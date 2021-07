GRØNT ANGREP: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg mener De Grønne utfordrer samholdet mellom by og land i Norge. Foto: Helge Mikalsen

Solberg: − Vi trenger ikke De Grønne i Norge

ARENDAL (VG) Statsminister Erna Solberg tar et politisk kraftoppgjør med Miljøpartiet De Grønne.

Publisert: Nå nettopp

– MDG utfordrer samholdet mellom by og land når de gyver løs på det som er så viktig for sammenbindingen av den økonomiske utviklingen i Norge; transportsektoren, sier Erna Solberg.

Hun mener de går feil vei.

– De vil kutte dramatisk på planlagte motorveiutbygginger. Det blir ikke bedre miljø av at folk bruker lengre tid på å kjøre eller står i kø.

– Hovedutfordringen med MDG

Solberg sier at Norge ikke er bygget slik at vi kan klare oss uten bilen.

– Hovedutfordringen med MDG er at selv på det området som gjør at folk primært stemmer på dem, klima- og miljøutfordringene, så er svarene deres av en slik art at de ikke kommer til å løse klima- og miljøproblemene.

RIBBTUR: Statsministeren vinker til fotografen fra fjorden. Foto: HELGE MIKALSEN

les også Se Abid Raja hoppe fra 11.000 fot

– Hvorfor ikke?

– Du kommer ikke til å få klimasatsning av at du har røde tall i bedriftene, med høye skatter og avgifter.

Hun peker spesielt på distriktene.

– Skal du stoppe utviklingen i arbeidet med å binde Norge sammen, blir det vanskeligere for distriktsnæringslivet å komme frem med varene sine.

– Må overleve

Solberg viser blant annet til at fisken nå kommer raskere frem.

– Jeg synes det er kjempebra at vi har kuttet kjøretiden fra Ålesund til Oslo de siste ti årene med nesten to timer.

PÅ TUR: Erna Solberg i Tvedestrand fredag. Foto: HELGE MIKALSEN

les også Erna Solberg tror på valg-mirakel: Slik vil hun vinne valget

– MDGs opplevelse er nok at de opplever Høyre som en bremsekloss for det grønne skiftet?

– Der er forskjellen på dem og vår regjeringspartner Venstre; som vektlegger at vi må ha en god næringspolitikk for å få til en god klimapolitikk. Det virker som MDG ikke tar inn over seg at de som skal investere for å få til dette skiftet, må overleve.

Slakter elbil-forslag

Hun tar et oppgjør med signalene om at elbiler i fremtiden ikke skal kunne kjøre i byene, slik nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom har tatt til orde for.

– De har gått fra at det er klimatrusselen vi skal bekjempe til at det er bilen som transportmiddel som skal bekjempes, sier statsministeren.

les også Oslo MDGs valgkampkontor tagget ned: – Dette ække Vål’enga!

Hun sier elbiler må få kjøre i byene.

– Det kan godt være at det er enkelt områder av en by som skal være bilfri, gågater og noen andre områder, og at biler som forurenser kan forbys enkelte steder, men det er ingen grunn til å stenge ute elbiler, sier Solberg og legger til:

– Mange trenger bilen for å komme frem, og da kan vi ikke forby elbiler.

Antyder at det er vanskelig å stoppe

– Vil du kunne hindre lokalt forbud mot elbiler med sentrale retningslinjer?

– De kan nok ha hjemmel til å si at innenfor et visst område så skal det bare være for gående, men det skal være planarbeid og klageadgang så det skal være. Det er mulig å stoppe hvis man kommer til at konsekvensene for næringslivet er for stort.

les også Elendig oppslutning for Frp på Dagbladet-måling

– Det finnes et grønt parti i de fleste land. Antyder du at de ikke trengs i Norge?

– Jeg mener vi ikke trenger De Grønne i Norge. Våre partier har tatt opp klima- og miljøutfordringene på en god måte. Men det er opp til velgerne å bestemme hvilke partier vi skal ha i Norge.

PÅ VELGERJAKT: Erna Solberg er på valgkampturne denne uken. Her ved redningsselskapets stasjon i Stavern. Foto: HELGE MIKALSEN

– Har bygget stein på stein

Solberg sa til VG torsdag at «Norge skal bli Europas beste vertskap for grønne industrietableringer».

– Det er foreløpig ikke troverdig at det er ditt Høyre som skal lede an i det grønne skiftet?

– Jo, det mener jeg. Ser vi det som skjer i Norge i dag, under en Høyre-ledet regjering, så er det et stort grønt skifte.

les også To forelegg etter hets mot Lan Marie Berg

– Vi har bygget stein på stein, sier hun og viser til det som gjøres for å få frakt med hydrogenbåter.

– Om ti år vil det være realisert med nullutslippsbåter langs hele kysten. Det skjer fordi vi har jobbet systematisk siden 2014–15 med maritime næringer for å få til disse løsningene.

Angriper også innvandringspolitikken

Ved siden av klimapolitikken og den økonomiske politikken, trekker hun frem De Grønnes innvandringspolitikk, som det tredje feltet hun mener er en fare for Norge.

REDDET: Under valgkampturen besøkte hun Hønefoss idrettspark, hvor jenter i alderen 12–14 trente og testet statsministerkeeperen. Denne tok hun, men ikke helt uten frykt. Foto: Helge Mikalsen

– Den liberale innvandringspolitikken deres er en stor utfordring for Norge. Er det noe vi har lært de siste årene om utfordringene med fattige barn og integrering, så er det at kontrollert innvandring er viktig.

les også SV og MDG kritiserer lovforslag om konverteringsterapi

Solberg sier at vi skal ha en asylpolitikk hvor de som trenger beskyttelse skal få det.

– Men vi kan ikke ha en innvandringspolitikk hvor vi får økende grupper som ikke klarer seg i samfunnet og er kontinuerlig på sosialhjelp resten av livet.

Slår kraftig tilbake

Nestleder Arild Hermstad i MDG svarer slik på kritikken om at de ikke er løsningen på klimakrisen.

– Erna Solberg har gjort det svindyrt og treigt å ta buss og tog i dette landet. Solberg sviktet totalt og kjøpt FrPs politikk om at flere felt skal fikse alt. Vi vil heller ta oss råd til et skikkelig togtilbud i dette landet, så kan varene fraktes på skinner og til sjøs.

SVARER UT KRITIKKEN: MDG-nestleder Arild Hermstad sier innvandring beriker landet. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Han sier at næringslivet etterspør først og fremst trygge framkomstmåterveier, ikke nye motorveier.

Elbilkritikken fnyser han av.

– MDG har ikke sagt at vi vil ha alle elbiler ut av byene, og det er pinlig og overraskende at en sittende statsminister ikke klarer å få med seg mer enn en tendensiøs overskrift.

– Trenger et sterkt MDG

Han sier det riktige er at MDG vil ha 30 prosent færre biler i de store byene i 2030.

– Vi mener vi må planlegge og bygge byer for mennesker og ikke for flere biler.

les også Norge nådde ikke klimamålet: – En skandale

Han er lite i tvil om at Norge trenger MDG.

– Det er helt åpenbart at Norge trenger et sterkt Miljøpartiet De Grønne som setter makt bak ordene om at miljø saken er vår tids største utfordring, sier han og fortsetter:

– De siste 30 årene har norske regjeringer, inkludert Solberg-regjeringen, sviktet totalt i klimapolitikken. Det neste tiåret skal utslippene halveres, og det klarer vi ikke med Erna Solberg ved roret.

Han sier at regjeringens oljepolitikk «er et svik mot kommende generasjoner».

– Innvandring styrker landet

Kritikken mot innvandringspolitikken svarer han ut slik:

– Jeg mener det er grunnleggende feil å først og fremst tenke på innvandring som et problem. Dette er et tydelig skille mellom blå og grønn ideologi, sier han:

– Innvandring bringer med seg et mangfold som beriker og styrker landet vårt.