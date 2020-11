VURDERER BOIKOTT: Psykolog Connie Cecilie Davik i Trondheim vurderer å ikke delta på det siste kurset i spesialiseringen sin fordi det krever fysisk oppmøte i Oslo. Forsinkelsen kan føre til økonomisk tap for psykologen. Foto: Anne Mestvedt Olaussen

Psykologer fortviler - må ta fly og møte opp fysisk

Flere psykologer under spesialisering reagerer på at de ikke får et alternativ til fysisk oppmøte på kurs. De frykter å ta med seg smitte fra Oslo tilbake til helsevesenet og sykehus i hjemkommunene.

Nå nettopp

Til tross for et opprop med flere hundre signaturer og gjentatte henvendelser fra medlemmer, står Norsk psykologforening (NPF) fast på å ha fysisk oppmøte på flere av kursene sine i månedene fremover.

Kursdeltakere er psykologer under spesialisering som er bosatt over hele landet, og mange må belage seg på fly for å komme til seminaret.

Det har fått psykolog Connie Cecilie Davik til å reagere kraftig.

– Hoveddelen av oss jobber på sykehus, og vil begrense smitte. Det er ikke riktig at de som er engasjerte og ønsker å bidra til å hindre smitte, ikke skal få med seg kurset, sier Davik til VG.

Det var Davik som startet oppropet for å få digitalt kurs, etter å ha kontaktet NPF.

På fem dager fikk oppropet over 250 signaturer, og Facebook-innlegget hennes i en psykologi-gruppe fikk over hundre kommentarer.

– Vi er mange som ønsker å droppe det, men da risikerer vi å henge etter økonomisk fordi vi ikke blir ferdig med spesialiseringen vår på normert tid, forteller Davik.

– Jeg opplever at de har null endringsvilje i denne situasjonen. Det er synd at vi blir møtt på en slik måte. Jeg tror de fleste psykologene ønsker en forening som kan bidra til den digitale dugnadsinnsatsen.

– Ikke godt nok

Forrige uke tok Davik selv kontakt med NPF fordi hun var bekymret for å fly til Oslo for å delta på kurs i november.

Selv bor hun i Trondheim, og jobber som psykolog for videregående elever.

Hun frykter å ta med seg smitte hjem til en hel skole, og tror ikke hun er alene om det.

– Veldig mange av oss jobber på sykehus eller andre steder i helsevesenet, og er i kontakt med mye mennesker hver dag. Da er det hverken ønskelig å fly eller å være i områder med høyt smittetrykk.

Da hun kontaktet foreningen reagerte hun på svaret hun fikk da hun ba om å få delta digitalt.

– De svarte meg blant annet at ikke alle forelesere er komfortable med digital forelesning. Det er ikke godt nok, forteller Davik.

President i NPF, Håkon Kongsrud Skard, forteller til VG at de i løpet av november og desember skal ha 24 kurs med fysisk oppmøte.

De resterende 16 kurs skal de gjennomføre digitalt, men NPF jobber nå med å øke denne andelen.

– Grunnen til at noen kurs krever fysisk oppmøte er det faglige innholdet. Det er kursholder som vurderer om det er mulig å holde digitalt kurs uten å senke kvaliteten. Det er noen kurs som har flere praktiske elementer enn andre, og som er vanskeligere å avholde digitalt, forteller Skard til VG.

TAPERNE: Psykolog Connie Cecilie Davik synes det er urettferdig at psykologene som ønsker å bidra til coronadugnaden kommer ut denne situasjonen som de tapende. Hun risikerer å bli forsinket i spesialiseringen sin dersom kursene ikke kan tilbys digital. Foto: Privat

Avlysning eneste alternativ

Presidenten understreker at smittevern og faglig kvalitet er det som foreningen nå holder høyest i sine vurderinger.

Dette reagerer Davik på, og viser til andre institusjoner som har håndtert overgangen til digital undervisning på en måte som ivaretar det faglige.

– Videregående skoler og universiteter har fint klart å tilby digitale løsninger for både undervisning og eksamen, mens psykologforeningen klarer det ikke, spør hun.

Skard påpeker at det eneste alternativet for kursene som krever fysisk oppmøte er å avlyse helt.

– Vi utdanner psykologspesialister med støtte fra helsedirektoratet. Det å skulle forsinke tilgangen til spesialiser ved å avlyse kurs, ønsker vi ikke. Derfor ønsker vi fortsette å videreutdanne spesialisert som kan bidra i samfunnet.

IKKE NOE ALTERNATIV: President i Norsk psykologforening, Håkon Kongsrud Skard, forstår at det er en vanskelig situasjon for psykologene nå, men påpeker at å sikre faglig kvalitet må prioriteres i undervisning. Alternativet er å avlyse flere kurs. Foto: Norsk Psykologforening

Kan føre til økonomisk tap

Dersom Davik velger å ikke gå på delta på kurset i november av hensyn til smittevern, kan hun bli inntil et år forsinket med spesialiseringen sin.

Det kan også få økonomiske konsekvenser for psykologen.

– Fagforeningen vår skal fremme våre interesser, øke vår lønn og bedre våre arbeidsforhold. Istedenfor risikerer de nå å påføre oss et økonomisk tap, sier Davik.

President Skard forstår situasjonen til Davik, men omtaler det som en av flere uheldige konsekvenser av pandemien.

– Denne pandemien rammer skjevt. Jeg har forståelse for at det er vanskeligere vurderinger medlemmene må foreta seg. Vi har vært opptatt av å opprettholde smittevern, men vi har tatt en vurdering der det er bedre å opprettholde kompetansehevende tiltak enn å avlyse. Alle de fysiske kursene avholdes i tråd med gjeldende smittevernregler, påpeker Skard.

– Vi har et genuint ønske om å utføre vår samfunnsplikt og samtidig kunne ivareta medlemmenes interesser. Men dette er krevende for alle parter.

Frykter for manglende smittevern på kurs

Også psykolog Anna Maria Stróżyńska‎ reagerer på kravet om fysisk oppmøte på flere av kursene deres. Da hun selv var på kurs i slutten av september, opplevde hun at smittevern ikke ble ivaretatt tilstrekkelig.

– Jeg måtte reise ned fra et område der det er veldig lite corona i Nord-Norge. Jeg trodde det mest risikable var selve flyturen, men så skjønte jeg at det nok var mye større sjanse å bli smittet på kurset enn på flyet, forteller Stróżyńska‎.

– Vi jobbet i grupper og fikk flere gruppeoppgaver på én dag, men måtte bytte mellom gruppene hver gang. Vi hadde også rollespill og ble oppfordret til å bytte stoler med hverandre.

Stróżyńska‎ skal delta på nok en kurs i november. Det er et av kursene som foreningen imidlertid har valgt å holde digitalt.

– Hadde det vært vanlig oppmøte ville jeg ikke reist. Min far og bestefar døde av corona i år.

Skard kjenner ikke til detaljene i den bestemte situasjonen, og mener det er vanskelig for han i nå ta en vurdering av hva som har skjedd i dette tilfellet.

– Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle medlemmer som opplever brudd på smittevernregler til å gi oss tilbakemelding om det. Om medlemmer dette som problematisk er det god nok grunn til at vi ønsker å høre om det.

VIL IKKE REISE: Psykolog Anna Maria Stróżyńska har helst lyst til å holde seg så mye som mulig til hjemkommunen sin i Nord-Norge, så lenge smittesituasjonen er slik den er i dag. Foto: Privat

Reagerer på urettferdig møteplikt

Flere av psykologene som har kommentert oppropet på Facebook forteller om en opplevelse fra da de tidligere i høst deltok på kurs i regi av NPF.

På kurset var krav om at psykologene måtte møte opp fysisk, men under kurset underviste en av foreleserne imidlertid digitalt.

Presidenten i NPF bekrefter hendelsen overfor VG.

– Jeg kan se at det fremstår rart. Dette er et tilfelle som vi har fått meldt inn som jeg er kjent med, hvor kurset hadde en ekstern foreleser fra NTNU. Kursholder var fysisk til stede, det var en bolk av kurset med digital foreleser.

Publisert: 05.11.20 kl. 14:00

Mer om Psykologi Smittevern Undervisning