KLARE: Torsdag hadde flere københavnere møtt opp for å få Johnson & Johnson-vaksinen. Også der tilbys vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Legemiddelverket om Johnson & Johnson: − Vi bruker vanligvis ikke vaksiner med dødelige bivirkninger

Helsemyndighetene jobber med å få på plass en frivillig ordning for alle som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen – men sliter med det juridiske.

Publisert: Nå nettopp

– Det vurderes om det innenfor dagens lovverk er mulig å ha en ordning med selvbestemt vaksinering – at du kan kreve vaksinen – eller om dagens lovverk forutsetter at legen vurderer nytte/risiko og om vaksinering er forsvarlig, sier medisinsk fagrådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Han deltar i arbeidet for å stable på plass en ordning der Johnson & Johnson kan brukes.

Det er regjeringen som har gått inn for å tilby vaksinen frivillig, utenfor det offisielle vaksinasjonsprogrammet. Helsedirektoratet er derfor i gang med å tilrettelegge for det.

Hverken FHI eller Helsedirektoratet anbefaler noen å benytte seg av tilbudet. Legeforeningen kaller det hele uforsvarlig.

Hortemo kan ikke se at det finnes et rammeverk for selvbestemt vaksinering.

– Kanskje det blir en lovendring av et eller annet slag.

LEGEMIDDELVERKET: Sigurd Hortemo ville selv ikke tatt Johnson & Johnson-vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum

En sammenlignbar ordning til selvbestemt vaksinering er reseptfrie legemidler. Da har Legemiddelverket bestemt at den enkelte kan vurdere bruken selv.

– Så kan man si at når FHI har tatt et legemiddel inn i vaksinasjonsprogrammet, tar de en overordnet vurdering av nytte og risiko. Da kan den enkelte si ja eller nei til vaksinering – og legens rolle blir bare å passe på at man ikke gir vaksinen til folk som av særlige grunner ikke skal ha den.

– Så her blir det regjeringen som tar det overordnede ansvaret?

– Dersom det blir etablert en frivillig ordning, vil det være Helsedirektoratet som eventuelt gir føringer for bruken.

Slik gjør danskene det I samtalen skal legen fremheve disse punktene: At vaksinene er godkjent av EUs legemiddelbyrået

At vaksinen ikke anbefales av Sundhetsstyrelsen, fordi fordelene ved vaksinasjon ikke veier opp for ulempene og at man kan motta vaksinen gratis i det offisielle vaksinasjonsprogrammet

At det forekommer sjeldne bivirkninger, altså VITT-syndromet som oppstår etter virusvektorvaksinene AstraZeneca og Johnson & Johnson

Informere om symptomer og tegn på disse bivirkningene

Dersom borgeren tilhører en målgruppe som allerede skulle fått vaksinen i programmet, skal legen oppfordre til å ta kontakt med riktig etat Vis mer

Risikoen kan være lik som AstraZeneca

Når legen skriver ut resept på reseptbelagte legemidler skal pasienten være med på diskusjonen, men legen skal alltid vurdere om det er forsvarlig. Hortemo sier det ikke er mulig å gjøre vaksinene reseptfrie.

– Ser dere på om de vaksinerte som eventuelt blir syke, kan saksøke staten eller legen?

– Det er en av forutsetning at de som velger vaksine er inkludert i en erstatningsordning, mest sannsynlig gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

– Hvordan bidrar dere i dette arbeidet?

– Vi bidrar med informasjon om fordeler og ulemper ved vaksinen – og det følger vi løpende med på.

I Norge anslår FHI at 1 av 17.000 får sjelden blodpropp med AstraZeneca. Tallet for Johnson & Johnson-vaksinen er 1 av 100.000. Men de er usikre på om dette tallet stemmer, blant annet fordi vaksinen i USA har blitt brukt på hjemløse og andre det er vanskelig å følge opp.

Også ved bruk av vaksinen fra Johnson & Johnson har man sett de sjeldne, men alvorlige virkningene med blodpropp og lavt antall blodplater.

– Vi vet foreløpig ikke hvor ofte dette skjer, men det er ikke utenkelig at risikoen er omtrent som for vaksinen fra AstraZeneca.

Den røde knappen

Juridisk er dette ukjent farvann, sier overlegen:

– Dette er en ny problemstilling, for vi bruker vanligvis ikke vaksiner med dødelige bivirkninger. Ett unntak er vaksinen mot gul feber som i sjeldne tilfeller kan føre til død.

– Hva vil skje hvis det kommer et blodpropptilfelle ved Johnson & Johnson-vaksinering?

– Det er vanskelig å vurdere. Og det er et interessant spørsmål. Hva skal til for at vi trykker på den røde knappen en gang til?

Hortemo sier det ikke er aktuelt for dem å «avskilte» vaksinen hvis de sjeldne blodproppene skjer.

– Johnson & Johnson er godkjent i hele EU, men med et viktig forbehold – at den brukes i tråd med nasjonale anbefalinger. Selv om vaksinen ikke anbefales brukt i Norge, kan vurderingen være en annen i land med høy forekomst av smitte.

– Det ser ut som mange i Norge vil ha vaksinen. Det blir kanskje ikke mindre aktuelt når vaksinerte får flere lettelser utover?

– Det at man tilbyr vaksine og samtidig gir fordeler til de som er vaksinert, det vil nok noen oppfatte som et incentiv.