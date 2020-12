forrige





































fullskjerm neste Foto: TORE KRISTIANSEN

Utbygger for skredområdet: − Tragisk

Utbygger Odd Sæther (67) håper det ikke er gått med noen liv i kvikkleire-skredet i Gjerdrum.

Odd Sæther har vært utbygger for mer enn 200 boliger i området ved Ask i Gjerdrum hvor det natt til onsdag gikk et stort ras. Politiet har fortsatt ikke gjort rede for 26 personer etter skredet, som ifølge NVE fortsatt pågår.

Han sier til Romerikes Blad at han håper at ingen har mistet livet i skredet.

Han bor i nærheten og ble selv evakuert i dag tidlig.

– Jeg bor rett ved siden av. I dag tidlig hørte jeg helikopteret i lufta, men skjønte ikke hva det var. Like etter banket det på døra og da ble jeg selv evakuert. De sa at det hadde gått et ras, sier Sæther til VG.

– Det er tragisk alt sammen. Jeg håper inderlig at det ikke er gått noen liv, sier han.

– Veldig ubehagelig

Han sier til VG at han har bygd i området i 20–30 år.

Selv anslår han at de har bygd 200–300 leiligheter. I hovedsak er det snakk om firemanns- og seksmannshus.

Sæther sier at de har gjort all rassikring etter boken.

– Det er veldig ubehagelig. Vi prøver å være nøye og gjøre ting som det skal være. Det har vi også gjort. NGI, Norges Geotekniske Institutt, har detaljstyrt hva vi skal gjøre og vi har fulgt det de har sagt. Det inkluderte blant annet stabilisering av steinmasser. Jeg er desto mer overrasket over at noe sånt kan skje, sier han.

UTBYGGER: Odd Sæther (67) har bygget over 200 leiligheter. Foto: Privat

– Flere småras

I 2012 gikk det et jordras på Ask. Den gangen ble utbyggingen i området hvor det nå har gått et ras stanset, ifølge Romerikes Blad.

Ifølge Sæther ble det gjort nye vurderinger fra NGI og eksterne geologer. Han sier at NVE også var på banen.

– Det har vært noen småras rundt omkring. Raset i 2012 var ikke knyttet til oss. I Gjerdrums historie har det aldri vært et så stort ras som i dag, så langt jeg kan huske, sier han.

Husene han har bygd står på leirgrunn, sier Sæther. Han var overrasket over retningen på skredet.

– Da jeg fikk høre om skredet trodde jeg det hadde rast fra øst til vest. Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte at det hadde gått fra nord til sør, sier han.

Skredet pågår

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at de ikke kan si noe om årsaken til skredet nå.

Regionsjef i Region Øst i NVE, Toril Hofshagen, beskriver skredet som det største kvikkleireskredet i nyere tid: 300 ganger 700 meter.

– Det foregår fortsatt avskallinger i skredgropene, og vi har ikke full kontroll på hvor langt det vil gå før det stopper opp, sa hun til pressen tidligere i dag.

NVE har gjennom morgenen og formiddagen gitt løpende vurderinger til politiet og nødetater om evakuering og redningsarbeidet.

– Det er fare for at flere hus vil bli tatt. Skredet pågår fortsatt, understreker regionsjefen.