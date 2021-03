KONTROLL: Tommy Gursel, eier av Frontline Muay Thai Kampsportsenter i Oslo, tar imot politiet på en uanmeldt kontroll lørdag. Foto: Privat

Coronakontroll på kampsportsenter: − Fikk oss til å føle oss skyldige

Lørdag kom fullt uniformert politi på en uanmeldt kontroll på Frontline Muay Thai Kampsportsenter i Oslo. Det skapte reaksjoner.

Publisert: Nå nettopp

Selv om treningssentre i Oslo er stengt som følge av de strenge coronareglene, gis det unntak for personer som har legeerklæring på at de kan trene som del av opptrening eller rehabilitering.

Politiet har flere ganger oppsøkt Frontline Muay Thai Kampsportsenter for å sjekke om de som trener har en slik legeerklæring – senest på lørdag. Kontrollen fikk både ansatte og medlemmer på senteret til å reagere.

– De fikk oss til å føle oss skyldige uten å ha gjort noe galt, sier David Torhaug.

Han er en av dem som trener på senteret, og var i garderoben da politiet kom på uanmeldt besøk. Ifølge Torhaug presenterte ikke politiet seg, men spurte kun om å få se legeerklæringen til de som var til stede.

– Det oppleves som skummelt. Når de ikke begrunner hvorfor de kommer på den måten synes jeg det er ubehagelig, sier han.

Avisa Oslo har også omtalt saken.

Ble spurt ut om medisinske årsaker

Therese Hutcheson var også på trening da politiet dukket opp. Ifølge henne spurte politiet flere av medlemmene om den medisinske årsaken bak legeerklæringen deres.

– Vi har fått beskjed om at det holder at legen skriver «av medisinske årsaker», og har man fått det av en lege skjønner jeg ikke hvorfor politiet skal vite den årsaken, sier Hutcheson.

Onsdag skrev NRK om et treningssenter på Grønland i Oslo som har hatt lignende erfaringer – der personer som trente da politiet utførte kontroll ble spurt ut om helseproblemene sine.

REAGERER: – Vi skjønner ikke hvorfor de kommer så ofte når ting har vært på stell. Folk holder avstand og er veldig nøye, sier Therese Hutcheson, som trener på Frontline Muay Thai Kampsportsenter i Oslo. Foto: Privat

Tommy Gursel er en av to eiere av kampsportsenteret, og sto i skranken da politiet kom.

– Jeg sa til dem at vi sjekker legeerklæring hos alle som skal trene hos oss, så de burde gå på oss og våre kontrollrutiner heller enn å spørre ut medlemmene våre, sier Gursel.

Han forteller at han forsøkte å si at politiet kunne ta med seg medlemmene inn på et eget rom, og heller snakke med dem én og én, men da var politibetjentene allerede i gang med utspørringen i lokalet.

– Imøteser gjerne en klage

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Grøttum sier til VG at han ikke kjenner til detaljene rundt den konkrete hendelsen, men at det ligger i arbeidet til politiet at de ikke skal blottlegge personlig informasjon til utenforstående.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef i Oslo politidistrikt Unni Grødal at det er politiets oppgave å avdekke om det har skjedd noe ulovlig eller straffbart når de får meldinger eller påstander om ulovlige forhold.

– For å ta stilling til dette, må man for eksempel kunne innhente dokumentasjon og stille spørsmål i forhold til det som er bestemmelsene, skriver hun, og legger til:

–Utover det imøteser vi gjerne en klage i den konkrete saken, som vil belyse og ettergå grundig.

KONTROLL: Tommy Gursel (til høyre) og Therese Hutcheson (i midten) i samtale med politibetjentene under den uanmeldte kontrollen lørdag. Foto: Privat

– Folk stopper opp utenfor og tar bilder

Grøttum bekrefter at politiet har oppsøkt senteret flere ganger under nedstengningen.

– I løpet av året med corona har forskrifter og anbefalinger vært under stadig endring. Det som gjaldt i januar var kanskje ikke gjeldende på lørdag, og da er det noe vi må sjekke ut, sier han.

Han forteller at de oppsøkte senteret lørdag på bakgrunn av et tips. Tipseren var ifølge operasjonslederen en person som hadde passert treningsstudioet, og som mente det var altfor mange til stede.

Gursel forteller at treningssenteret ligger i første etasje, og at de bevisst velger å ha persiennene åpne slik at det er mulig å se både inn og ut.

– Vi har lagt merke til at folk stopper opp utenfor og tar bilder av at folk trener i lokalet. Kanskje de ikke har fått med seg at det går an å trene av medisinske årsaker, sier han.

– Mange unge og utsatte

Mange av dem som trener under nedstengningen har legeerklæring av psykiske årsaker, forteller Chris Nilsen, som eier kampsportsenteret sammen med Gursel.

– Vi samarbeider med barnevernet blant annet, og mange unge og utsatte mennesker fra bydeler som er hardt rammet av nedstengningen trener hos oss, forteller han.

– Vi holder til i Groruddalen, og tiltrekker oss kanskje flere unge som har det tøft enn det Sats Colosseum gjør.

Nilsen reagerte sterkt på det medlemmene fortalte etter besøket, og kaller det «ufint og skremmende» at politiet skal ha spurt ut medlemmene.

REAGERER: Chris Nilsen, eier av Frontline Muay Thai Kampsportsenter. Foto: Privat

– Treningsstudioer har vært høyt prioritert

Ifølge eierne av senteret skal politiet ha avsluttet kontrollen etter å ha snakket med en jurist på telefon. Grøttum opplyser at dette er helt vanlig praksis når de undersøker et tips.

– I lokalet var det personer til stede og da må vi gå i dialog med dem som er der, få dokumentasjon, danne oss et bilde og deretter konferere med jurist om det er innenfor eller ikke. I dette tilfellet var alt i orden, og da drar vi fra stedet, sier han.

Han sier at treningsstudioer er noe politiet prioriterer høyt.

– Vi får telefoner som omhandler mistanke om regelbrudd på retningslinjene hele tiden. Det er ikke alt vi har kapasitet til å sjekke ut, men treningsstudioer har vært høyt prioritert ettersom det er særlig nevnt.