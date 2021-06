HESTESLEKT: Moxnes forteller stolt at hans oldefar var både kusk og hesteslakter. Nå håper han å komme best ut av en hestehandel med Ap og Sp, og forteller han ikke kommer til å bli satt i tøyler, som hesten bak ham. Foto: Helge Mikalsen

Moxnes klar for hestehandel med Ap og Sp – her er kravene

BJERKE TRAVBANE (VG) Det er duket for hestehandel. Skal Rødt støtte Støre som statsminister, holder det ikke med «nesten» gjennomslag for partiets krav. – Nesten river ingen mann av hesten, slår Moxnes fast.

Publisert: Nå nettopp

Havner Rødt over sperregrensen, kan de fort bli en helt avgjørende støttespiller for en potensiell statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på jakt etter flertall for en ny regjering.

Nå letter partileder Bjørnar Moxnes på sløret over hvilke saker han vil ta med seg inn på forhandlingsbordet etter valget – en liste med både dyre og prinsipielle krav som Rødt krever gjennomslag for.

Hvis ikke kan Støres statsministerperiode bli kortvarig, advarer Moxnes, som ikke vil gi noen garantier til Støre før kravene er oppfylt.

– Vi legger nå fram fem krav som vi mener vil sikre en ny, mer rettferdig kurs for landet. Dette er ikke bare prat, men politikk som vil sikre et mer rettferdig Norge, og få ned forskjellene, sier Rødt-lederen.

Rødt kom over sperregrensen på siste VG-måling, hvor de ligger et hestehode foran de andre småpartiene.

JERNHINGST: Apostlenes hester går ikke raskt nok for Moxnes, som trenger flere hestekrefter. Derfor suser han heller av gårde på sin elektriske jernhingst for å rekke en votering i Stortinget. Foto: Helge Mikalsen

Hesteslakteren på Bjerkebanen

Planene legger han fram på Bjerke travbane, hvor han skal avholde politisk «rally» i helgen. Travbanen er familiær grunn for Rødt-leder Bjørnar Moxnes og slekta.

Her tok hans oldefar Herman Fridtjof Bonde Kristianiapokalen som kusk i 1926 med hesten «Texen» – seks år etter samme hest vant kongepokalen i travløp.

Til tross for at han er oldebarn av både en kusk og hesteslakter, sier han i dette intervjuet til VG at han ikke er villig til å gå med på noen hestehandel hvis det innebærer å droppe noen av punktene på listen.

Det er helt fullstendig uaktuelt.

Eller i hvert fall nesten helt fullstendig uaktuelt.

De fem kravene

Dette er Moxnes og Rødts ufravikelige kravliste for å støtte en ny rødgrønn regjering:

Forskjellene må ned. Skatten på selskapsoverskudd må økes.

«Null hull i velferdsstaten». Rødt krever tannhelsereform med mål om gratis tannhelse.

Velferd må bli profittfri. Lovfeste at barnevern blir forbeholdt ideelle og offentlige aktører, «og tette smutthull hvor kommersielle eiere henter ut penger fra private barnehager og skoler.»

Miljøpolitikken må være både kraftfull og rettferdig – og målrettes for å «stanse elitenes luksusforbruk», mens folk i distriktene, uten tilgang på kollektivtransport rammes mindre hardt.

Rødt krever et mer selvstendig Norge – og at regjeringen står opp mot EU.

FØDT MED SØLVPOKAL: Moxnes skal lørdag ha «rally» på Bjerkebanen, hvor hans oldefar tok Kristiania-pokalen som kusk i 1926. Her viser en kry Moxnes fram både pokalen – i sølv – og bilde av oldefar og premiehesten. Foto: Helge Mikalsen

Ufravikelige krav – ikke ultimatum

Moxnes redegjør grundig for hvert punkt, før han kommer med en pekefinger til Ap- og Sp-lederne.

– Det er mye prat fra Vedum og Støre om en del av punktene her, for de har skjønt at en del av våre krav har bred støtte i befolkningen. Men det er hittil bare prat fra de to. Så vi skal presse dem og kreve reelt, politisk gjennomslag, sier Moxnes.

– Så dette er deres ufravikelige krav for å støtte en ny rødgrønn regjering?

– Ja. Vi mener en ny regjering må levere på disse punktene for at vi skal støtte dem.

HESTEHVISKEREN: Moxnes har ikke tenkt å bære havre til en død hest – og forlanger gjennomslag for sine punkter hvis han skal gi støtte til en ny, rødgrønn regjering. Foto: Helge Mikalsen

– Så det er altså et ultimatum fra Rødt?

– Nei, det ordet bruker vi ikke. For da blir det fort en avsporing om ordet «ultimatum». Men vi mener dette er rimelige og rettferdige krav som Støre og Vedum må levere på om de vil ha støtte fra Rødt.

– Skjønner. Så det er et ultimatum, dere vil bare ikke bruke det ordet?

– Nei, det er krav som må leveres på.

Vil ha gullpokalen

– Men dere er altså villig til å gjøre en hestehandel?

– Vi må forhandle, og går for å vinne gullpokalen. Så må vi naturligvis vurdere resultatene, og se hvor langt vi kommer. Mitt stalltips er at vi ikke selger oss billig.

Moxnes snakker seg varm, og snakketøyet til Rødt-lederen tar tilløp til galopp:

– Jeg er ikke villig til å forhandle bort at vi skal få ned forskjellene, gjøre miljøpolitikken kraftfull og rettferdig, stanse velferdsprofitørene og stå opp for norsk arbeidsliv mot EU. Dette skal vi få til. For det er som man sier: «Nesten river ingen mann av hesten».

LIKER IKKE ULTIMATUM: Hvis det ser ut som et ultimatum, høres ut som et ultimatum og minner om et ultimatum – så må det for all del ikke forveksles med et ultimatum, understreker Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Helge Mikalsen

Ønsker avtale

Selv om både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vegrer seg for å samarbeide med Rødt, kan det likevel være at de blir avhengig av støtten fra partiet etter valget.

Moxnes forteller at de ønsker en formell samarbeidsavtale med partiene på venstresiden for å sikre seg gjennomslag, og hvor Rødt kan gi støtte til en rødgrønn regjering – uten å selv ta del i den.

– Hvis Vedum og Støre slenger døren i fleisen på Rødt, så går vi i kompromissløs opposisjon og garanterer ingen verdens ting for en sånn regjering. Vi er ikke dørmatte for noen.

Rødt-lederen ber nå partiene på venstresiden om å se mot venstre, så de ikke satser på feil hest.

– Vedum ønsker å kjøre slalåm i Stortinget. Det er den samme mannen som har vokst til rekordhøyder på å være kompromissløs i opposisjon mot Erna Solbergs politikk. Hans plan er å gi innflytelse til Høyre, Frp og Venstre etter valget. Det er blir som å bære havre til en død hest.

Krav stikk i strid med Ap-garanti

Ap-leder Jonas Gahr Støre har allerede garantert at EØS-avtalen ligger trygt og gitt en skattegaranti som innebærer at selskapsskatten ikke skal opp. To punkter stikk i strid med punkt 1 og 5 på Rødts kravliste.

– Hvor troverdige er disse garantiene og kravene når de er helt motstridende, samtidig som dere erkjenner at dere er villig til å forhandle om det?

– Det handler jo til syvende og sist om hvor mye kraft vi får av velgerne i valget. Det avgjør hvor langt vi kommer.

– Så dette er ufravikelige krav – dersom dere får god oppslutning?

– Får vi enn en stor gruppe kan vi sette større kraft bak kravene, ja. Blir det som i dag med bare én, så har vi mindre makt.

«TEXEN» Moxnes kommer ikke tomhendt til travbanen, og viser fram bilde av sin oldefar Herman Fridtjof Bonde og hesten «Texen». Bonde var både kusk og hesteslakter. Foto: Helge Mikalsen

Offentlige forhandlinger

– Hva gjør dere hvis dere ikke får gjennomslag for et eller feler av punktene i forhandlinger?

– Målet er alle.

– Og hvis ikke blir det «no deal?»

– Så er det opp til landsstyret vårt å si ja eller nei til et forhandlingsresultat.

– Ofte svarer partiledere at de nekter å ta forhandlinger gjennom mediene. Det gjør ikke du og Rødt, hvorfor ikke?

– Det er for å vise velgerne hva Rødt skal slåss for, og å vise til Ap og Sp hva de kan få til sammen med oss. Vi er ærlige på hva vi vil, vi driver ikke med urent trav.