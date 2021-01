OMKOM: Bjørg Batalden (57) fra Florø jobbet som sykepleier på Forsvarets stasjon på Jan Mayen. Foto: Firdaposten

Bjørg Batalden (57) døde i snøskredet på Jan Mayen

Sykepleieren Bjørg Batalden fra Florø er en av de omkomne etter lørdagens snøskred.

Hun var ansatt som avdelingssykepleier på Forsvarets stasjon på Jan Mayen.

Lørdag ettermiddag ble hun og to andre kolleger tatt av et snøskred i Borgdalen på vestsiden av øya. De tre skal ha vært på en treningstur i det arktiske landskapet.







Alle tre ble tatt av skredet, men en mann kom seg løs fra snømassene og fikk varslet redningsmannskaper.

Ved 17.30-tiden ble Bjørg Batalden og en mann i 30-årene fra Nordland funnet i snøskredet. Livene deres sto ikke til å redde.

VG publiserer navnet til Bjørg Batalden i samråd med familien.

– Ut av komfortsonen

57-åringen hadde vært stasjonert på Jan Mayen siden september i fjor. Like etter ankomst ble hun intervjuet av lokalavisen Firdaposten.

– Kvifor eg har hamna her? Ja, sei det. Eg ønskte vel å kome meg litt ut av komfortsona. Og det har eg jammen klart, sa 57-åringen i intervjuet.

Før avreise var spesialsykepleieren ansatt på Sentralsykehuset i Førde. Tidligere har hun tjenestegjort som medisinsk personell i Tsjad i Sentral-Afrika.

I intervjuet med lokalavisen fortalte hun om arbeidsdagen på Forsvarets stasjon, hvor vinterbesetningen, som er der fra september til april, teller 18 personer.

FORSVARETS STASJON: Kontingenten på Jan Mayen denne vinteren besto av 18 personer. Nå er to av dem omkommet. Foto: Stian Lysberg Solum

– På jobb hele tiden

– Eg skal drive ei sjukestove, Norges vestlegaste, og det er vanleg kontortid frå halv ni til halv fem. Men i realiteten er ein på jobb heile tida. Om nokon skulle få infarkt, så sender eg dei ikkje på dør og ber dei kome att i morgon, fortalte hun.

57-åringen berømmet Forsvaret for ha lagt forholdene godt til rette for å både arbeide og bo på øya langt ute i Norskehavet, om lag 1000 kilometer fra Norge.

Batalden var ikke redd for bli brakkesyk.

– Det er trass alt berre seks månader. Og her finst snekkarverkstad, sveiseutstyr og mykje anna tidsfordriv om ein kjedar seg. Dessutan er naturen fantastisk, men vi har strenge reglar for å gi seg ut på tur på eigahand, fortalte hun til Firdaposten.

Preget av hendelsen

Detaljene om hva som skjedde da snøskredet i Borgdalen gikk, er foreløpig ikke kjent. Ifølge politiet skal skredet være rundt 100 meter bredt.

Mannen som overlevde skredet skal etter planen avhøres søndag. Han skal være lettere skadet etter å ha vært begravd i snømassene i to timer.

Personellet på Jan Mayen er svært preget av dødsfallene. VG har vært i kontakt med stasjonssjefen, men han henviser til Forsvarets kommunikasjonsapparat.

– Stasjonssjefens hovedoppgave nå er å ta vare på folkene sine. Videre har han et praktisk gjøremål; og det er at flystripen må ryddes slik at den kan ta imot et Hercules-fly. Forsvaret vil sende opp støttepersonell til basen så fort det lar seg gjøre, sier kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Grandhagen, til VG.

