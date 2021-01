OSLO: Ingen skal være alvorlig skadet etter nattens nyttårsfeiring. Foto: Terje Pedersen/NTB

Nyttårsfeiring: − Det har vært mye fyll og fanteri

Det har vært en travel natt for politiet flere steder i landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres...

Gjennom natten har det vært skutt fyrverkeri mot både hus og folk. Det har også vært meldt om voldsepisoder rundt om i landet.

I Oslo rykket politiet ut på melding om en mann som lå på bakken og var skadet. Det var roping og skriking forut. De rykket også ut på slåsskamp i Brugata.

Politiet i Finnmark oppløste nyttårsnatten en fest der 40–50 ungdommer var samlet i en og samme leilighet. Noen av dem var under 18 år.

– Foreldre kontaktet til disse. Sak opprettes mot eier av leiligheten, skriver politiet.

I tillegg til den store festen har det vært mange, mindre alvorlige hendelser i løpet av natten. Det sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen klokken 09.10.

– Stort sett har vi jobbet hele natten med ordensforstyrrelser og avsluttet fester. Vi har gitt pålegg til folk.

Det har vært flere folkeansamlinger hvor det har vært flere personer enn de ti som er anbefalt.

– Det har vært mye fyll og fanteri - kanskje mer enn det har vært de siste årene.

«Ville Vesten»-tilstander

I Drammen har en gruppe ungdommer på cirka 20 stykker fyrt opp fyrverkeri mot hverandre. En person er truffet, trolig ikke alvorlig skadet, ifølge politiet.

De melder også om «Ville Vesten»-tilstander i Kongsberg.

– Fyrverkeri-oppskyting i alle retninger, samt ulovlig snøscooterkjøring, melder politiet.

Senere oppdaterer de med at 15 personer er anmeldt og bøtelagt etter ville vesten-festen i Kongsberg.

Flere branntilløp

– Generelt kan jeg si at det har vært veldig travelt i Vest politidistrikt. Stort og smått. Alt fra beruselse og ordensforstyrrelser til brannforløp, sier Stine Mjelde, operasjonsleder i Vest politidistrikt til VG klokken 09.00.

– Vi har hatt fire branntilløp. Et på Hatlestad, Ytrebygda og to på Askøy.

Mjelde forteller om mye uvettig bruk av fyrverkeri og ordensforstyrrelser, men sier det ikke har vært noen hendelser som har skilt seg spesielt ut.

– Vi har ingen skadde fra fyrverkeri. Vi hadde en ulykke i forbindelse med fyrverki i går kveld. Det var en person som hadde skade på en hånd, men det var før nyttårsfeiringen.

Det meldes også om gressbranner flere steder i Troms, blant annet en på Dyrøy forårsaket av rakett i tørt gress.

Lignende meldinger har også kommet fra Nordland politidistrikt.

– Samtlige er formentlig forårsaket av fyrverkeri, skriver politiet om gressbrannene i Bodø.

På Lørenskog har politiet rykket ut på melding om slagsmål og flere personer som skyter fyrverkeri mot folk på en parkeringsplass i nærheten av Triaden.

I Stavanger har en enebolig brent ned, og seks beboere ble evakuert. Det er foreløpig uvisst hva som er årsak til brannen. Politiet i Sør-Vest rykket også ut på melding om at en person var slått ned i Olavs gate. Personen fikk et kutt over øyet.

Roligere feiring knyttes til corona

Politiet i Trøndelag melder på sin side om roligere forhold enn vanlig.

– Det har vært en veldig overkommelig nyttårsnatt, sier operasjonsleder Trond Hangaas.

Ifølge ham har årets feiring vært roligere enn tidligere år.

− Det virker som at folk har tatt oppfordringene som gjelder rundt corona og smittevern på alvor.

– For Trøndelag generelt har vi 18 meldinger som omhandler fyrverkeri. En del av meldingene går på bekymring om at folk skyter på bakkenivå og mot andre personer.