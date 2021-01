VIL VARIERE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, her med helse- og omsorgsminister Bent Høie, mener man må se på ukessnittet før man kan si noe om smittetrenden. Foto: Helge Mikalsen, VG

VGs oversikt: Nå er smittetrenden i Norge flat

Tre uker etter julaften er smittetrenden i Norge igjen flat, viser VGs oversikt.

Publisert: Nå nettopp

Fra 19. november til 21. desember var smittetrenden i Norge synkende eller flat. Siden har smittetrenden vært stigende – med unntak av 26. desember – frem til 14. januar.

Torsdag ble det registrert 454 nye smittetilfeller i landet. Det er 162 tilfeller færre et gjennomsnittet de siste syv foregående dagene, som er på 616, viser VGs oversikt.

Tirsdag ble det registrert 712 smittetilfeller, mens det forrige torsdag ble registrert 825.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

– Den økningen for noen dager siden var nok en effekt av julen, kanskje også nyttårsfeiringen og helgen etter nyttår. Da gikk det litt oppover mange steder, men det kan også være at det gikk oppover fordi folk ventet med å teste seg til de kom hjem fra juleferie. Nå er tallene litt lavere i landet sett under ett, og det er positivt. Når det er sagt er det store forskjeller i kommunene, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG tirsdag.

Smittetrenden er stigende i 52 kommuner, blant dem Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Sandnes og Molde. Likevel er trenden totalt sett i Norge akkurat nå flat.

– Ser vi de siste dagene under ett kan det se ut som at trenden er i ferd med å flate ut, men dette går opp og ned hver dag, så vi må se på ukesnittene etter hvert. Det er det som sier noe om den totale trenden i Norge, sa Nakstad onsdag – dagen før trenden ifølge VGs beregning ble flat.

– Smitten ligger på et nivå hvor risikoen for en ny bølge og nye utbrudd er for stor, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

Ustabil situasjon

Nakstad mener situasjonen i Norge er ustabil av to grunner:

Smittenivå er høyt i store deler av landet, og dermed faren for at smitten sprer seg fra miljø til miljø.

Når smittetallene er høye, er også mørketallene høye

– Hvis det er sånn at man fanger opp omtrent halvparten av tilfellene ved testing, så er det like mange man ikke vet er smittet. De vil da antagelig smitte flere personer, fordi de ikke blir satt i karantene. Det gjør at situasjonen er ustabil, og det er den største bekymringen, sa han til VG torsdag morgen.

Færre positive tester

Den siste uken har rundt 145.000 tester blitt registrert, av dem har 2,1 prosent vært positive. Det er en nedgang fra 2,6 prosent foregående uke, viser VGs oversikt.

Totalt er det registrert 57.736 smittetilfeller i Norge, i tillegg er 511 dødsfall relatert til pandemien.

14. januar lå 163 innlagt på norske sykehus med covid-19, hvorav 37 på intensiven og 23 på respirator.

