Høyres Henrik Asheim viser til at partiet har gjort det bra på de siste meningsmålingene, også blant de yngre velgerne.

–⁠ Men denne målingen er på ingen som helst måte et tall jeg er fornøyd med, og Høyre skal jobbe hardt fremover for å skape flere jobber, kutte klimagassutslipp og inkludere flere i arbeidslivet, sier Asheim.