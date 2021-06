Les dagens VG her!

Da Rigmor Galtung gikk på badevekten for noen måneder siden, fikk hun sjokk. – Jeg har lurt meg selv, og har ikke villet se realiteten i øynene, medgir skuespilleren. Nå er 26 kilo borte. Ytterligere 15 kilo skal vekk.

Publisert: 5. juni

De bildene fra virkelighetens militærøvelse «fra helvete». Tolv utvalgte norske ungdommer gjennomførte i vinter en øvelse Forsvaret ikke kan huske maken til. I 44 døgn levde de i «dypet» uten etterforsyninger, i streng nordnorsk kulde og mørke. Se de unike bildene i dagens avis.

Et halvannet år gammelt barn døde i går etter å ha blitt angrepet av to hunder under et besøk hos nær familie.

