Trondheim kommune innkaller til krisemøte - varsler «Oslo-tiltak»

– Vi ser en tendens til at nasjonale tiltak ikke følges, sier kommunedirektør.

– Trønderne er ikke helt på hugget når det gjelder de nasjonale tiltakene. Det er mange som ikke bryr seg nok, sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til VG onsdag ettermiddag.

Kommunedirektøren mener Trondheims befolkning ikke er flinke nok til å følge de nasjonale anbefalingene om avstand og antall nærkontakter, skriver Adresseavisen.

– Grunnen til at vi tar dette møtet nå er fordi vi har sett en betydelig utvikling i smitten over helgen, mye mer enn vi har hatt på lang tid. Derfor må møtes for å gå gjennom situasjonen og se hva kan vi gjøre.

– Det er ingen dramatikk, men vi må vurdere om det er ting vi bør gjøre nå, påpeker han.

Det er meldt om 24 nye smittede i kommunen i løpet av helgen, skriver kommunen i en pressemelding mandag.

Munnbindpåbud vurderes

Krisemøtet vil bli avholdt tirsdag morgen. Dersom det vedtas å innføre nye lokale tiltak i Trondheim, vil disse eventuelt bli annonsert i en pressekonferanse onsdag.

Wolden røper blant annet til VG at det er snakk om å innføre tiltak som minner om de lokale tiltakene i Oslo.

– Det er nok riktig å si at de eventuelle tiltakene vil likne litt mer på det vi ser i Oslo nå, sier kommunedirektøren.

– Det kan blant annet være aktuelt å vurdere munnbind på kollektiv transport. Vi ser at vi har store utfordringen som gjelder kollektivtrafikken, blant annet stor pågang i rushtrafikken mellom 7 og 21.

Frykter forvirring ved flere tiltak

Videre trekker Wolden også frem at de i det siste har sett en betydelig økning av smitte fra næringslivet, hvor smitten ofte kan spores tilbake til arbeidstakere som kommer inn fra røde land.

– Vi vet at en betydelig andel av de som kommer til Trondheim via Værnes tester seg, men vi vil rette en henvendelse til bedrifter som har utenlandske ansatte fra røde land. Det er utrolig viktig at de tester seg og at de går i karantene, eller eventuelt isolasjon ved påvist smitte.

Han presiserer at det i siste omgang vil være kommuneoverlegen som tar avgjørelsen om munnbinds- og andre tiltak.

Samtidig som han tror det er nødvendig med lokale innstramninger, frykter Wolden også at det kan bli vanskelig med enda flere tiltak.

– Vi er litt redde for å innføre for mange nye tiltak fordi vi har ser tiltakstrøtthet blant befolkningen allerede nå. Det kan være vanskelig å forholde seg til enda flere tiltak også.

