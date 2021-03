FÅR KRITIKK: SV-nestleder Kirsti Bergstø. Foto: Trond Solberg

Ber Bergstø gå av som SV-nestleder nå

Etter opprivende konflikter internt i SV ber nå to partimedlemmer – deriblant første stortingsvara i Buskerud – om at Kirsti Bergstø trekker seg som nestleder før SVs landsmøte i april.

Publisert:

– Vi har ikke tillit til Bergstø lenger, og vi mener at hun ikke bør fortsette som nestleder, sier Tonje Kopstad.

Hun er 1. vara til Stortinget for Buskerud SV, og uttaler seg til VG sammen med Linda Bergwitz, varastyremedlem i Bærum SV.

– Hun burde sikkert få ny sjanse som politiker, for hun er veldig dyktig. Men disse sakene viser dessverre at hun er villig til å gå altfor langt for å få det som hun vil, sier Kopstad.

Bakgrunnen for det harde oppgjøret med partiets nestleder, er omstridte nominasjonsprosesser i både Akershus og Finnmark.

Kopstad og Bergwitz mener Bergstø har opptrådt uakseptabelt i håndteringen av begge konfliktene:

– Vi reagerer på at hun utviste en utilbørlig opportunisme i ved å utnytte den vanskelige situasjonen fylkeslaget i Akershus hadde stått i. Og at hun under prosessen i Finnmark gjennom sin innblanding, viste klart frem at det gjelder ulike regler for henne som leder og for oss andre som partimedlemmer.

– Mener dere at Kirsti Bergstø bør trekke seg nå eller at hun bør gå av på landsmøtet?

– Vi synes det er mest logisk og ryddig at hun går av før landsmøtet, svarer de to SV-politikerne.

Lysbakken: – Full tillit til Kirsti Bergstø

Bergstø har stiller seg uforstående til kritikken som kommer fra de to tillitsvalgte.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken som fremsettes, og skulle ønske de tok kontakt med meg heller enn media. Jeg opplever at jeg har stor tillit i organisasjonen. Det mediebildet som har blitt skapt om min involvering i Finnmark SV kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Bergstø til VG.

Hun får partileder Audun Lysbakkens fulle støtte:

– Jeg har full tillit til Kirsti Bergstø. Jeg har også tillit til den prosessen Troms og Finnmark SV har satt i gang for å evaluere nominasjonsprosessen. Derfor er det ikke naturlig for meg å kommentere spørsmål rundt nominasjonen nærmere, skriver han i en SMS til VG.

Bergstø: Noen kan ha oppfattet det som nedsettende

I en NRK-sak får SV-nestlederen kritikk for å ha blandet seg inn i nominasjonen til Finnmark og anklages for å ha forsøkt å sverte en de aktuelle stortingskandidatene i fylket.

- Har du kommet med kommentarer i dialog med SV-medlemmer i Finnmark som kan ha blitt oppfattet som nedsettende?

- Jeg har kommet med informasjon det er relevant å ha med seg i nominasjonen for Finnmark. Så kan det være noen som har oppfattet det som nedsettende. Men det er stor forskjell på å ha samtaler og å komme med råd eller svare på forespørsler og å drive kampanje for eller mot kandidater, sier Bergstø.

Varslersak skapte splid

De to SV-politikerne mener at Bergstø burde takket nei til listeplass i Akershus, i kjølvannet av en varslingssak mellom sittende stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson og stortingsvara Sheida Sangtarash.

Konflikten dreier seg om et varsel som ble levert fra Sangtarash mot Wilkinson etter en kommentar Wilkinson kom med i en samtale, som hun mente kunne oppfattes som en trussel.

De to opplyser til VG at de har skværet opp, men konsekvensen ble blant annet at ingen av de to er å finne på Akershus sin Stortingsliste for valget i høst. Der står Bergstø fra Finnmark på topp.

Bergstø understreker at hun ble spurt av en enstemmig nominasjonskomite i Akershus om å være 1.-kandidat.

– Jeg har blitt spurt av en enstemmig nominasjonskomité i Akershus om å stå på lista. Etter å ha tenkt meg om takket jeg ja. Det er et uttrykk for partidemokrati, og at komiteen ønsket at jeg skulle stå på topp. Jeg ble også valgt enstemmig på nominasjonsmøte uten en eneste blank stemme, sier hun til VG.

Anbefalte å ikke blande seg

I en melding til Kopstad skriver SV-nestlederen:

«Jeg skjønner at du vil støtte Sheida og det er fint, men generelt anbefaler jeg partikamerater å ligge lavt når det gjelder nominasjon i andre fylker, spesielt utad/offentlig. Vi får fort en dårlig partikultur om helt andre enn medlemmene som skal velge kandidater driver kampanjevirksomhet rundt om kring. Noe helt annet er det å være støttende og tilstede for den enkelte.»

– Hun har sagt til andre at de ikke må blande seg i andre fylker sine nominasjoner. Likevel ser vi nå hva som kommer frem i Finnmark, at hun som nestleder har blandet seg inn i deres nominasjon, sier Kopstad.

Bergstø er ikke enig i at hun har blandet seg i hjemfylket:

– Jeg har vært førstekandidat i Finnmark siden 2009 og leder i fylkeslaget. Jeg har sagt at jeg kunne bistå nominasjonskomiteen med deres arbeid, men har hele tiden vært klar på at Finnmark velger sine egne kandidater.

– Jobber ikke for noen andre

Kopstad og Bergwitz ønsker at partiets landsmøte i april skal velge en annen nestleder enn Bergstø – men vil ikke peke på en kandidat.

– Vi jobber ikke for noen andre. Vi legger oss ut mot partiet på egen hånd fordi vi ønsker ryddighet i partiet. Vi har mange gode, flinke folk som vi er sikre på at kunne gjort en god jobb som nestleder, sier Kopstad.

Bergwitz sier at hun respekterer resultatet fra nominasjonsmøtet, der Bergstø ble enstemmig valgt til 1.-kandidat. Men tilliten er tynnslitt:

– Skal vi i Akershus stå på stand og selge inn en kandidat jeg vet så mye snusk om? Det føles hult og vanskelig.

– Svertekampanje

Gjermund Skaar, leder av nominasjonskomiteen i Akershus SV, slår tilbake mot anklagene:

– Jeg oppfatter dette som en svertekampanje mot Kirsti, sier han til VG.

– En av grunnene til at jeg opplever det, er at vi i forkant av nominasjonen av Kirsti i Akershus, så opplevde ikke komiteen at det var noe kritikk av Kirsti. Verken som nestleder eller som kandidat, sier han til VG.

– Tvert imot var tilbakemeldingene fra partiorganisasjonen veldig gledelig, mitt inntrykk er at Kirsti er populær og ønsket i partiet.

– Hva er det som gjør at du oppfatter det som en svertekampanje?

– Den diskusjonen skal jeg ta internt i SV i så fall.

– Vil gjerne være en venn av Kirsti

– Hvordan vil du beskrive relasjonen din til Kirsti Bergstø? Er dere venner?

– Ja, det vil jeg håpe.

– Er dere nære venner?

– Jeg har vært medlem av SV i over tyve år, og kjenner mange i partiet. Jeg har kjent Kirsti i omtrent tyve år, jeg vil beskrive henne som en venn. Jeg vil gjerne være en venn av Kirsti.

Skaar sier at han tok kontakt med Bergstø våren 2020.

– Vi måtte overtale henne til å flytte fra Finnmark til Akershus. En enstemmig komite mente det var avgjørende å finne en samlende kandidat for å stanse denne opprivende konflikten, sier han til VG.

– Hvem var det som hadde ideen?

– Det var en prosess internt i komiteen hvor vi, basert på innspillene fra første runde, tenkte at nå må vi begynne å tenke utenfor boksen. Da lagde vi en liste over foretrukne førstekandidater, og øverst på den listen sto Kirsti Bergstø.

– Hadde du diskutert det med Kirsti Bergstø før dere diskuterte det i valgkomiteen?

– Nei. Vi lagde en liste, og hun var øverst på den listen. Så da ringte jeg til Kirsti.