INGEN DRØMMESØNN: Men Petter Northug Jr. håper han likevel vil få komme hjem til jul.

Northug med julelåt: − Har itj vært snill gutt i år

Den tidligere skikongen reflekterer rundt året som har gått i en ny julelåt. – Bevisst PR-strategi, mener omdømmeekspert.

Petter Northug Jr. har også tidligere forsøkt å bidra til å spre julestemning i norske hjem.

I 2015 stilte han i sin helt egen julekalender opp iført bare en nisselue – ikke på hodet, men foran skrittet.

Søndag lanserte han en egen julesang og en tilhørende video, og debuterer med det som musikkartist. I «Petters Jul» åpner den tidligere skikongen seg om det vanskelige året som har gått, og håpet om å likevel få en fin jul.

– Har itj vært snill gutt i år, tviler på at jeg jul’gaver får, synger trønderen i julelåten.

Northug ble i august tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika. Northug gikk senere offentlig ut og innrømmet at han hadde et alvorlig rusproblem.

– I livet æ snubler, men reiser meg opp igjen, fortsetter han.

– Æ er ingen drømmesønn, men æ har en julebønn: Kan æ få komme hjem til ribbe og riskrem?

TØFT ÅR: Under en pressekonferanse i slutten av august innrømmet Petter Northug at han hadde et alvorlig rusproblem. – Jeg er fortvilet. Jeg har nådd mitt livs bunnpunkt, og innser at jeg trenger profesjonell hjelp, sa han da. Foto: DAVID ENGMO

Northug har selv skrevet teksten til sangen.

– Jeg håper folk liker låten, og at den kan bidra til å lyse opp adventstiden i disse coronatider. Jeg lagde en liten sang hver søndag i fjor, og det var en suksess. Så nå ønsket jeg å ta det et hakk videre med å lage en julelåt, med et personlig preg, sier Northug til VG.

Per Magne Dalen i Northug-teamet, beskriver det som et artig kompisprosjekt til Dagbladet.

– Henki Ofstad spilte inn melodien for 35 år siden, men den har aldri blitt brukt. Martin Kleveland produserte musikken, Petter Northug skrev teksten og Per Magne Dalen lagde musikkvideoen. Og Kleveland og Dalen korer i bakgrunn sammen med Caroline Hitland, sier han til Dagbladet.

I kommentarfeltet på Northugs Facebook-side overøses han med oppmuntrende ord og komplimenter.

– Det er naturlig at man da prøver å delta i alt fra TV-sendinger til stunt og underholdning. Folk har ikke så lang hukommelse, så hvis du blir assosiert med mange andre ting, som en låt eller noe annet positivt, så kan det gi en effekt på lengre sikt som får folk til å glemme den negative storyen fra tidligere.

Omdømmeekspert: – En bevisst PR-strategi

Omdømmeekspert Audun Sommerli Time har fulgt med på Northug i flere år, og mener han fikk rett i en spådom han kom med i etterkant av skistjernens fyllekjøringsskandale i 2014. Da trodde Time at om Northug vant masse gull, så ville hendelsen tilgis og glemmes. Nå er situasjonen imidlertid en annen, mener Time.

– Nå har han har lagt opp som idrettsutøver og har ikke lenger muligheten til å vinne gullmedaljer, sier han.

Ifølge Time er også årets skandale enda verre, siden den til og med kan lede til fengselsstraff. Time tror derfor at videoen er et forsøk på å få folk til å forbinde ham med noe annet enn råkjøring og narkotika.

Ville heller gått for gratisarbeid

Northug bruker likevel storyen – skandalen fra tidligere i år – aktivt i den nye julelåten. Det mener Time er en god strategi.

– Da kan du ta noe som egentlig er veldig alvorlig, og prøve å sette det inn i en litt annen setting. Det er en måte å vise at: «Ja, jeg skjønner at jeg har gjort noe dumt. Men nå prøver jeg å vise at jeg er på vei videre i livet».

Han sammenligner det med når topp-politikere utgir bøker for å bygge ryktet sitt opp igjen etter store skandaler.

– Det har vi sett massevis av eksempler på opp igjennom historien, sier Time, og legger til at han ikke ser bort fra at også Northug vil gi ut en bok i løpet av det kommende året.

– Så jeg tror nok det er en bevisst PR-strategi bak det. Men det store spørsmålet er: hvor mye vil det funke på lengre sikt?

– Hva tror du?

– Nei altså, hadde jeg vært Petter Northug, så tror jeg at jeg heller hadde fokusert på gjøre pro bono-arbeid. For eksempel tatt trening av innvandrerungdom som ønsker å bli idrettsutøvere, og kanskje delta som ekspertkommentator i Paralympics, sier Time.

– Det blir spennende å se hvordan det går videre med Petter Northug, avslutter han.

Publisert: 29.11.20 kl. 15:05 Oppdatert: 29.11.20 kl. 15:23