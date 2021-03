46 pasienter med covid-19 innlagt på OUS

Oslo universitetssykehus (OUS) har fredag 46 pasienter som er innlagt med covid-19. Tolv av disse ligger i respirator.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oslo universitetssykehus har fått på plass 25 ekstra intensivplasser for å øke kapasiteten i påskeukene.

Det ble opplyst på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Situasjonen er at vi per nå har 46 innlagte pasienter med covid, 15 på intensiv hvorav 12 ligger på respirator, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, som kunne opplyse at de har ytterligere 25 intensivplasser å gå på.

– Dette gjelder gjennom neste uke og påsken. På sengeposten er det bygget opp kapasitet, vi har åpnet en ny sengepost. Dermed har vi ganske god kapasitet nå i påsken, legger han til.

Han opplyser at de har daglige koordineringsmøter med de andre sykehusene i regionen hvor de går gjennom forventet utvikling de neste dagene.

10 000 vaksinert

– Vi har passert 10 000 vaksinerte ansatte så langt, sier Bjørnbeth.

Direktøren opplyste at de reduserer kapasiteten for kirurgi med 25 prosent.

– De områdene som er spart er områdene innenfor psykiatri, kreft og all behandling av barn. Vi har også kapasitet til å gjennomføre all kreftbehandling. Noen har avtale om behandling rett over påske, og de får beskjed om utsettelse, sier Bjørnbeth og legger til at dette er nødvendig for å kunne stå i dette.

– Det er ca. 100 inngrep per uke som vi reduserer med. Men det er viktig å presisere at kreftpasienter ikke får utsatt oppstart, de bli altså ikke berørt. Gruppene vi holder unna er øyeblikkelig hjelp, rus og psykiatri, kreftpasienter og barn. All planlagt kreftbehandling går som planlagt.

Bjørnbeth opplyser at de har gått til gul beredskap for å kunne mobilisere personell fra andre deler av sykehuset for å kunne bidra.

Overlege Oona Dunlop fra akuttmedisinsk avdeling sier at de nå ser yngre covid-19 pasienter enn tidligere.

– Det skyldes no at mange av de eldste er vaksinert, og de som ikke er vaksinert blir ikke fullt så syke, sier hun.

Det ser ut til at det er flere unge og barn som blir smittet enn tidligere.

– Noen blir alvorlige syke, og noen blir litt syke og legges inn og kommer fort ut igjen, sier Dunlop og legger til at det ser ut til at de yngre har et kortere sykdomsforløp.

OUS har mulighet å drifte 90 intensivplasser.