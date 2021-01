– En av årsakene til inkasso-økningen er at unge ikke betaler telefonregningen sin. Det er et faresignal. Vi vet hvor viktig telefonen er for mange unge, den går foran alt. Når telefonregningen ikke blir betalt skyldes det ikke sløvhet, men at de unge rett og slett ikke har penger til å betale, sier Thurmer.

De øvrige områdene med økning i antall inkassosaker blant unge er innenfor strømkrav og bompasseringer.