MANGE STUDENTER: OsloMet sier at Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har i overkant av 3200 studenter. Det kan derfor være vanskelig å vite om noen som er i karantene skyldes studiesituasjon eller av private forhold. Det gjør også oppfølgingen vanskelig. Foto: Berit Roald / NTB

Studenter smittet i praksisperioden: − Må få velge hvilken risiko vi utsetter oss for

Studenter ved OsloMet synes de har fått for dårlig oppfølging etter å ha blitt smittet med coronaviruset. Universitetet sier studentene selv må ta kontakt.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

Flere lærerstudenter i praksis på skoler på Østlandet har blitt smittet av coronaviruset. Nå frykter de for senvirkninger, og ber om at OsloMet lar studentene velge selv om de vil ha praksis når smittesituasjonen er krevende.

– Flere har fryktet for senvirkninger av coronaviruset, og hvordan det vil gå etter de blir friskmeldt. Alle er på bedringens vei, men tungpustethet ved anstrengelse henger igjen, sier Sara Vaag Fusco (22) på vegne av de smittede lærerstudentene i praksis ved OsloMet.

OsloMet opplyser at de har hatt 1750 studenter i praksis i mars. Det er per tirsdag meldt om at syv av disse har fått påvist covid-19. Tre av disse er i skolepraksis. Ifølge fagutvalget skal de tre studentene ha blitt smittet av elever på skolen.

Fusco sitter i fagutvalget og fremmer studentenes interesser overfor universitetet. Hun forteller at flere studenter har gitt tilbakemeldinger om at det er vanskelig å overholde smittevernregler og avstand på praksisplassene sine.

les også Høie håper fortsatt på gjenåpning i mai

– Studentene føler de har blitt møtt med en holdning fra OsloMet om at de bekymrer seg for mye, og at slike situasjoner vil de møte på senere i arbeidslivet.

Fusco sier fagutvalget gjentatte ganger har vært i samtaler med skolen for å få til en ordning som tilrettelegger mer for studentene. De har blant annet foreslått å splitte opp praksis i to perioder, eller få velge mellom fysisk eller digital ordning.

MISFORNØYD: Både Hedda Eline Rand (24) (t.v.) og Sara Vaag Fusco (22) er misfornøyd med at OsloMet ikke legger bedre til rette for studenter som blir smittet i praksis. Spesielt når skolen har et krav om hundre prosent deltagelse. FOTO: Privat

Praksisplassene bestemmer

Noen studenter reagerer også på at de sendes ut til røde skoler og at praksisplassene legger opp løpet for praksisavviklingen.

– Svaret vi har fått er at det er skolelederne på praksisplassen sitt ansvar, sier Hedda Eline Rand.

Hun sitter også i fagutvalget og har selv vært tre uker i praksis. 24-åringen sier hun kjenner flere som har fått påvist mutert virus, og som har smittet familiemedlemmer.

– Når det er corona som er grunnen til fravær, så sier OsloMet uansett at studentene må ta igjen tapt praksis senere. Vi har jobbet for at coronasmitte og karantene skal bli gjort om til gyldig fravær, men uten hell, opplyser Rand.

les også Vil få flere gjennom studiene i vår

– Studentene må kunne velge selv

Både Fusco og Rand viser til at andre universitet har valgt å avlyse praksis i områder med tiltaksnivå 5A i covid-19-forskriften.

Torsdag forrige uke hadde fagutvalget et møte med OsloMet for å diskutere mulig kompenserende oppgaver til praksis. På møtet ble det også tatt opp at flere smittede studenter opplever dårlig eller manglende oppfølging fra universitetet mens de sitter i karantene.

En student som varslet skolen om positivt coronatest, fikk svar hvor det sto «Fint at du har testet deg og leit at du er smittet. God bedring og håper du blir frisk igjen», viser en e-post VG har sett. Studenten skal ikke ha fått ytterligere oppfølging, sier fagutvalget.

– Studenter må kunne velge hvor mye risiko vi vil sette oss i, spesielt nå vi får mye av skylden for smitten, sier Fusco.

MUTERT VIRUS: En student fikk påvist den britiske varianten og varslet OsloMet om testen. FOTO: Privat

les også Danmark tester mer på én dag enn Norge gjør på en uke

– Oppfordres til å melde fra

Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet, har stor forståelse for at studenter synes det er krevende å være i praksis.

Hun sier helsemyndighetene har vurdert fysisk praksis som forsvarlig og universitetet retter seg etter deres anbefalinger. Hun understreker samtidig at et fåtall av studentene har blitt smittet.

– Er dere gode nok til følge opp studenter som er smittet eller sitter i karantene?

– Informasjon og oversikt om smitte spres ikke av personvernhensyn. Derfor kjenner ikke faglærerne på OsloMet til om studenter har blitt smittet, med mindre de selv kommuniserer dette direkte, sier instituttlederen.

Hun legger til at studenter oppfordres til å melde fra selv om smitte og om de trenger noen å snakke med, og at skolen tar kontakt der de kjenner til smitte. Ifølge OsloMet telles fravær uansett om man er smittet av corona og tapt praksis må tas igjen.

GOD LÆRDOM: Instituttleder Vibeke Bjarnø sier OsloMet er pålagt å sikre at studentene ikke blir unødvendig forsinket i sine studier. Hun mener pandemien gir et godt læringsutbytte for krevende situasjoner lærerstudentene vil møte senere. FOTO: OsloMet

les også Slik blir hyttepåsken – her er reglene som gjelder

– Krevende for oss å avlyse

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) valgte torsdag forrige uke å avlyse praksis for flere studenter i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen. Begrunnelsen var at de «ønsker å bidra til å redusere antallet kontaktpunkter i berørte områder slik myndighetene oppfordrer til».

– Kommer dette til å bli aktuelt for OsloMet?

– Det er avlyst og utsatt praksis både i vår og høst 2020. Det er derfor krevende for oss å igjen avlyse praksis. OsloMet vurderer situasjonen løpende innafor de rammene myndighetene gir oss, og i meget tett dialog med praksisskolene og resten av utdanningssektoren om praksisavviklingen, sier Vibeke Bjarnø.

Jobber med tiltak

I helgen presenterte utdanningsminister Henrik Asheim en ny arbeidsgruppe som skal jobbe for at flest mulig studenter skal gjennomføre studiene som planlagt – tross pandemi.

På spørsmål om hva som blir gjort for studenter som er redde for å gjennomføre praksis, svarte Asheim dette:

– Jeg forstår at stor usikkerhet rundt smittesituasjonen kan gjøre studenter både redde og bekymret. Ingen studenter skal måtte delta i undervisningsaktiviteter som ikke er trygge eller i tråd med smittevernfaglige råd.

Den nye gruppen består av representanter fra universitets- og høyskolesektoren, fagskolesektoren, og studenter. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 9. april.