacket og sensitiv informasjon var på avveie. Nå skjerper Stortinget sikkerheten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

1. september sprakk nyheten om at flere stortingsrepresentanter og ansatte var utsatt for innbrudd på e-postkontoene sine. Ofrene satt i ulike komiteer og flere kunne ha tilgang på sensitiv informasjon.

– Det som skiller tidligere angrep fra dette er at man har lyktes med innbrudd og tatt ut data. Det gjør denne saken svært alvorlig, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen til VG.

I morges fikk stortingsrepresentantene beskjed fra administrasjonen om at nye sikkerhetstiltak er på plass. Det viser en e-post VG har fått tilgang til:

«Den 14. januar starter overgangen til obligatorisk to-faktorautentisering på hele Stortingets e-postløsning. To-faktorautentisering betyr at du, i tillegg til passord, også må identifisere deg på annen måte for å logge deg inn.»

To-faktor-autentisering har vært anbefalt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i flere år.

Mener Russland stod bak

Aktørene bak innbruddet på e-postkontoene fikk tak i sensitivt innhold. Politiets sikkerhetstjeneste mener russiske militær-hackere sto bak angrepet mot Stortinget. PST pekte konkret på den russiske hackergruppen kjent under navnene «APT28» og «Fancy Bear». Russland har benektet anklagene.

«Bakgrunnen for endringen er den siste tidens IT-angrep, som har vist at Stortinget er et attraktivt mål. Stortingsvalget i 2021 aktualiserer dette ytterligere. Krav om to-faktorautentisering på hele e-postløsningen er et nødvendig tiltak for å sikre Stortinget og den enkelte mot nye innbrudd.»

Etter at hackingen ble offentlig kjent sjekket VG sikkerhetssystemene og fant at det manglet krav om en slik ekstra kode for adgang.

Portalen for å få adgang lå åpent på nett og kunne finnes via PC-er og mobiltelefoner som ikke var satt opp av Stortingets IT-avdeling.

Attraktiv informasjon

– Stortinget har veldig attraktiv informasjon. Ved å lese e-poster kan du skjønne hva norske politikere har gjort, sagt og kanskje hva planene deres er, sa teknologidirektør Simen Sommerfeldt i konsulentselskapet Bouvet til VG.

VG har vært i kontakt med Stortingets pressetjeneste som bekrefter at det nå innføres to-faktorautentisering.

– Hackingen av Stortinget viser at man ikke har tenkt langt nok framover med sikkerhetstiltakene de har tatt i bruk. Det er veldig bra at de endelig innfører et slikt system nå, sier tidligere direktør i IKT-Norge Torgeir Waterhouse, nå partner i rådgivningsselskapet Otte.

– Det er viktig at Stortinget er åpen om tiltak og går foran med et godt eksempel for andre, sier Waterhouse.