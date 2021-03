NULL: Hittil i år er det ikke registrert et eneste drap i Norge. Ifølge NTB er det syv år siden sist det gikk så lang tid uten at noe drap ble registrert. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ingen drap hittil i 2021: − Bedre enn en kunne håpe på

Årlig begås det rundt 30 drap i Norge, men hittil i 2021 har ikke politiet registrert et eneste drap.

Av Ida Lyngstad Wernø

Selv om tre av årets 12 måneder har gått, er det så langt ikke registrert et eneste drap i Norge.

– Ut fra min forståelse er dette mye bedre enn en kunne håpe på. Samtidig vet vi at det ikke er varig, sier Vibeke Ottesen, kriminolog og drapsforsker ved Universitetet i Oslo.

I fjor ble det registrert 28 drapssaker med til sammen 31 ofre Norge, viser Nasjonal drapsoversikt fra Kripos. 15 av ofrene var kvinner og 16 av dem var menn.

Forventet færre partnerdrap

Mens flertallet av mennene ble drept av en venn eller bekjent, ble flertallet av kvinnene drept av noen i nær familie. Fire av kvinnene ble drept av partner eller ekspartner.

Vibeke Ottesen tror pandemien kan ha ført til at vi har hatt færre partnerdrap enn vi ellers ville hatt.

– Folk har vært bekymret for at det skal begås partnerdrap under pandemien, men som drapsforsker hadde jeg grunner til å tenke det ville bli færre enn ellers, sier hun.

– Omstendighetene gjør at kvinner ikke nødvendigvis har hatt sosiale og økonomiske muligheter til å forlate forhold, og det vi vet er at partnerdrap ofte skjer i forbindelse med at kvinnen initierer samlivsbrudd.

Hun peker på de som begår familiedrap og partnerdrap ofte er i en livskrise, og at både økt økonomisk usikkerhet og samlivsbrudd i etterkant av pandemien kan bidra til å forsterke det.

– Når samfunnet åpner igjen og kvinner går ut av forhold, kan det skje partnerdrap som ikke har skjedd dette året, sier hun.

DRAPSFORSKER: Vibeke Ottesen. Foto: Marte Vike Arnesen

Vibeke Schei Syversen, leder av Voldsseksjonen i Kripos, peker på coronasituasjonen som én mulig årsak til at det hittil ikke er registrert noen drap i 2021, men vil foreløpig ikke konkludere med noe.

– Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner med et så kort tidsintervall, men det er selvfølgelig positivt at det ikke har vært noen drap så langt i 2021, skriver hun i en e-post til VG.

– I samsvar med nedadgående trend

– Helt siden 1990 har vi sett en svak, men jevn nedgang i forekomsten av drap i Norge, sier Solveig Vatnar, forsker ved Oslo universitetssykehus og professor ved Høgskolen i Molde.

– De syv siste årene har vi hatt under 30 drapssaker i Norge, og det er det laveste antallet i en sammenhengende periode siden 1990. Så det at det hittil i år ikke har vært noen drap, er i samsvar med en nedadgående trend, sier hun.

Siden det kun er rundt 30 personer som blir drept årlig mener hun det ikke er grunn til å trekke noen konklusjoner basert på årets tre første måneder.

–Når et fenomen har en svært lav forekomst vil det være perioder hvor det ikke skjer og perioder hvor det skjer hyppigere. Man må minimum se på et helt år i forskningsmessig sammenheng, for endringer innenfor tre måneder kan skyldes tilfeldig variasjon.

VOLDSFORSKER: Solveig Vatnar, forsker ved Oslo universitetssykehus og professor ved Høgskolen i Molde. Foto: Helge Mikalsen

Sverige på vei oppover

Mens det totale antallet drepte i Norge i 2020 var 31, var tallet i Sverige langt høyere: 124 personer ble drept i Sverige i fjor, viser tall fra svenske Bråttsförebyggande rådet.

Det er det høyeste tallet siden landets krimforebyggende råd begynte å føre slik statistikk, og 13 flere drapsofre enn i 2019, ifølge NTB.

Ifølge Nasjonal drapsoversikt fra Kripos ble 298 personer drept i Norge i perioden 2011 til 2020. De 77 ofrene som ble drept 22. andre juli er utelatt fra statistikken, noe som har skapt reaksjoner. Det reelle antallet drepte i Norge de ti siste årene er derfor 375.