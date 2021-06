BEKYMRET: Rita Ottervik (Ap) fra pressekonferansen mandag. Foto: Ole Martin Wold, NTB

Ottervik: − Den alvorligste situasjonen vi har vært i til nå

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) sier kommunen nå er inne i den mest alvorlige situasjonen til nå i pandemien. Hun frykter villsmitten i byen, kombinert med opptrapping i skole-streiken, vil gjøre det vanskelig å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Situasjonen er uoversiktlig og jeg oppfatter at det er den alvorligste situasjonen vi har vært i siden pandemien startet. Dette er fordi vi for første gang har villsmitte på et nivå som er ubehagelig, sier ordfører Rita Ottervik til VG.

Hun sier smitten nå er mer alvorlig enn ved utbruddet kommunen hadde rundt juletider.

Det siste døgnet har Trondheim registrert 16 nye smittetilfeller, likevel er det stigende smittetrend i kommunen og ordføreren tror tallene vil stige i morgen.

– Det tallet er ikke representativt fordi det går tregere med analyser i helgen. Tallet vil nok dessverre stige igjen i morgen.

les også Nå stenger Trondheim ned: – Det er villsmitte og indisk mutant på ferde i byen vår

Kritiske samfunnsfunksjoner slipper karantene

– Smittesporerne har måttet gi fritak for karantene til folk med samfunnskritiske jobber for at de skal kunne gå på jobb. Jo flere vi setter i karantene, jo mer rammer vi beredskapsetater og nøkkelfunksjoner. Det er krevende, sier Ottervik.

Hun ønsker ikke å gi konkrete eksempler på yrker som fritas i fare for identifisering.

– Ved å gi karantenefritak svekker vi karanteneinstituttet og svekker mulighetene for å få stoppet smitten.

STENGT NED: Det ble innført strenge tiltak i Trondheim søndag. Det er skjenkeforbud, og maks to gjester inne og fem gjester ute i private hjem. Foto: NTB

Ottervik beskriver smittesporingsarbeidet som vanskelig. Enkelte smittede har hatt over 200 nærkontakter og ordføreren frykter kommunen ikke klarer å sette nok folk i karantene til å stoppe utbruddet.

– Smittesporerne opplever at en del ikke aksepterer eller vil bli satt i karantene og ikke gjør det de får beskjed om og går rundt og smitter.

Unio har varslet stor opptrapping i streiken fra i morgen med nærmere 1500 ansatte i Trondheim. Ordføreren frykter at streikeuttaket vil forverre situasjonen.

– Mange i samfunnskritiske jobber vil da oppleve å plutselig måtte ha barn hjemme som de er nød til å ta hånd om. Så det er masse som spiller sammen og skaper en usikker situasjon.

Disse reglene gjelder i Trondheim Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand.

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, utover kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerene skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjerer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder der det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det innføres skjenkestopp på alle utesteder.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to gjester. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende i tilknytning til private hjem, tillates det fem gjester. Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på to personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Selv om antallet personer er to eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltagerne kan holde minst én meters avstand.

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Vis mer

Frykter Delta-variant

I morgen får kommunen trolig svar på om Delta-mutasjonen med opphav fra India har spredd seg i Trondheim. Fagfolk i kommunen frykter ifølge Ottervik at det er denne varianten som har spredd seg i fest- og studentmiljø den siste tiden.

– Vi tror at den ferder i miljøet og vi har ikke kontroll på den. Derfor prøver vi nå å få ned kontakt mellom folk og gjenvinne kontroll. Denne mutanten har lett for å spre seg videre og vaksine har mindre effekt på denne varianten.

Hun legger til at kommunen ligger langt etter resten av landet når det kommer til å vaksinere personer med underliggende sykdommer.

– I tillegg så vi i går at vi fikk fem nye innleggelser på St. Olavs hospital og det uroer oss.

Smittesporing tar tid

Av gårsdagens smittede har én ukjent smittevei. De smittede fordeler seg slik:

3 personer mellom 0 og 10 år

4 personer mellom 10 og 20 år

4 personer i 20-årene

2 personer i 30-årene

1 person i 50-årene

2 personer i 60-årene

Kommunikasjonssjef Harry Tiller forklarer overfor VG at det pågående smitteutbruddet skiller seg fra utbruddet i julen, ved at de smittede har langt flere nærkontakter. Det gjør smittesporingen mer krevende, og risikoen for å bli eksponert er større enn den har vært tidligere.

– Derfor tar det lengre tid å smittespore, og vi ser at med et høyere smittetrykk i byen er det utfordrende både å teste og analysere, sier han.

Mandag vedtok kommunen en ny forskrift, som trådte i kraft i dag, tirsdag. Det innebærer blant annet full skjenkestopp og en maksgrense på to gjester i private hjem.