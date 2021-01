AUF-BESKJED: Oslo-leder Frode Jacobsen ber AUF tenke seg om. Foto: Terje Pedersen / NTB

AUFs Utøya-underholdning: Ap-topper ber AUF ta grep

AUF bør sette strek for deler av underholdningen på Utøya, mener flere Ap-ere etter VGs omtale av sentralstyrets show på sommerleiren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG kunne mandag fortelle at sentralstyret i AUF i 2019 arrangerte et show på sommerleiren på Utøya hvor AUF-topper simulerte sex og danset halvnakne på scenen.

Flere sier til VG at de angrer på at de har vært med.







– Jeg hater at jeg gjorde det. Jeg ville bare ikke virke prippen og være noen som ikke var med på noe, sa en som hadde vært med på en video.

Nå reagerer flere Ap-politikere, som mener det er viktig at deres ungdomsorganisasjon, AUF, tar innover seg kritikken fra tidligere leirdeltagere.

– Overrasket

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap sier han ikke vil moralisere, men ber AUF tenke seg om.

– Foreldre skal være trygge på at når de sender ungene sine på leir, så er miljøet trygt og inkluderende. Det må AUF være bevisst på, og det tror jeg også de er. Når det kommer reaksjoner fra AUF-ere, slik det ble gjengitt i VG, så viser det at der er ulike opplevelser av humor.

Han sier at AUF bør ta det inn over seg.

– Sentralstyrets underholdning har AUF holdt på med helt tilbake da jeg var på Utøya i ti år og Jens Stoltenberg var AUF-leder på slutten av 80-tallet.

les også Sp-høvding: – Derfor har Ap feilet og vi tatt over

– Det var ikke seksualisert underholdning den gangen?

– Ikke som jeg husker. Men det er selvsagt en viktig del av leiren å ha det gøy og dele humor. Når noen reagerer og sier de frykter for å bli spurt å være med, må man tenke seg om. Jeg tipper sentralstyrets underholdning kommer til å være litt annerledes hvis det blir sommerleir i 2021. Forhåpentligvis byr sentralstyret på seg selv, slik at leiredeltagerne kan le av og med dem, sier Jacobsen.

– Dette er ikke greit

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Ap, Else-May Botten Norderhus, sier det ikke kan være slik at unge AUF-ere på leir skal føle seg presset til å være med på underholdning mot sin vilje.

les også VGs statsministermåling: Erna kan juble, knuser Støre og Vedum

– Jeg må si at jeg ble overrasket da jeg leste om sentralstyrets underholdning i VG. Jeg har aldri hørt om dette før. Hvis det som fremkom er riktig, må AUF sitt sentralstyre ta grep og sørge for at slik underholdning blir stanset. Dette er ikke greit, sier Norderhus.

Videoene

Videoer som presenterer sentralstyremedlemmene vises fra scenen under underholdningen.

Et av videoinnslagene skal ha vist et mannlig sentralstyremedlem som simulerte at han hadde sex med en kvinne bakfra.

En annen video som ble vist på storskjermen skal ha vist et mannlig sentralstyremedlem avholde kurs. Kurslederen tok med seg jentene til et telt. Der la han seg ned med jentene rundt seg.

les også Ap-rådgivere bisto med Støre-innlegg

En tredje video som ble vist skal ifølge VGs kilder ha vært av et kvinnelig sentralstyremedlem som sto bak en mann og ga inntrykk av at hun penetrerte ham bakfra med en hånd eller dildo.

– Forventer grep

Fylkesleder Truls Vasvik i Vestfold og Telemark Ap sier at han forventer at det tas grep.

– Alle våre ungdommer skal føle seg trygge på våre arrangementer og samlinger. Jeg forventer at AUF og partiet går gjennom dette, og gjør eventuelle grep.

– Må være lett å si fra

Leder i Troms Ap, Nils-Ole Foshaug, tror AUF vil håndtere saken på en god måte.

les også Høie: – Det er aktuelt med flere nasjonale tiltak

– Dette er ungdommer som har gjort noen vurderinger og laget en underholdning. Alle vurderingene de har gjort trenger ikke nødvendigvis å være like kloke, men jeg synes at de kom med gode betraktninger selv på de problemstillingene dere utfordret dem på, sier han til VG.

– Tror du at man bør endre nivået eller slutte med det?

– Dårlig humor er ikke forbudt, uansett hvilken humor du lager til. Men det som er sikkert er at hvis folk føler seg presset til å gjøre ting de ikke har spesielt lyst til må det være en kultur som gjør at det er lett å si fra på de tingene, sier han.

Fylkesleder i Agder Ap, Abel Cecilie Knibe Kroglund, sier at alle må føle seg trygge og inkludert.

– Når AUF får tilbakemelding om at noen har følt et press, så er det bra at tilbakemeldingene tas på alvor, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Leder i Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, svarer slik på sms når vi spør henne om AUF bør droppe deler av underholdningen.

– Jeg har full tiltro til at AUF underholder medlemmene sine på en måte som ikke støter folk.

– Noe lignende skal ikke skje igjen.

Generalsekretær Sindre Lysø sier det ikke skal skje igjen.

– Vi i AUF er veldig opptatt av at alle våre arrangementer skal være trygge, inkluderende og morsomme å delta på. Vi er lei oss for at noen har hatt negative opplevelser rundt revyen på sommerleir. Det tar vi på det største alvor.

Han sier det ikke skal skje igjen.

– Ingen skal oppleve press på å måtte være med på underholdning. Tilbakemeldingene som har kommet fram vil vi gjennomgå grundig, slik at vi kan sørge for at noe lignende ikke skjer igjen.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (bjorn.haugan@vg.no) (eirik.rosvik@vg.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4797739455.