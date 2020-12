SPREKKER I BAKKEN: Bildet viser bilen med forhjulene på skredkanten – og veien som begynner å sprekke opp like bak. Foto: Privat

Bremset i siste liten: − Det var ikke langt unna

Ole-Kristian Viken (61) og kona kastet seg ut av bilen før den tippet over skredkanten. Over et døgn etterpå, er det mange ting de har måttet tenke over.

– Det vi setter høyest av alt er at vi faktisk er i live, for hadde vi tippet over den kanten hadde vi kanskje ikke vært det – og det var ikke langt unna. Men vi tenker selvfølgelig mest på dem som har mistet alt, det er det som er sterkt, sier Ole-Kristian Viken til VG.

Nå sitter han og kona, Unni Kroken Viken, på hytta i Trysil. Med tiden som har gått siden det først raste, har det begynt å bli mer virkelig hva som faktisk har skjedd.

– Det går nok mer og mer opp for oss – i begynnelsen var det mer «hva i all verden er det som skjer». Det var helt uvirkelig.

Onsdag morgen gikk alt svært raskt. Ekteparet våknet av helikoptre som fløy over taket. De visste ikke hva som hadde skjedd, men det var ikke strøm eller vann, så de skjønte at det måtte være noe.

Da politiet ringte dem i femtiden og ba dem komme seg raskt ut, kastet de seg i bilen som sto ferdigpakket for en planlagt tur til hytta. De visste at det hadde gått et skred, men ikke hvor.

– Vi kjører den vanlige veien ut. Det var helt mørkt. Så ser jeg til venstre når jeg kjører opp bakken, og ser at her er det noe som mangler – det er et hus som har blitt borte, forteller Viken.

Plutselig er det helt svart foran bilen.

– Vi bråbremset. Da står vi på fire stive hjul, og forhjulene detter ned over kanten. Kona mi skriker «vi må ut av bilen» og det må skje så fort som mulig. Når vi går ut av bilen ser jeg at det også begynner å sprekke opp bak oss. Vi løp.

Romerikes Blad omtalte historien til ekteparet først.

LIKE FØR: Bildet viser et av helikoptrene som suste over huset. Det ble tatt like før ekteparet fant ut hva som var i ferd med å skje. Foto: Privat

Vonde følelser

Bilen de løp fra, falt ned i skredet kort tid etterpå. Mens han og kona tok seg mot kommunehuset til fots for å registrere seg, så de spor etter at folk hadde begynt å kjøre på gangveier for å komme seg vekk, forteller Viken.

De er takknemlige for at de så det store gapet i tide, før bilen tippet over kanten. Det gjorde ikke en av Vikens nabo og kollega, sier han.

– Han reiste på jobb ved halv fem-tiden, og visste ingenting. Han kjører over kanten og detter rett inn.

VG har snakket med mannen han nevner, Jan-Tore Bariås. Han var fanget i skredet i 45 minutter, men kom seg fra stedet uten alvorlige skader.

– Det vi selvfølgelig tenker på hele tiden nå, er de folkene som rundt oss. Vi vet jo om mennesker som vi kjenner som ikke er gjort rede for. Det er klart at vi har jo vonde følelser, sier Viken, og må ta en pause før han forteller videre.

Ti personer er fortsatt savnet etter skredet, og søket fortsetter torsdag kveld. Les alt vi vet om det som pågår her.

KOM SEG UT: Ole Kristian Viken (61) og Unni Kroken Viken (61). Foto: Privat

– Ikke et hull man fyller igjen

Nå har ekteparet prøvd å summe seg litt – de har måttet handle klær, sko og alt annet de trenger som ikke ligger på hytta. Huset deres ligger like ved skredet, men har ennå ikke rast. De vet ikke om de noen gang vil få komme tilbake og hente eiendelene sine.

– Det er ikke et hull man fyller igjen. Det er ikke noe man reparerer i etterkant. Det ser ut som en krigssituasjon i hele området der. Det vil ikke gi noen gode assosiasjoner å være tilbake i det området, i hvert fall ikke for oss, sier Viken.

Det er mange ting å tenke på – og lite sikkert å forholde seg til. Viken forteller om de små praktiske tingene som har slått ham, oppe i det store som kan kjennes uvirkelig. En av disse var at han plutselig tenkte over at han hadde pinnekjøtt til utvanning i kjøleskapet.

– I dag har det slått oss at alt fra neglesakser til tannpirkere – man har liksom ingenting. Og det er ikke noe lager av ting som det er naturlig å gå til og hente ut av. Sånn er saken.

De ble først evakuert til Olavsgaard, etter å ha blitt registrert ved kommunehuset. Der var det også mange sterke inntrykk, forteller Viken.

– Det var jo like uvirkelig for alle at man var i den situasjonen.

De bestemte seg for å dra videre til hytta i Trysil fordi det ville bli mer som et hjem enn å sitte på et hotellrom.

– Men vi beveger oss tilbake til Gjerdrum fordi vi har slekt og venner der som tar oss imot, hvor vi kan få bo litt her og der. Hva som skjer med vårt hus vet vi ikke. Men det er jo svært tvilsomt om man bor i det området i fremtiden. Vi kommer i hvert fall ikke til å bo der.