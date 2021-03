HJELPENDE HÅND: Ghotai Sharaf får en støttende hånd av sønnen Fazelullah under testen. Foto: Helge Mikalsen

Denne bydelen har Norges høyeste smittetrykk

DRAMMEN (VG) 17 coronadødsfall på sykehjemmet, hjemmeskole for hele barneskolen og Norges høyeste smittetrykk: Vaksinene kan ikke komme fort nok til bydelen Danvik, Austad, Fjell i Drammen.

Av Kristian Havnes Klemetzen

På parkeringsplassen til Fjell skole i Drammen klargjør testerne Andreas Gulliksen Halvorsen (22) og Eirik Andersen (43) for en ny økt med Drammen kommunes mobile teststasjon. En kø med god avstand dannes etter hvert fra bilen bortover parkeringsplassen.

VG snakker med Ahmed Zia Abdulrahimzai (27) og Ghotai Sharaf (26). De er der med sønnene Fazelullah (6) og Samim (4). Fazelullah har feber, og det har vært smitte på skolen han går på.

FEBER: Eldstesønn Fazelullah har feber, hele familien tester seg. Foto: Helge Mikalsen

Barneskolen vi står utenfor sendte hjem elevene fra første til fjerde trinn denne dagen. Femte til syvende har hatt hjemmeskole hele uken.

På andre siden av veien har sykehjemmet hatt 17 coronadødsfall siden smitten der ble oppdaget 11. desember. Nå er beboere og ansatte vaksinert, og det har ikke vært smitte siden 28. januar.

Det er tøffe tider blant blokkene på Fjell. Først med vaksinene kommer en ny vår.

Høyest smitte i landet

– Jeg går ikke ut. Forloveden handler, sier Wenche Viola Olsen (76) fra balkongen.

Hun blir fullvaksinert i april. Frem til da gjelder det å holde avstand.

For i bydelen Danvik, Austad, Fjell i Drammen har hver 46. person testet positivt for corona de siste to ukene.

– Jeg er ikke overrasket over det høye smittetrykket her. Det bor så mange mennesker her. Det er folk uten munnbind og fulle busser, sier Olsen.

fullskjerm neste INNKJØP: John Arntzen (t.v.) gjør alle innkjøp for Wenche Viola Olsen.

Bekymret smittevernoverlege

Fra Smittevernkontoret i Drammen sentrum følger smittevernoverlege Einar Sagberg utviklingen på Fjell nøye.

– Selvfølgelig er vi bekymret for situasjonen i bydelen, sier Sagberg til VG.

– Den har et høyt smittetrykk, tilsvarende det man ser blant de østlige bydelene i Oslo.

De siste dagene har bydelen gått forbi Oslos hardest rammede:

Bydelen Danvik, Austad, Fjell har 2172,26 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene

Til sammenligning har Oslos hardest rammede bydel, Stovner , 1740,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene

Redd for smitte

– Alle som bor her er redd for smitte, vi også, sier Karin Evju (67).

VG møter Evju og Mona Fossnes (70) utenfor blokken de bor i.

– Jeg har meldt meg for å ta vaksine. En dame i blokken er 83 år, hun får andre dose på tirsdag. Da feirer hun, sier Evju.

– Hvorfor tror dere det er så mye smitte nå?

– Jeg ser at mange er samlet uten munnbind, sier hun.

fullskjerm neste INGEN SJANSER: Det blir hjemmepåske for Karin Evju (t.v.) og Mona Fossnes.

Bor tett

Bebyggelsen på Fjell domineres av blokkbebyggelse. 1509 leiligheter er fordelt på 28 blokker.

– I utgangspunktet er dette en bydel for folk bor veldig tett. Det er store husstander hvor ett smittetilfelle ofte drar med seg flere sekundærtilfeller. Vi ser utfordringer knyttet til trangboddhet og å holde seg atskilt fra andre mennesker, sier smittevernoverlege Sagberg.

– Det er også en bydel som i norsk målestokk har mange flerkulturelle beboere. Gjør dere noe spesielt for å nå ut til minoritetsmiljøene?

– Det jobbes i flere deler av kommunen med kommunikasjon ut i minoritetsgrupper. I går møtte jeg lederen av det muslimske trossamfunnet, det jobbes mot helseambassadørene til Norske Kvinners Sanitetsforening og i morgen møter jeg Buskerud innvandrerråd.

– Dette er grupper som ofte bruker andre kommunikasjonskanaler enn de vi er vant til. Det er ikke nødvendigvis lokalavisen, lokalradio eller kommunens nettsider de oppsøker. Det gjelder også for sosiale medier, for eksempel bruker mange WhatsApp heller enn Facebook.

– Har det vært utfordringer knyttet til reising?

– Vi har ikke mye innreise i dette utbruddet. Det er enkelttilfeller, som fanges opp av reiseregisteret.

Hjemmepåske

Karin Evju og Mona Fossnes bor alene i samme blokk.

– Hva skal dere gjøre i påsken?

– Være hjemme, sier de to i kor.

Fossnes legger til:

– Besøk blir ikke aktuelt. Familien vil ikke komme hit engang. Jeg vil heller ikke ha dem på besøk nå.