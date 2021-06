VIL ÅPNE: Byrådslederen vil åpne Oslo mer opp når det blir mulig, men enn så lenge forlenges tiltakene. Foto: Harald Henden

Forlenger tiltakene i Oslo og forbyr bruk av russebusser

Byrådet har tirsdag besluttet å forlenge tiltakene i Oslo til 18. juni og bruk av russebusser forbys. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er optimistisk, men sier de er nødt til få oversikt over smittesituasjonen.

Tirsdag ettermiddag forteller Johansen til VG at Byrådet i Oslo forlenger tiltakene etter en økning i antall smittede på 87 prosent forrige uke:

– Nesten 600 ble smittet, særlig i aldersgruppen 16 til 19 år, de er ikke vaksinert, forteller han.

– Vi er nødt til å få oversikt over dette før vi går videre, så tar vi sikte på å komme tilbake med en pressekonferanse neste uke, fortsetter han.

Johansen understreker at ambisjonen til byrådet er å få bedre oversikt over smittesituasjonen og eventuelt åpne mer opp.

– Vi skal vurdere å komme tilbake i neste uke med forhåpentligvis et større jafs og flere lettelser, forteller han.

– Så får vi håpe at vi har identifisert dette smitteutbruddet og kan kutte det ned, fortsetter Johansen.

Forbyr bruk av russebusser til tross vellykket gjenåpningen

Byrådslederen er klar på at gjenåpningen har gått bra:

– Den forsiktige, gradvise gjenåpningen av Oslo har vært vellykket og vår ambisjon er når vi åpner, så åpner vi for godt, forteller Johansen.

Til tross for at gjenåpningen har vært vellykket velger byrådet likevel å forby bruk av russebusser.

– Vi gjør ikke det for å være kjipe, vi gjør det fordi en del av utbruddene kom derfra og det har vist seg å være vanskelig å ha den kontrollen, forteller Johansen.

Men Johansen er klar på at han unner russen feiringen deres.

– Jeg unner russen å kunne feire, men vi vet at dette viruset smittet mer innendørs enn utendørs. Er det mange på en russebuss, kanskje i svært godt humør og svært stort behov for å danse og skrike og ha det hyggelig, ser vi at smittefaren øker, forteller Johansen.

– Vi så det i Oslo. I tillegg vet vi at det i flere andre byer der smitten har økt betydelig, har delta-varianten som også er en utfordring, fortsetter han.

– Når vi åpner vil vi åpne for godt

Johansen understreker tydelig at byrådet ønsker en større åpning når det blir mulig:

– Når vi åpner vil vi åpne for godt. Nå skal vi se an, så kommer vi sterkere tilbake, forteller han.

Flere tusen festet i ulike parker i Oslo forrige helg. Hvorvidt en utvidet skjenketid kunne ført til mindre trykk i parkene er Johansen skeptisk til.

– Jeg hører folk sier det, men det er ikke helt sensasjonelt sjeldent at folk fester i parkene. Det har litt med været å gjøre også. Er det regnvær, tror jeg nok færre fester i parkene, forteller Johansen.