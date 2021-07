Store endringer: Disse landene blir grønne fra mandag

Frankrike og Hellas er blant landene som blir grønne fra 5. juli. I tillegg innføres egne vurderinger for populære feriemål.

Mandag vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

– Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

For første gang har FHI også vurdert noen utvalgte øygrupper i Europa samt utvalgte tredjeland. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 5. juli.

Norge følger EUs terskel for grønne land fra 5. juli som betyr at reisende fra disse landene slipper innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Dette er kravene til innreise og karantene fra 5.juli Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Europa

De følgende landene blir grønne fra 5. juli:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Fra før av er Grønland og Island grønne land.

Irland, Kypros, Latvia, Monaco, Nederland fortsetter å være røde, mens Portugal kategoriseres som oransje.

Andorra, Spania og Storbritannia er røde land. Men siden Storbritannia går fra mørkerødt til rødt vil det ikke lenger krav være om å gjennomføre deler av karanteneperioden på karantenehotell.

Sverige

Også visse regioner i Sverige blir grønne fra 5. juli. Dette gjelder:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götland, Örebro og Östergötland.

Danmark

I Danmark blir disse regionene grønne:

Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland grønne områder, mens København er oransje.

Reisende fra Helsinki and Uusimaa, Pirkanmaa og Päijät-Häme i Finland vil også slippe innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Fra før av er en rekke finske regioner grønne.

Egne vurderinger for populære reisemål

Regjeringen legger også opp til at enkelte øygrupper skal vurdert særskilt for å kunne legge til rette for trygg reising til populære reisemål.

– Gjennom pandemien har flere av de aktuelle øyene hatt en annen smittesituasjon enn på fastlandet, skriver de i pressemeldingen.

Følgende øyer/øygrupper blir grønne:

Hellas: De joniske øyer, Kreta, Nordlige egeiske øyer

Frankrike: Korsika

Portugal: Madeira

Italia: Sardinia og Sicilia

Følgende øyer/øygrupper blir røde eller oransje:

Portugal: Azorene (oransje)

Spania: Balearene (oransje), Kanariøyene (rød)

Hellas: Sørlige egeiske øyer (oransje)

Her kan du lese mer om hvilke tredjeland som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell.

Disse kategoriseres nå som lilla land.