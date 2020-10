GLAD: Abid Raja ble historisk i dag da han ble valgt som listetopp i Akershus, Buskerud og Østfold. Bilde er ikke tatt i dag, men på Ekebergsletta tidligere i år Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Raja på topp i tre fylker

Carl I. Hagen håper å bli valgt inn på Stortinget i to fylker. Men han blir slått av Abid Raja.

Venste i gigantfylket Viken har vedtatt felles liste til stortingsvalget for valgdistriktene Akershus, Buskerud og Østfold. Raja er på topp i samtlige tre.

Partiet blir dermed første og eneste parti med felles liste for alle valgkretsene i Viken. Og Abid Raja ble søndag ettermiddag valgt som listetopp i samtlige tre fylker.

Abid Raja er nettopp valgt.

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (vara for Raja fra han ble kulturminister) og statssekretær i Klima-og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen, er innstilt på de neste plassene i alle fylkene.

– Jeg er dypt rørt og takknemlig over å ha blitt valgt som toppkandidat for hele Viken. Å få lov til å være toppkandidat for hele tre fylker er en stor tillitserklæringene, og jeg skal gjøre mitt for å leve opp til disse store forventningene, sier Raja, fra Lillestrøm hvor valget nettopp er gjennomført.

Han sier at Viken har en rekke felles utfordringer.

– Særlig innen samferdsel som det er viktig å stå sammen om. Det er store prosjekter som Fornebubane, Ringeriksbane, dobbeltspor sørover mot Østfold og ikke minst E18 vestover. Dette er prosjekter som er viktige for vår region og som det er lettere å få realisert når vi står sammen, sier Abid Raja.

Her er de fire toppkandidatene i Viken Venstre:

Venstres kandidater i Viken: 1. Abid Raja: Kultur- og likestillingsminister. Stortingsrepresentant for Akershus siden 2013. 2. Solveig Schytz: Stortingsrepresentant (vara for Raja i Akershus) og tidligere fylkestingsrepresentant. 3. Maren Hersleth Holsen: Statssekretær i Klima og Miljødepartementet. Tidligere varaordfører i Eidsberg. 4. Timo Nikolaisen: Student og ungdomskandidat. Vis mer

Han trekker frem gjeldende nasjonal transportplan (NTP), som han var med på å fremforhandle.

– Noen av det viktigste for Viken blir at vi har fortsatt stort avtrykk i neste NTP som regjeringen nå jobber med.

Som kulturminister vil han også forsøke å løfte det feltet.

– For meg personlig er det viktig å løfte kulturpolitikkens betydning for velgerne. Vi tar ofte kulturen som gitt, samtidig er det noe av det aller aller viktigste i livene våre. Tenk bare på musikk, teater, bøker som du er glad i. Jeg skal gjøre alt jeg kan for løfte kulturens betydning, og gjøre det synlig for folk i valget vi skal inn i, sier kultur- og likestillingsministeren.

Raja slår i dag Carl I. Hagen med et fylke:

Hagen vant kampvoteringen om førsteplassen på Opplands Frps stortingsvalgsliste tidligere i ettermiddag og planlegger å kapre 3. plassen på Oslo Frps stortingsvalgsliste.

