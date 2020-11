ORDFØRER: Rune Støstad mener det blir feil av Helsedirektoratet å si gjennom mediene at kommunen bryter smittevernregler. Foto: Geir Olsen

Ordfører ut mot Helsedirektoratet: − Provoserende

Nordre-Frons ordfører Rune Støstad reagerer sterkt på at Helsedirektoratet uttalte seg om lovbrudd i forbindelse med smitteutbruddet på asylmottaket.

Søndag meldte VG at fire beboere på asylmottaket på Vinstra delte rom med smittede beboere.

Kommuneoverlege Anders Brabrand erkjente at det var brudd på smittevernreglene, men forklarte at det måtte bli slik én natt fordi de ikke hadde nok rom på mottaket, og fordi oversikten over beboerne ble klar først på lørdag kveld.

FHI støttet avgjørelsen og mente det ikke var brudd, fordi kravet er å skille positive og negative i en bolig så langt det lar seg gjøre. Det gjorde derimot ikke Helsedirektoratet, som sa til VG søndag kveld at personer som er smittet skal isoleres.

– Dette er forskriftskrav som skal følges, skrev direktør for divisjon kvalitet og forløp i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, i en e-post til VG.

– Det viktige nå er at kommunen lærer av de feilene som er gjort og går gjennom sine planer og rutiner. Folkehelseinstituttet og fylkesmannen kan bistå dersom kommunen har behov.

– Uhørt

«Vi tar gjerne innspill og råd også fra Helsedirektoratet. Men offentlig kritikk gjennom media, uten at vi er kontakta, synes vi er uhørt,» skriver ordføreren i et brev han sendte til Helsedirektoratet-direktør Bjørn Guldvog mandag.

«Samtidig vil jeg også uttrykke forundring over at Helsedirektoratet gjennom mediene retter kritikk mot Nord-Fron kommune sin håndtering av situasjonen. Vi står midt i en svært alvorlig krise, og våre medarbeidere opplever dette som meget krevende og belastende,» skriver han, og legger til:

«Da er det provoserende at direktoratet kommer med denne typen kritikk – uten at vi er kontaktet først. Hva slags grunnlag har direktoratet for å kritisere oss offentlig!»

Han skriver videre at han forventer at Helsedirektoratet snarest i brevs form dokumenterer hva som er brudd på smittevernloven og hva som er grunnlaget for konklusjonen.

Helsedirektoratet beklager

Helsedirektør Bjørn Guldvog skriver i en e-post til VG at han har ringt både ordføreren og UDI-direktør og sagt at dette beror på en misforståelse.

Foto: Terje Bendiksby

«Helsedirektoratet har ikke kritisert Nord-Fron. Våre kommentarer er basert på et sitat fra kommuneoverlegen i Nord-Fron som ble gitt til VG. Der sier han at det har vært brudd på smittevernreglene i denne situasjonen,» skriver direktør Bjørn Guldvog i en e-post til VG.

«Vi beklager at dette har kommet feil ut og at det har blitt misoppfattet i Nord-Fron. Vi har stor tillit til at kommunen håndterer dette på en god måte.»

Vil stanse flytting mellom mottak

Ordføreren ber også helsedirektør Guldvog om å bidra til full stans av overføringer av asylsøkere mellom mottak.

«Etter mitt syn bør det være stans i hele landet på slike overføringer. I tilfeller det må overføres mellom mottak, må det i det minste være strenge rutinger ift. testing og bruk av karantene (TISK).»

Til det svarer Guldvog at de vil jobbe videre med utlendingsmyndighetene for å finne ut hvordan dette kan løses på en best mulig måte.

«Smittevernmessig er det tryggest og sikrest at man har så lite transport mellom kommuner som mulig, og spesielt mellom områder med mye og lite smitte.»

Publisert: 23.11.20 kl. 20:17

