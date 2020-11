VAR SAMLET HER: Bridgeklubbens arrangement ble holdt i Gilje selskapslokaler i sentrum av Askim. Foto: Google streetview

Spilte bridge og ble truet med coronabot – nå snur politiet

Da politiet troppet opp hos bridgeklubben i Askim, ble deltagerne truet med anmeldelse for brudd på smittevernreglene. Nå har politiet endret oppfatning – kun arrangør anmeldes.

Oppdatert nå nettopp

Fredag kveld var 26 medlemmer i en bridgeklubb samlet i Gilje selskapslokaler.

Da arrangementet gikk mot slutten i 01.00-tiden, troppet tre politifolk opp. De mente at arrangementet var privat og dermed ulovlig i henhold til smittevernloven.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, fortalte til VG søndag at samtlige deltagere var anmeldt. Bøtesatsen på denne typen brudd på smittevernloven ligger i Indre Østfold kommune på 20.000 kroner.

– Arrangementet fremsto som at det var i privat regi. Ut fra inntrykket vi fikk når vi kom dit, var ikke smittevernreglene opprettholdt, fortalte han søndag.

Anmeldes likevel ikke

Politiadvokat i Øst Politidistrikt, Linda Tengesdal, forteller til VG at politiet mandag har en litt annen oppfatning. Det er foreløpig ikke lenger aktuelt med anmeldelse av bridgespillerne.

– Vi har startet etterforskning, og status nå er at det er opprettet en sak mot arrangøren. Vi må gjennomføre avhør og gjøre ulike etterforskningsskritt, forteller Tengesdal til VG mandag.

– I helgen uttalte politiet at deltagerne var blitt anmeldt. Er det ikke lenger aktuelt?

– Politiet uttalte seg i helgen på et veldig tidlig tidspunkt, og vi har en bedre oversikt over hendelsesforløpet nå. Ingen av deltagerne har fått status som mistenkt per nå, sier hun til VG.

– Hva har gjort at situasjonen har endret seg?

– De første uttalelsene fra politiet var basert på de første meldingene inn til politiet og fra patruljene våre, så det var på det vurderingsgrunnlaget politiet uttalte seg på. Men deltagerne ble aldri formelt skriftlig anmeldt, men vi opprettholder saken og anmeldelsen på arrangøren, forteller hun.

– Hva er grunnen til at dere oppretter anmeldelsen på arrangøren og ikke deltagerne?

– Slik saken står nå er det en mistanke om at arrangementet har blitt gjennomført i strid med corona-regelverket. Det er det i utgangspunktet arrangøren som er ansvarlig for – ikke nødvendigvis den enkelte deltaker, forteller politiadvokaten.

STENGES: Det har vært flere lokale smitteutbrudd i Askim, og forrige uke ble alle barneskoler stengt. Foto: Odin Jæger, VG

Gode nyheter

Tidligere Høyre-ordfører i Askim, Hans Jakobsen, var en av deltagerne på arrangementet. I helgen reagerte han kraftig på anmeldelsen.

– Det er gode nyheter at politiet ikke har anmeldt deltagerne. Her var det en del eldre mennesker, og vi ønsker ikke å få en ripe i lakken for noe vi mener var innenfor lovverket, sier han.

Jakobsen forteller til VG at klubben, som kun består av menn, hadde en hyggelig kveld sammen. Frem til politiet kom.

– Det dukket opp tre politifolk, og vi ble jo overrasket. Alt hadde vært innenfor spillereglene, med spritstasjoner, rikelig med avstand og god plass, forteller han.

LIKER BRIDGE: – Det er jo et veldig spennende og engasjerende spill. Bridge-samlingene våre er en blanding av det sosiale og det lekne, forteller Jakobsen til VG. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Tar dere selvkritikk på at arrangementet ble holdt?



– Selvkritikken går på om dette var lovlig eller ikke lovlig. Det ble varslet i flere dager og vi hadde full godkjennelse. Vi er jo ikke en rølpeklubb og vi drikker alkohol med måte. Vi har kanskje vært litt umusikalske, men vi har fulgt reglene.

– Blir det ny bridgesamling med gjengen på fredag?

– Nei, det blir ikke det. Vi må nok regne med at det ikke blir noe spill i umiddelbar fremtid.

Smittesituasjonen var mandag morgen fremdeles stigende i Indre Østfold, ifølge VGs corona-oversikt.

I DISSE LOKALENE: Fredagens samling fant sted i et bygg som tidligere var brukt som bolig, men nå bygd ut og brukes til både bryllup og bridge. De kan skimte med en spisesal med plass til 100 gjester. Foto: Plan- og bygningsetaten, Indre Østfold

Selskapslokalet driftes av Askim selskapsmat, som også sto som arrangør for fredagens arrangement. Daglig leder i Askim selskapsmat, Øystein Breivik, ønsket mandag å ikke kommentere saken ytterligere til VG.

En annen tidligere ordfører, Thor Hals, var også tilstede på arrangementet til den 93 år gamle bridgeklubben. Han er også en del av bestyrelsen i klubben.

– I etterpåklokskapens lys, så føler jeg det var feil å ha denne sammenkomsten. Men vi trodde så lenge dette var innenfor smittevernloven, ville det være greit, forteller han til VG.

KLUBBMEDLEM: Den tidligere høyreordføreren, Thor Hals, var med på samlingen på fredag. Foto: Arkivfoto: Trond Solberg, VG

Fremdeles brudd på reglene

Politiadvokat i Øst Politidistrikt, Linda Tengesdal, peker på at de fremdeles ser på arrangementet som brudd på de nasjonale smittevernreglene, og at det var en privat samling. Der er reglene at det ikke er lov til å være mer enn 20 personer samlet.

– Om det blir en reaksjon fra politiet mot arrangøren er for tidlig å si. Det samme er på størrelsen på et eventuelt forelegg, men bøtene fra tilsvarende saker ligger fra 20.000,- og oppover, sier hun.

les også Selskap i Askim: Samtlige deltagere anmeldt – reagerer kraftig mot politiet

KOMMUNEN GODKJENTE: Kommuneoverlege i Indre Østfold, Barbro Kvaal, forteller at hun personlig ikke var involvert i godkjennelsen av arrangementet, men at det var klarert med kommunen. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Godkjente

Kommuneoverlege i Indre Østfold kommune, Barbro Kvaal, sa lørdag til lokalavisen Smaalenenes avis at hun ikke ville være «dommer i denne saken», men var likevel klar på at arrangementer som dette er lov til å holde på Gilje så lenge smittevernreglene overholdes.

Hun forteller til VG mandag at saken ikke har vært høyt på agendaen, da de har vært opptatt med nye smitteutbrudd i løpet av helgen.

Sett denne? Ikke helt bridgeklubb, men nær 40 stykker ble smittet etter fest på utestedet Gamla i Oslo.

Publisert: 23.11.20 kl. 15:40 Oppdatert: 23.11.20 kl. 15:58

Mer om Askim Indre Østfold