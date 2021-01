Hvorfor tror vi på konspirasjoner? Unge er de som er mest tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier. Det er det flere grunner til. Kari Aarstad Aase Av Publisert 18. januar, kl. 09:59 Mika Baumeister Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hvorfor tror vi på konspirasjoner?

Foto: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Konspirasjonsteorier er egentlig et behov for å få noe som virker som gode og forståelige forklaringer på handlinger eller begivenheter som virker skremmende og som vi ikke forstår.

– Det ligger stor forklaringskraft i konspirasjonsteorier, fordi de gjør tre ting, forklarer den danske konspirasjonsforskeren Rikke Louise Alberg Peters.

Rikke Louise Alberg Peters, dansk konspirasjonsforsker Foto: Privat

De gir oss en klar og lett forståelig forklaring på hvordan ting henger sammen

De forklarer samtidig hvem eller hva som står bak.

Dermed kan man utpeke en fiende eller noen skyldige, som kan stilles til regnskap.

Konspirasjonsteoriene er altså fortellinger om hvordan og hvorfor noe holdes skjult, og hvem som gjør det. Det forklarer hvorfor vi ser flere konspirasjonsteorier i krisetider, som nå under coronapandemien.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Corona og konspirasjon

– Etter store pandemier, terroraksjoner, giftutslipp, økonomiske kriser og presidentmord, har det alltid vært spekulasjoner om hvem som sto bak, og om myndighetene lyver. Coronpandemien har ført til opplevelse av frykt, rettferdighet, frustrasjon, og som vanskelig å forstå. Store kriser som oppleves uforståelige er lettere å håndtere for oss hvis vi kan vende sinnet mot en person, organisasjon eller regjering, som vi gjør til fiende, forklarer Alberg Peters.

Foto: Unspalsh

Hvorfor er det særlig unge som tror på konspirasjoner?

– Unge er generelt mer lettpåvirkelige fordi de er i en fase av livet der de skal danne seg sin egen forståelse av politikk, kultur og identitet. De tilbringer timevis på internett der de møter konspirasjonsteorier gjennom influencere, memes og YouTube-videoer.

Mange konspirasjonsteorier er dessuten makt- og autoritetskritiske, og virker derfor som en motkultur. For mange unge er det tiltrekkende med innhold som de vet mange voksne ikke liker, det gjør det bare enda mer spennende.

Foto: Octavio Jones / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hvilke trekk ser vi hos dem som tror mest på konspirasjoner?

De fleste av oss vil i løpet av livet ty til konspiratoriske forklaringer under bestemte forhold eller situasjoner der vi føler oss presset. Men er du overtroisk eller religiøs, er det større sjanse for at du faller for konspirasjonsteorier. Det forklares ifølge det psykologiske tidsskriftet Frontiers, med at når du uansett tror det er mer mellom himmel og jord enn det som kan forklares, vil du også lettere kunne tro på det som virker fjernt fra virkeligheten for andre.

Det viktigste fellestrekket hos alle dem som tror på konspirasjoner, er imidlertid at de har lav tillit til myndigheter, politikere og andre mennesker.

Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

Hvor går grensen mellom sunn skepsis og konspirasjonsteorier?

Det er en god egenskap å være kritisk til det man leser og hører, og det finnes utallige eksempler på at makthaverne lyver for befolkningen. En viss porsjon skepsis er sunt i alle demokratier, for å holde makthaverne ansvarlig. Samtidig må vi akseptere at det er mange ting vi kan stole på og tro på.

– Konspirasjonsteorier skiller seg ved at de fungerer som lukkede tro-systemer uten selvkritikk, og skaper verdensbilder som er helt uimottagelige for fakta, forklarer Alberg Peters.

Og hvorfor rammes vaksiner ofte av konspirasjonsteorier?

Vaksineskepsis er like gammel som vaksinen selv.

– Det er en angst basert på at myndighetene tar kontroll over kroppene våre, slik f.eks. angsten for tvangsvaksinering spiller på. Samtidig viser historien enkelte eksempler på at myndigheter har forsøkt å skjule alvorlige bivirkninger av vaksiner. Det er grunnen til at coronavaksinen og andre nye vaksiner blir møtt med skepsis av en del mennesker.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer, og hovedmålet med coronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. Hensikten med vaksinasjon mot coronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.