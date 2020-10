Les dagens VG her!

På viruslaboratoriet bruker FHI-forskerne avansert teknologi for å finne ut av hva en virusmutasjon betyr for deg og meg. VG ble med inn.

Farmoren til Thomas (16) tok livet sitt under pandemien. Skoleeleven hadde akutt behov for hjelp, men skolens helsesykepleier Wenche Andresen var omplassert til smittetesting. Nå kan VG avsløre at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse coronaoppgaver da skolene stengte.

Over natten ble de som er utdannet til å følge opp utsatte barn, beordret til nye arbeidsoppgaver.

Men de sårbare elevene ble ikke borte da regjeringen stengte skolene 12. mars.

Sean Connery er en av filmhistoriens største stjerner. Mot nokså mange odds, skriver Jon Selås i nekrologen over mannen som kalles den beste James Bond.

Ultraprosessert mat er billig, fristende, lettvint og vi spiser mye av det hver dag. Omtrent 70 prosent av maten vi spiser kan være ultraprosessert og nå viser studier at det kan gjøre oss fete.

