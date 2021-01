KØKAOS: Det ble mye venting på passasjerer som landet på Oslo Lufthavn lørdag 2. januar. dagen da coronatesting ved ankomst ble obligatorisk. Foto: Tipser

Tvil om coronatest ved innreise: Høie oppfordrer til stikkprøver og saftige bøter

Helseministeren oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende faktisk tar coronatest innen 24 timer: – Straffen for å bryte forskriften, kan være opp mot 20.000 kroner i bot, sier Bent Høie (H).

2. januar ble det obligatorisk å teste seg for alle som kommer til Norge fra utlandet. Testen må skje på grensen eller i kommunen man kommer til innen 24 timer.

Mandag kunne VG skrive at 42 prosent av alle som landet på Gardermoen fra utlandet ikke testet seg på grensen. Det tilsvarer flere enn 6200 personer.

Kommunene har ingen oversikt over hvem som har testet seg ved ankomst. Innreiseregisteret er ikke koblet til MSIS, som er Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer.

Oslo kommune etterlyser et enklere digitalt system og mener folk som ikke tester seg innen 24 timer, bør bøtelegges. Helseministeren sier seg enig.

– Jobber for enklere kontroll

– Vi skal jobbe hardt for å gjøre kontrollregimet enda enklere. Det er viktig å få på plass gode systemer raskt. Her ser vi på ulike løsninger, sier helseministeren til VG.

Høie påpeker at kommunene har tilgang til MSIS og innreiseregisteret, selv om de to systemene ikke er koblet.

– Jeg vet det er arbeidskrevende, men det er en veldig god investering å ta stikkprøver i begge systemene og sørge for at de som ikke tester seg innen 24 timers fristen, blir bøtelagt, sier Høyre-statsråden.

ANSVARLIG: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Bringedal

Han minner om at kommunene har fått 300 millioner kroner fra staten for å drive kontrollvirksomhet.

Ikke nok testkapasitet fra start

Slik forklarer Høie årsaken til at ikke alle må ta coronatesten på grensen:

– Vi visste at det sannsynligvis ville være umulig å få nok kapasitet allerede ved årsskiftet til å teste alle ved ankomst. Dermed risikerte vi på Gardermoen at køene i seg selv ville bli en smitterisiko.

Helseministeren sier det er utfordrende å ha testkapasitet døgnet rundt på flyplasser og åpne grenseoverganger. Han viser til at flere overganger ble stengt, for at ordningen i det hele tatt skulle bli innført.

– Målet er at flest mulig skal teste seg på grensen, understreker helseministeren.

Muligheten til å bli testet i kommunen man kommer til innen 24 timer, kaller Høie en «sikkerhetsventil». Han sier at alternativet var å vente med å innføre obligatorisk testing til det var nok testere på grensen.

– Da vile mange kritikere vært enda mer kritiske. Men vi kan ikke la det beste bli det godes fiende, sier Høie.

Flere tester seg enn i begynnelsen

Han sier at kapasiteten – menneskene som utfører coronatestene – bygges kraftig opp i kommunene som har dette ansvaret, slik Ullensaker kommune på Romerike har for Oslo lufthavn Gardermoen.

– Andelen som tester seg på Gardermoen nå er mye større enn de 40 prosentene som testet seg de første dagene. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet og øke kapasiteten, sier Høie.

TESTSTASJON: Teststasjonen på svenskegrensen ved Svinesund i Østfold åpnet i august i fjor. Fra årsskiftet ble testing obligatorisk ved innreise til Norge. Foto: Terje Bringedal

Grensekommuner rapporterer at smittesporing er krevende, fordi reisende ikke oppgir kontaktinformasjon.

– Det er for mange som fortsatt bruker papirskjema. Når den digitale løsningen er på plass, vil det ikke være mulig å komme videre uten å oppgi fullstendige opplysninger, sier Høie.

Jobber for digital løsning

Han opplyser at Justisdepartementet jobber hardt for en ren digital løsning.

– Igjen, ikke la det beste bli det gode fiende. Skulle alt vært perfekt fra første stund, ville ikke noe vært på plass i dag.

– Regjeringen har flere ganger fått kritikk for å slippe in arbeidsinnvandrere fra blodrøde land. Er dette nok et eksempel på at dere ikke gjør nok for å stanse importsmitten?

– Nei, det er stikk motsatt. Med en gang vi fikk faglig råd om obligatorisk testing, gjorde regjeringen det. Norge er landet i Europa som har det strengeste regimet på innreise og testing. Ingen i Norden, med unntak av Island, er i nærheten av å ha et regelverk eller system som vi har. Og det skal bli enda bedre.

– Risikerer saftige bøter

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget Ingvild Kjerkol har spurt helseministeren hvordan personer som ikke tester seg innen 24 timer følges opp.

– De som ikke lar seg teste innen 24 timer og blir avslørt ved stikkprøver, risikerer saftige bøter. Opp mot 20.000 kroner er vanlig for brudd på forskriften, svarer helseminister Høie.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) etterlyser bedre kontroll av oppholdsstedene for personer uten fast bostedsadresse i Norge, som karantenehotellene og steder arbeidsgivere har tilrettelagt for sine ansatte.

– Det er nettopp dette den obligatoriske registreringen bidrar til. Arbeidstilsynet kan bruke registrene til å kontrollere den enkelte arbeidsgiver. Det hadde de liten mulighet til tidligere, sier Høie.