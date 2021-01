SORG: Alle elevene ved Gjerdrum ungdomsskole tente et lys etter endt første skoledag torsdag. FOTO: Privat

Fortsatt savnet: Første skoledag uten Victoria (13)

For første gang siden det fatale kvikkleireraset møttes elever ved Gjerdrum ungdomsskole torsdag. 8.-klassingen Victoria er fortsatt savnet.

Ingen kunne forestilt seg denne starten på skoleåret for elevene ved Gjerdrum ungdomsskole.

Torsdag møttes de før første gang til en utsatt oppstart, med det store kvikkleireskredet som et vondt bakteppe for treffet.

Rundt 30 av skolens elever, og flere av lærerne, er fortsatt evakuerte fra sine egne hjem når de nå starter opp en skolehverdag igjen, åtte dager etter skredet.

Klokken 08.30 kom elevene for første gang inn skoleporten siden de gikk til ferie før jul.

Midt i ferien, natt til den 30. desember, ble bygda på 7.000 innbyggere åsted for et enormt kvikkleireras, uerstattelige ødeleggelser, intense leteaksjoner, og tragisk nok – død.

SPENT: Rektor Stine Thorstensen har vært spent før møtet med elevene på ungdomsskolen. Foto: Ole Berg-Rusten

Tungt savn

Tyngst av alt er fraværet av skolens åttendeklassing Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13), som sammen med sin mor er blant de tre som politiet nå definerer som savnet og antatt omkommet.

Rektor Stine Thorstensen traff torsdag Victorias klassekamerater og de andre elevene for første gang siden skredet. Hun uttalte tidligere denne uken til VG at hun var veldig spent på denne første dagen.

Det er en lettet rektor VG snakker med etter endt skoledag.

– Tross alt har dette vært en fin dag. Det har jo vært veldig tungt å legge planer for en skolestart når vi mangler en av elevene våre. Vi tenker først og fremst på familien til Victoria. Men det var veldig godt å se ungdommene igjen, og det er rørende å se hvordan de møter hverandre med respekt og raushet, og hvordan de sammen jobber med å bearbeide alle opplevelsene som er knyttet til skredet, sier rektor Stine Thorstensen til VG.

LANDING PÅ SKOLEN: Fotballbanen på ungdomsskolen har blitt brukt som landingsplass for redningshelikopter siden skredet. Foto: Scanpix

Tente lys

Gjerdrum er så lite at rasstedet er synlig fra nesten uansett hvor du er i sentrum, også fra ungdomsskolen.

Tente lys står ikke bare utenfor minneplassen ved rådhuset, men langs bilveien inn til bygda, ved rundkjøringer og ikke minst oppe ved den skarpe skrenten som markerer toppen av skredet.

Levende lys ble også en viktig del av den først skoledagen i dag, forteller rektoren til VG.

– Vi ansatte på skolen tente lys utenfor bygget i dag tidlig, slik at det sto levende lys og brant da elevene kom. Og så avsluttet samtlige klasser dagen i dag med at hver elev fikk tenne et lys ute. Hvem eller hva det var for, er opp til hver enkelt å bestemme. Vi tenner lys for bygda, for dem som har mistet noen, og vi tenner lys for Victoria, forteller rektor Thorstensen.

LYS I MØRKET: Hver av elevene fikk bestemme selv hvem eller hva de tente lys for. FOTO: Privat

Stoler i ring

Det ble en kort første skoledag, fra 08.30 til 11.00, og på grunn av rødt coronanivå var det kun halvparten av elevene som kom torsdag. Resten av elevene er inviterte fredag.

Begge dagene har hver enkelt klasse bistand av en spesialist på krisehåndtering.

I dag satt elevene ikke ved pultene, men på stoler i ring, slik at de kunne se hverandre snakke og være tettere sammen i bearbeidelsen.

– Jeg blir veldig stolt av skolen. De flotte ungdommene som bruker samhold for å etablere styrke, og som har sånn en fin respekt for at alle reaksjoner er tillatt. Jeg er dessuten veldig imponert over de ansatte som har møtt elevene på en så god måte, og det til tross for at de er sterkt berørt av ulykken selv, forteller Thorstensen til VG.

Ett av rådene ledelsen har fått av traumeekspertene, er å sette ord på det de føler, sier rektoren.

– Personlig føler jeg en slags lettelse over å komme i gang med skolehverdagen. Vi må ta ett skritt av gangen. Nå er vi i gang og det føles bra. Det var fint å se ungdommene i dag, de ler og snakker sammen. Det gir oss en trygghet på at sammen kan vi få til dette. I dag har vært første skritt på veien mot en form for normalitet.