VAKSINER: De første vaksinekandidatene som skal beskytte mot coronaviruset, kan bli godkjent innen årsskiftet. Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Helseambassadør: Ikke sikkert alle anbefales coronavaksine

Helsemyndighetene vil ikke nødvendigvis anbefale at hele befolkningen neste år vaksineres mot coronaviruset. Det sier Norges påtroppende helseambassadør.

John-Arne Røttingen (51) er professor i medisin og epidemiolog. Han går fra stillingen som leder i Norges forskningsråd 1. desember, for å følge opp den norske innsatsen mot covid-19 globalt.

EU-kommisjonens president Ursula van Leyen uttalte nylig at vaksinedoser i stort antall kommer i april. Røttingen sier at vi i Norge vil kunne rulle ut vaksiner med samme hastighet som Europa.

– Vi vil nok begynne å få leveranser allerede tidlig i 2021, men i mindre volum. Før den tid må regjeringen konkludere hvilke grupper som skal prioriteres, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

– Da kan massevaksineringen starte i april?

– Massevaksinering forstått som et utstrakt tilbud til prioriterte grupper, ja. Men det blir ikke nødvendigvis slik at FHI anbefaler at alle skal vaksineres, sier John-Arne Røttingen.

EKSPERT: John-Arne Røttingen tiltrer som Norges helseambassadør 1. desember. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Han sier det vil ta tid å få nok doser til prioriterte grupper – som eldre, mennesker med underliggende sykdommer og helsepersonell.

– Greier vi å vaksinere alle innenfor disse gruppene, når vi 35–40 prosent av befolkningen. Det kan være nok til å få tilstrekkelig kontroll med epidemien.

Helseambassadøren påpeker at ingen av vaksineprodusentene som er kommet lengst, har søkt om å få vaksinene godkjent for barn. Før barn kan vaksineres, må det gjøres målrettede studier.

John-Arne Røttingen (51) Spesialrådgiver for helse i Utenriksdepartementet og global helseambassadør fra 1. desember.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd siden 2017.

Tidligere områdedirektør for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet.

Tidligere direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Utdannet lege og epidemiolog, professor i medisin. Vis mer

STUDIE: En frivillig i Florida i USA får en dose av vaksinekandidaten til Moderna under den kliniske studien i høst. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

– Hva med voksne i alderen 18–65 år uten underliggende sykdommer?

– Det er ikke sikkert at en utrulling av vaksiner til dem vil være en del av den prioriterte, nasjonale anbefalingen. Dette er en del av vurderingene som nå gjøres.

– Men når tror du folk flest kan få tilbud om coronavaksine?

– Tidlig på høsten neste år, sier Norges nye helseambassadør.

Geir Bukholm, som leder vaksineprogrammet for corona ved FHI, sier det er en teoretisk mulighet for at voksne og friske ikke blir anbefalt å ta vaksinen.

– Hvis en vaksine har et godt forhold mellom nytte av vaksine og risiko for bivirkninger som gjør den egnet for voksne mellom 18 og 65 år, vil vi kunne anbefale vaksinen også for denne befolkningsgruppen, sier Bukholm.

FHIs dilemma er at de fremdeles ikke har fått informasjon fra fase tre-testingen for faktisk å vite hvordan vaksinene virker og hvilke bivirkninger de har.

Påvirker ferieråd

John-Arne Røttingen var tidligere direktør for smittevern i Folkehelseinstituttet. Han forventer at vi vil ha smitteverntiltak i hvert fall til neste sommer.

– Vi vil starte vaksinering for så gradvis å lempe på tiltak, noe som vil gi litt høyere smitteforekomst. Så må vi balansere tiltak og smittespredning. Dess flere eldre og risikoutsatte som vaksineres, dess mindre farlig blir det å ha smittespredning i samfunnet.

Han tror reiserestriksjoner vil påvirke neste sommer, fordi vaksinene gradvis skal rulles ut i mange land og det vil ta tid før en stor del av risikogruppene er beskyttet og smittespredningen redusert.

– Smitterisikoen vil påvirke reiserådene, men alle land er opptatt av å komme tilbake til normalen.

TESTER: Teknikere behandler coronavirus-prøver på et laboratorium i Tianjin i Kina. Foto: STR / CNS

Tre vaksinekandidater har kunngjort foreløpige resultater av de kliniske testene. Pfizer/BioNTech og Moderna fremholder at deres coronavaksiner er over 90 prosent effektive, mens AstraZeneca/Oxford opererer med omkring 70 prosent effektivitet.

Når vaksinene er godkjent av EUs legemiddelkontor EMA, er Folkehelseinstituttet klar til å starte vaksinering i Norge. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert.

Klikk her for å se hvilke vaksiner som er aktuelle for Norge:

Tyder på trygge vaksiner

– For tre vaksiner er resultatene lovende etter massetesting, andre følger like bak. Kan vi føle oss sikre på at vaksiner er på vei som vil utrydde pandemien?

– Alt vi nå ser, tilsier at vi får vaksiner som vil gi tilstrekkelig kontroll på pandemien, slik at vi unngår høye omkostninger som handler om alvorlig sykdom hos risikogrupper og indirekte negative konsekvenser for samfunnet, utløst av smitteverntiltakene. Men viruset må vi nok leve med, sier Røttingen.

– EU og Norge står klar til å godkjenne vaksiner i ekspressfart. Går vi så raskt frem at sikkerheten settes på spill, at risikoen for alvorlige bivirkninger undervurderes?

– Nei. Hovedgrunnen til at det går så raskt, er at enorme ressurser er satt inn for å gjennomføre dette utviklingsløpet på kort tid. Etter at vi har observert effekten av disse vaksinene på flerfoldige titusener over relativt lang tid, har vi foreløpig ikke sett tegn på alvorlige bivirkninger. Så langt tyder altså dette på at vaksinene er trygge.

