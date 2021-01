AstraZeneca-vaksinen kan bli godkjent i EU og Norge i slutten av januar og sendt til kommunene kort tid etter. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Kommuner kan få 1,12 millioner AstraZeneca-doser i februar

FHI ber nå kommunene forberede seg på to ukers massevaksinasjon i februar.

Publisert: Nå nettopp

Landets statsforvalter har på oppdrag fra FHI bedt kommunene forberede seg på å vaksinere en fjerdedel av befolkningen på to uker.

Dette er i forbindelse med at Norge forventer en leveranse på 1,12 millioner Oxford/AstraZeneca-doser tidlig i februar, dersom den blir godkjent i EU og Norge i slutten av januar.

Det kommer frem i en e-post som VG har fått innsyn i, der statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver følgende:

«FHI har bedt Statsforvalteren informere dere om at det er sannsynlig at vi får vaksinen fra AstraZeneca godkjent i slutten av denne måneden. Leveransene kan komme allerede i første halvdel av februar, og det kan bli aktuelt å sende ut så mye som 1,2 millioner doser nasjonalt over få uker».

FHIs siste prognose er 1,12 millioner doser, ikke 1,2, opplyser de til VG onsdag.

Svarfristen var 18. januar.

Sendt til alle statsforvaltere

FHI bekrefter at de har bedt om kartlegging av kapasitet til vaksinering via statsforvalterne i Norge (tidligere fylkesmannen).

For Oslo vil en fjerdedel av befolkningen si 175,000 personer som skal vaksineres på to uker.

AstraZeneca-vaksinen kommer i et hetteglass med 10 doser per glass. Den krever vanlig kjøleskap-temperatur. Det skal også settes to doser av denne vaksinen, men intervallet er noe lenger enn for de to andre vaksinene vi nå har.

I brevet spør statsforvalteren kommunene om følgende:

Et grovt estimat for hvor mange vaksinedoser kommunen kan klare per uke for AstraZeneca-vaksinen i en kort periode Vil dere klare å sette vaksiner tilsvarende ¼ av egen befolkning på 2 uker? Vil dere klare å motta mindre leveranser av Comirnaty-vaksine samtidig, eller vil det gå utover kapasiteten til vaksinasjonen nevnt over?

FHIs foreløpige prognose er å få en forsending på 1,12 millioner AstraZeneca-doser i februar.

– Vi har ikke fått bekreftet dato for levering av AstraZeneca-vaksinen, men vi er i gang med planlegging for mottak, lagring og distribusjon, sier Knut Jønsrud, sjef for vaksineforsyning i FHI.

Målet er at vaksinen sendes til kommuner snarlig etter mottak i Norge, opplyser han.

– Detaljplanlegging på distribusjon pågår. Vi kan derfor ikke gi noen dato. Det er heller ikke besluttet hvordan fordeling av vaksinene blir ennå.

Les alt om AstraZeneca-vaksinen, blant annet hvor godt den beskytter, ved å klikke på grafen under:

Tromsø: – En gladmelding å bli svett av

For Tromsøs del betyr en fjerdedel 20.000 doser – nok til å dekke alle i risikogruppen. Per nå har de planlagt å vaksinere 1000 per dag.

– En gladmelding å bli svett av, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø.

Tromsø har meldt inn til statsforvalteren at de klarer å vaksinere 20.000 på to uker, men at de ikke ønsker at de får Pfizer-dosene, som er langt færre, på samme tid.

– Akkurat når vi tar et svært jafs, vil vi foretrekke ikke å få den vaksinen.

SPENT: Smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø, her i forbindelse med mottakelse av vaksineutstyr i desember. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø har allerede en gymsal som står ledig klar for massevaksinasjon. Der beregner de at de kan vaksinere 100 i timen med seks vaksinatører.

Nå er kommunen på jakt etter et ekstra vaksinasjonssted.

– Folk på eiendomssiden i kommunen kartlegger nå. Så drar vi på befaring for å finne et lokale.

Vestfold og Telemark: Vi er klare

John Sverre Fæste Dahl, vaksinekoordinator i Vestfold og Telemark, sier de sendte ut et tilsvarende brev til alle kommunene på fredag.

– Responsen er god. Alle 23 kommunene sier de har en plan for gruppevaksinasjon, sier han

22 av 23 kommuner sier de er klare til å motta doser til en fjerdedel av befolkningen som skal vaksineres, mens den siste kommunen også er positiv men med noen forbehold rundt det praktiske.

Fire kommuner peker også på noen utfordringer med å kunne motta Pfizer-doser samtidig, men han sier at også disse kommunene

er positive

– Kommunene er godt forberedt. Svaret på det store spørsmålet er at de er klare.