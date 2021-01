VENTETID: Det ble mye venting på passasjerer som landet på Oslo Lufthavn lørdag. Foto: Tipser

Lange køer for corona-testing på Oslo lufthavn

Lørdag ble nye regler om obligatorisk coronatesting ved grensen satt i kraft.

Publisert: Nå nettopp

Fra og med lørdag klokken 10 måtte alle som reiste til Norge, teste seg for covid-19. De nye reglene kombinert med ferieslutt, førte til lang ventetid for å komme seg ut av flyplassen.

VG har fått flere tips fra folk som måtte stå flere timer i kø lørdag.

En av dem VG har snakket med, forteller at han brukte rundt fire timer på å komme seg gjennom passkontroll og coronatesting.

– Det var en mann som ga meg kølappen sin. Da ble jeg flyttet mange plasser frem. Hvis ikke hadde jeg sikkert vært her lenger, sier mannen som ikke ønsket navnet sitt på trykk.

Men det verste var ifølge ham at det var vanskelig å holde avstand.

– Det var vanskelig å være der. Når man sitter så mange timer med folk tett rundt seg, tenker jeg det er stor sjanse for å bli smittet.

Han forteller at det gjaldt både i passkøen, men også mens man ventet på å bli registrert for å ta coronatest.

MENER DET ER NOK PLASS: Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, sier at det er stort nok areal, men at folk trenger seg sammen. Foto: Tipser

Mener folk trenger seg sammen

Ullensaker kommune driver testsenteret på Oslo Lufthavn på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, skriver i en SMS via pressevakt at arealet er stort nok, men at folk trenger seg sammen.

– Vi etterstreber så godt vi kan for å oppfordre folk til å holde avstand. Erfaringene gjennom dagen tas med for å se på forbedring. Vi vil blant annet mobilisere mer personale som kan oppfordre folk til å holde nødvendig avstand.

Nora Prestaasen, kommunikasjonsrådgiver i Avinor, forteller at det har vært en del ventetid på flyplassen lørdag.

– Det har som forventet vært en del ventetid og oppsamling av passasjerer på grunn av de nye reglene og fordi folk kommer hjem fra ferie. Det samme blir det nok i morgen.

Hun sier at de i samarbeid med Ullensaker kommune og grensepolitiet prøver å legge til rette for god avstand, at folk husker på smittevern og minne om at det er påbud om munnbind.

Tenker dere at det er forsvarlig med flere timers ventetid med tanke på smittevern?

– Vi prøver så godt vi kan å legge til rette, men vi var forberedt på at de ville bli ventetid i forbindelse med de nye reglene. Vi prøver å tilpasse situasjonen så godt som mulig. Vi har bare de arealene vi har og prøver å få det til så godt som mulig.