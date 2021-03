FEIRET BURSDAG: Fredrik Trondsen (25), Guro Eliassen Kverndokk (21) og Karoline Danielsen (26) var ute for å feire bare noen timer før skjenkeforbudet ble innført ved midnatt. Foto: Paul S. Amundsen

Skjenkeforbud fra midnatt: − Vi er veldig lei nå

BERGEN (VG) Fra midnatt blir det forbudt å servere alkohol over hele landet. Bargjestene VG møtte i Bergen onsdag kveld var lite begeistret for skjenkestoppen.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

– Det er litt håpløst egentlig. Det er synd at denne bransjen må blø igjen, igjen og igjen, sier Julie Tangvik (23).

Sammen med venninnen Mia Sørensen (22) var hun ute for å kose seg med pizza og øl onsdag kveld, bare noen timer før skjenkeforbudet trådte i kraft.

– Vi bare måtte ut før det stengte. Nå blir det enda færre steder man kan møtes og være sosial. Enda en møteplass forsvinner, sier Mia.

VENNINNER: Julie Tangvik (23) (t.h.) og Mia Sørensen (22) er begge studenter i Bergen. De er begge imot skjenkeforbudet. Foto: Paul S. Amundsen

Venninnene, som begge er studenter i Bergen, tror forbudet mot å skjenke alkohol vil føre til mer hjemmefesting, og dermed virke mot sin hensikt.

– Vi jobber selv i bar- og restaurantbransjen, og vi ser at mange drar hjem for å feste når det stenger tidlig ute. Jeg tror smittetrykket er mer kontrollert når folk er ute, sier Julie.

Tirsdag la helse- og omsorgsminister minister Bent Høie frem flere nye nasjonale tiltak for å begrense coronasmitten.

Blant annet blir det forbudt med skjenking av alkohol over hele landet fra midnatt natt til torsdag 25. mars.

Skjenkeforbudet og de andre nye nasjonale tiltakene vil bli vurdert på ny før 12. april.

På utestedet Folk og røvere i Skostredet er Fredrik Trondsen (25), Guro Eliassen Kverndokk (21) og Karoline Danielsen (26) ute for å feire fødselsdagen til en venn. De har heller ikke mye til overs for skjenkeforbudet.

– Jeg ser det slik at hele landet stenges ned for at skolene i Oslo skal kunne holdes åpne. Man må heller ta problemet der det er, og stenge skolene i Oslo i stedet, sier Kverndokk.

TOMME SETER: Utelivsbransjen sliter på grunn av strenge coronaregler, Foto: Paul S. Amundsen

Hun tror de strenge tiltakene kan føre til at mange mister motivasjonen til å følge smittevernreglene.

– Jeg tror mange begynner å bli ganske lei nå. Det er en fare for at folk kan miste tilliten til myndighetene, sier hun.

Fredrik Trondsen tror vi må lære oss å leve med viruset, på ubestemt tid.

– Vi er veldig lei nå, sier han.

PIZZAFEST: Mathea Sol Dahle (23), Lars Morten Bruarøy (26), Stewart Barry (46) og Veslemøy Milde (31) på nabolagsrestauranten Bakken på Klosteret. Foto: Paul S. Amundsen

På nabolagsrestauranten Bakken på Klosteret har to vennepar samlet seg til pizza og god drikke. I likhet med Folk og røvere, er det intime lokalet smekkfullt av gjester.

– Vi har ikke hatt et eneste smittetilfelle knyttet til restauranten, så skjenkeforbudet føles litt urettferdig, sier Mathea Sol Dahle (23).

Hun er medeier og samboer med en annen av innehaverne, Lars Morten Bruarøy (24). Han sier at de etter all sannsynlighet kommer til å stenge restauranten, men opprettholde take away-levering noen dager.

– Vi kan ikke leve av maten alene. Vi må kunne servere alkohol for å lønne en person som skal ta vare på gjestene.

– Jeg skjønner at vi er en del av en dugnad. Men jeg mener kommunene selv burde fått avgjøre om det var nødvendig å innføre et skjenkeforbud, basert på smittesituasjonen, sier han.

KOMPISER: Stig Ryland (34) (t.v.) og Helge Nicolaysen synes det er viktig å treffes over en øl. Onsdag kveld tok de seg en pils utenfor sportspuben Felix på Bryggen. Foto: Paul S. Amundsen

Utenfor sportspuben Felix på Bryggen nyter kameratene Stig Ryland (34) og Helge Nicolaysen (31) en øl etter å ha spist middag på kinarestaurant.

– Jeg kom fra Oslo for en liten uke siden, fordi jeg ville bort fra det strenge regimet i hovedstaden. Det ble for trist der. Men et skjenkeforbud er jo ikke verdens undergang, selv om det er viktig for mange å kunne møte venner over en øl.

Han er usikker på om de nye tiltakene vil virke etter hensikten.

– Jeg tror ikke det kommer til å fungere.

STRAMMET INN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem nye smitteverntiltak på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Lise Åserud

Etter at den nasjonale skjenkestoppen ble kunngjort på en pressekonferanse tirsdag kveld, har arbeidstakerorganisasjonen Virke mottatt mange bekymringsmeldinger fra medlemsbedrifter over hele landet.

Det opplyser leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, til VG.

– Folk er redde for at de må stenge og permittere. Mange er bekymret for kostnadsbomben som ligger i at bedriftene er pålagt å betale fulle lønnskostnader i to uker ved permittering, uten at de har noen inntekter.

BEKYMRET: Rhiannon Hovden Edwards er leder for Virke kultur og opplevelser. Foto: Virke

I 2019 omsatte restaurant- og serveringsbransjen i Norge for 975 millioner kroner i påskeuken, ifølge Edwards. I 2020 hadde omsetningen sunket til 165 millioner kroner i påsken.

– 800 millioner kroner ble borte i løpet av en uke. Det er en omsetningssvikt på 84 prosent. Vi tror det blir en tilsvarende utvikling denne påsken, sier hun.

Ifølge Virkes beregninger sysselsetter virksomhetene som er berørt av skjenkeforbudet rundt 46.000 av de i alt 70.000 som jobber innenfor restaurant og servering i Norge.

Fra torsdag av vil behovet for arbeidskraft i bransjen bli betydelig redusert, understreker hun.

– Vi anslår at det reduserte behovet tilsvarer 28 000 sysselsatte i restaurant/servering, til sammen litt over halvparten av de ansatte i de berørte virksomhetene.