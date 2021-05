CORONAPASS I DANMARK: Slik ser corona-pass-applikasjonen til danskene ut. Bildet er tatt på en pub i København. Foto: TOM LITTLE / AFP

Slik kan coronasertifikatet bli

Det kan være mulig å ta i bruk coronasertifikat for beskyttede personer på et tidligere tidspunkt enn tidligere anbefalt.

Av Malene Birkeland

Det kommer frem i Helsedirektoratets nye vurdering for bruk av coronasertifikat:

«Helsedirektoratet vurderer at det er mulig å ta i bruk coronasertifikat for beskyttede på et tidligere tidspunkt enn tidligere anbefalt og at det er mulig å ta i bruk coronasertifikatet for vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 også i utbruddskommuner», står det skrevet i vurderingen.

Men eksakt når det skjer, er ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ikke avklart ennå.

– Det kan vi foreløpig ikke svare på, siden en del arbeid fortsatt gjenstår.

I vurderingen fra Helsedirektoratet står det at det først kan tas i bruk ved overgangen til trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Det anbefales også at et coronasertifikat kan benyttes ved offentlige arrangementer, cruise og «pakketurer» nasjonalt.

Det er vurdert følgende ved bruk av coronasertifikat nasjonalt: Det kan først tas i bruk ved overgangen til trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan, da mye allerede vil være

åpnet.

Det bør først tas i bruk når en tilstrekkelig andel av de med høyest risiko for alvorlig forløp er vaksinert og

den generelle smitterisikoen er tilstrekkelig redusert.

Negativ test skal sidestilles med immunitet, slik at urettferdigheten ikke blir for stor for dem som ikke er

vaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

3 uker etter første vaksinedose legges til grunn som definisjon på "vaksinert". Det forutsettes videre at vaksinen er EMA-godkjent.

Det skal ikke kunne benyttes ved smitteutbrudd eller økt smittepress i deler av landet, i form av endrede råd, lokale forskrifter eller bruk av regionale tiltak etter kapittel 5A-C i covid-19-forskriften.



Kilde: Helsedirektoratets vurdering.

I gang i Danmark

Forrige uke skrev VG om at danskene tester seg flere ganger i uken for å få coronapass og dermed mulighet til å kunne benytte seg av de åpne tilbudene.

Passet har gjort at restauranter, kulturliv og andre virksomheter i Danmark har kunnet åpne tidligere enn planlagt. Gjenåpningen skjer til tross for høyere smittetrykk enn Norge.

Samtidig testes mange flere i Danmark enn i Norge, og det er dermed sannsynlig at de oppdager flere smittetilfeller.

ÅPENT: Kafeer og restauranter er åpne i København. Foto: Emma Sejersen

Klar til innenlandsbruk i juni

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Gun Peggy Knudsen, skriver på mail til VG at de ser for seg at et coronasertifikat kan bidra til lettelser i enkelte situasjoner.

– Regjeringen har ikke besluttet bruksområder, men det regjeringen allerede har sagt er at man ser for seg bruk på for eksempel større arrangementer eller gruppereiser, og til grensekryssing mellom EU-land.

Hun forklarer at sertifikatet vil bli verifisert gjennom avlesing av for eksempel en QR-kode.

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Gun Peggy Knudsen fotografert under en pressekonferanse i 2020. Foto: Vidar Ruud

FHI vurderer at tidspunktet for bruk i EU vil avhenge av både tid til utvikling av digital løsning nasjonalt og i EU.

– Det er fortsatt juridiske forhold som må avklares, og bruksområdet må besluttes. Vi jobber ut fra at vi har klar en versjon til innenlandsbruk i første halvdel av juni, og at første versjon av coronasertifikatet til grensekryssing innen EU kommer i slutten av juni.

FHI: Opptatt av samme rettigheter

I vurderingen fra Helsedirektoratet står det at de ikke stiller seg bak FHIs premiss om at hurtigtesting alltid skal tilbys. De beskriver også muligheter for å åpne for bruk der kun beskyttede får adgang.

– Hva mener dere her?

– Det kan tenkes at noen vil ønske å gjennomføre arrangementer der målgruppen for eksempel er eldre vaksinerte mennesker, og der arrangøren ikke har mulighet til å tilby adgangstesting. I slike tilfeller vil et krav om å tilrettelegge for adgangstesting kunne medføre at arrangementet ikke kan gjennomføres, selv om det ikke er noen smitterisiko forbundet med det, forklarer Nakstad via mail til VG.

FHI sier følgende:

– Vi er opptatt av at også ikke-vaksinerte så langt det er mulig skal kunne få samme rettigheter som vaksinerte, og har vist til at det er etiske aspekter knyttet til dette som bør inngå i vurderingene. Blant annet er det slik at barn og unge under 18 år foreløpig ikke får tilbud om vaksine, og dette bør det etter vår mening tas hensyn til ved utforming av regelverk for arrangementer generelt.

Knudsen legger til:

– Vi ønsker at hele befolkningen skal nyte godt av at epidemien etter hvert går over. Nøyaktig hvor grensen skal gå, og hvilke andre aspekter som bør vektlegges i en totalvurdering vil være noe departementet til slutt må ta stilling til.

PRESSEKONFERANSE: Nakstad fotografert under en pressekonferanse. Foto: Berit Roald

Kan du teste deg til coronasertifikat?

I vurderingen fra Helsedirektoratet står det at coronasertifikat i utgangspunktet kan brukes av beskyttede, og av ubeskyttede dersom de har testet negativt for covid-19 siste 24 timer.

– Betyr dette at de må teste seg hvert døgn?

– Det betyr at en test som er mer enn 24 timer gammel ikke er egnet til å fortelle at du er smittefri, rett og slett fordi en slik test alltid er et øyeblikksbilde, svarer Nakstad.

Han utdyper:

– En coronatest vil nok kunne brukes i et coronasertifikat i flere tilfeller, men det er ikke alltid sikkert det er tilstrekkelig. For eksempel vil en negativ test ved grensepassering ikke gi deg fritak fra karantene slik reglene er i dag, men en negativ test kan kanskje gjøre det mulig å delta på større arrangementer enn tidligere. Anbefalingene om dette fra oss til politiske myndigheter er ikke ferdig utarbeidet enda.

HÅP: Et coronasertifikat kan gjøre konsertdrømmen virkelig. Dette bildet er tatt på Øyafestivalen i 2015. Foto: Robert S. Eik

Om du kan teste deg til et coronasertifikat eller ikke, vil derfor avhenge av hva det skal brukes til, forklarer Nakstad.

– I forbindelse med reiser fra et land med mye smitte til et annet, vil det være stor forskjell på karantenebehovet avhengig av om man er vaksinert eller om man bare avlegger en negativ test.

På grunn av praktiske og smittevernfaglige utfordringer anbefaler Helsedirektoratet i vurderingen en gradvis innfasing ved bruk av coronasertifikat der beskyttede kan ta i bruk sertifikatet noe tidligere enn personer som testes, inntil nødvendige avklaringer er foretatt.

Disse er beskyttet Personer som er fullvaksinert.

Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene. Vis mer

Nakstad: Mener det kan brukes i områder med høyt smittepress

Det kommer også frem av vurderingen at FHI fraråder bruker av coronasertifikat med hurtigtesting i kommuner med risikonivå 5 – fordi det vil utvanne effekten av tiltakene.

Helsedirektoratet støtter dette. Knudsen fra FHI utdyper:

– Ved høyt smittetrykk har vi pekt på at økt risiko for smittespredning vil være stor i den delen av befolkningen som ikke er beskyttet og at bruk av coronasertifikat i disse kommunene kan føre til økt mobilitet, at smitte vil belaste test- og smittesporingskapasiteten og at lettelser av tiltak vil kunne signalisere lav risiko og føre til redusert etterlevelse generelt.

Via mail skriver Nakstad imidlertid følgende:

– Vi mener at et coronasertifikat må kunne brukes i områder med høyt smittepress, som for eksempel Oslo og Viken, der behovet for å minimere smitterisikoen er størst, for eksempel ved større arrangementer.

Han kan ikke utdype mer om hvordan et coronasertifikat skal fungere i praksis overfor VG.

– Dette er også noe det arbeides mye med for tiden og som vi ikke kan si så mye om før det er helt klart og politikerne har tatt stilling til det.

