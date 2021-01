SØRGER: Statsminister Boris Johnson sier at han er svært lei seg for alle livene som har gått tapt i pandemien. Foto: JUSTIN TALLIS / POOL

100.000 døde av covid: Derfor er britene så hardt rammet

Det høye corona-dødstallet i Storbritannia skyldes en kombinasjon av uheldige faktorer.

Britene nådde en trist merkedag denne uken. Som første land i Europa passerte Storbritannia 100.000 registrerte coronarelaterte dødsfall.

Den skremmende utviklingen har gått fort, for dette skjer kun 76 dager etter at landet passerte 50.000 koronarelaterte dødsfall, skriver Sky News.

Det første dødsfallet i landet ble registrert for nesten nøyaktig ett år siden, 30. januar i fjor, ifølge NTB. Siden da har britene slitt med håndteringen av det smittsomme viruset.

Folkehelseutfordringer

En rekke årsaksfaktorer har bidratt til den alvorlige spredningen i landet.

Storbritannia har en høy andel overvektige, som er definert som en av risikofaktorene for et alvorlig forløp av coronasykdom. To av tre voksne briter veier mer enn hva som regnes som sunt, ifølge forskning.no.

De siste 25 årene har andelen overvektige doblet seg. Andelen med dødelig fedme har tredoblet seg i den samme perioden, ifølge The Guardian.

Landets statsminister Boris Johnson gikk selv ned vekt etter å ha fått intensivbehandling for coronavirus.

En annen kjent risikofaktor i covidsammenheng, er diabetes. Tallet på diabetesrammede briter går kraftig opp.

OVERARBEIDEDE: Helsearbeidere ved britiske NHS var tydelig rørt da de nylig mottok en applaus for innsatsen de har gjort dette året. Foto: Peter Byrne / PA Wire

Sen lockdown

Statsminister Johnson fikk i vår krass kritikk for coronastrategien sin. I begynnelsen tok han til orde for å holde samfunnet åpent for å oppnå flokkimmunitet.

Det var først etter det femte informasjonsmøtet rekken om corona, at Storbritannia la ned en plan mot viruset. Da hadde smitten allerede begynt å spre seg i landet. Mens mange land ble stengt ned, gikk Johnsons plan først ut på å oppnå flokkimmunitet. Det ble ikke lenger prioritert å teste og spore tilfellene av corona.

Først flere uker senere, da forskere ved London Imperial College advarte mot at en kvart million mennesker kunne dø av corona, endret Johnson kurs og innførte lockdown og påbud om sosial distanse.

Allerede i starten av mai skrev VG om at Storbritannia passerte Italia i antall døde som følge av coronaviruset. 8. mai var det bare USA som hadde høyere dødstall enn britene i verden.

LOCKDOWN: Britene har måttet innføre flere runder med lockdown, men har fått kritikk for at den første kom for sent. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Mutasjon

Den muterte og mer smittsomme varianten av viruset som herjer deler av Østlandet nå, ble først oppdaget i Storbritannia. Mutasjonen førte til at London måtte stenge ned før jul og den norske regjeringen bestemte å midlertidig stanse all innreise fra landet fra 21. desember.

Enkelte funn tyder på at mutasjonen er mer dødelig for enkelte deler av befolkningen, men flere forskere stiller spørsmål ved om det stemmer.

At mutasjonen er mer smittsom, er det derimot bred enighet om. Laboratorieprøver skal ha tydet på den nye mutasjonen i Storbritannia gjør coronaviruset 56 prosent mer smittsomt.

I denne artikkelen kan du lese om at den britiske strategien for vaksinering, der man vaksinerer mange med én dose i stedet for å vaksinere få med to doser, dessuten kan føre til vaksineresistente virus, mener immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo universitetssykehus.