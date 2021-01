forrige









fullskjerm neste

Se bildene: Inngrepene som endret skredområdet totalt

For 20 år siden var det skog og jorder der hvor kvikkleireskredet rammet i Gjerdrum. En serie menneskelige inngrep i området kan kanskje forklare hvorfor grunnen ga etter natt til 30. desember, og 10 personer omkom.

Publisert: Nå nettopp

På en generasjon er området sør for kommunesenteret Ask i Gjerdrum forandret totalt.

På 80-tallet lå det noen gårder og et aldershjem i dette området.

Tidlig på 2000-tallet fikk utbyggerne grønt lys til å bygge et boligfelt i flere trinn i området, hvor flere hundre mennesker etter hvert skulle flytte inn.

Bilder fra NIBIO og Geovekst’s database Gårdskart, tatt jevnlig fra luften over flere år, viser de betydelige endringene i terrenget i Gjerdrum.

Bildene viser at vegetasjonen fjernes fra områdene som etter hvert skal bli nye veier og bolighus. Det graves ned vann og avløpsrør, strekkes kraftledninger og grøntområder opparbeides.

Rundt 2010 åpner også den nye golfbanen vest for boligfeltet, og så sent som i høst anla golfklubben en turvei fra Nystulia til Søndre Brådal.

Se video – slik har området forandret seg:

les også Kvikkleireskredet i Gjerdrum: Ikke lenger håp om å finne folk i live

Burde få ligge i fred

Deler av området er tydelig markert på NVEs fargekart: Rødt, som betyr høy faregrad for skred.

– Her har man tillatt betydelig aktivitet i et område som man meget vel visste var sårbart og risikofylt fra naturens side. Kanskje burde man la disse områdene få ligge i fred, sier Nils Vagstad, toppsjef i Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) til VG.

Han ønsker ikke å peke på en direkte årsak til skredet i Gjerdrum lille nyttårsaften, men uttaler seg på generelt grunnlag om geologien i området.

Ytre påvirkning

Ekspertene er klare på hva som kan utløse skred eller kollaps i kvikkleire:

– Ytre påvirkning kan gjøre kvikkleiren ustabil, sier Inger-Lise Solberg, forsker og ekspert på kvikkleire ved NGU, Norges geologiske undersøkelse.

– Hendelsen på Ask i Gjerdrum er et tragisk eksempel på et område som har blitt undersøkt gjentatte ganger gjennom de siste 35 år, og på tross av forekomst av kvikkleire i området, er blitt tatt i bruk til boligformål, sier geolog Erling Siggerud, som jobber som selvstendig rådgiver innenfor fagfeltet.

les også Gjerdrum-skredet: NGI vil ikke svare på om råd ble fulgt

VEI PÅ LEIRE: Skredkanten, som her kuttet av Fjellinna sør for det rammede boligfeltet i Gjerdrum, viser hvordan veien er understøttet med en duk og løsmasser under asfalten. Avløpsrøret, til høyre, er gravd enda dypere ned i kvikkleira. Foto: Tore Kristiansen, VG

Høy sannsynlighet

Det er vel kjent at området sør for Ask, der skredet gikk, er gammel havbunn med kvikkleire.

«Området har i dag en relativt høy sannsynlighet for skred», skrev NGI, som var Gjerdrum kommunes rådgiver, i 2003.

«Analysen viste imidlertid at gjennomføringen av reguleringsplanen for dette området vil ha en positiv effekt på stabilitetsforholdene. Den positive effekten skyldes at planen forutsetter oppfylling i ravinene for anlegg av veier og gangveier», het der videre.

– Man kan ikke avverge at det går skred som dette, sier Erling Siggerud.

– Prosesser som dette skjer utenfor menneskelig kontroll. Når man vet at forholdene i grunnen er som på Ask, så vil man kunne si at det er et skredutsatt område. Da vil man på en annen og mer kunnskapsbasert måte vurdere om man skal tillate boligbygging og annen bygging i området. Skredet på Ask er utløst i et ganske flatt terreng, legger han til.

les også Kongeparet i Gjerdrum: – Det er sterke mennesker

FØR OG ETTER: Satellittbilder tatt 30. november 2019 og 3. januar 2021 viser rasområdet i Gjerdrum. Foto: HANDOUT / Planet Labs

60–80 000 kubikkmeter masse

NGI foreslo nødvendig oppfylling av disse ravinene. I et faglig råd anbefaler NGI at utbygger legger på 60–80 000 kubikkmeter masse i oppfyllingen. Alle forstår at det er enormt mye vekt. Men NGI har ikke svart på VGs spørsmål om hvorvidt dette virkelig ble gjort.

– Mellom Oslo og Gardermoen, og i områdene rundt, har det vært et massivt utbyggingspress over mange år, sier Nils Vagstad på NIBIO.

– Store arealer er i utgangspunktet planert for å legge til rette for maskinell jordbruksdrift. I tillegg til at slike arealer er tatt i bruk til utbyggingsformål, har man også fylt ut raviner og planert ut betydelige områder på leirgrunnen for å legge til rette for utbygging både av bolig, næring og infrastruktur. Strategien har vært å bygge tett og i kort avstand for eksempel skoler og kollektivtransport, legger han til.

– Man godkjenner gjerne ett og ett inngrep, men beregner ikke summen av dem. Den kan ha blitt for høy i Gjerdrum, uten at jeg vil spekulere på årsaken til dette skredet,. Man trenger å se helheten i bruken av arealene, presiserer han.

Nils Vagstad har dette rådet til de som bestemmer over arealbruk i kommunene med kvikkleire fra tidligere havbunn:

– Summen av alle inngrepene kan bli for høy. Leirarealene på Romerike har til alle tider vært et jordbruksområde. Nå bør de gjenværende områdene få ligge i fred. Videre utbygging i regionen bør helst skje på fast grunn, sier han.