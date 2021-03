FRA HUSET WINDSOR: Svarbrevet Lucy Ross mottok bærer stempelet til Dronning Elizabeth II, huset Windsor. Foto: Privat

Lucy (10) sendte brev til Dronning Elizabeth – nå har hun fått svar

Lucy Ross fra Hønefoss sendte Dronning Elizabeth II av England et brev i januar. Tirsdag fikk hun svar fra selveste Buckingham Palace.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Det er en veldig fornøyd 10-åring som snakker med VG tirsdag kveld.

Hva synes du om at dronningen svarte deg?

– Det var veldig gøy, sier Lucy.

Lucy og moren Karolina (40) forteller at bakgrunnen for Lucys interesse for den britiske kongefamilien stammer av at faren til Lucy opprinnelig er fra Skottland.

– Hva skrev du til dronningen?

– Jeg skrev at jeg håper hun har det bra, og at jeg liker å lære om henne fordi pappaen min kommer fra Skottland. Jeg skrev at jeg er stolt over at hun jobber så hardt med å styre de fire landene, og at jeg liker å lære om familien hennes og familietreet, sier Lucy og legger til:

– Og at jeg bor i Norge og er ti år da.

FORSEGGJORT: Brevet Lucy sendte inneholdt både et fotografi og en tegning til dronningen. Foto: Privat

Lucy har aldri vært i England, men hun har vært i Skottland, og snakker både norsk, skotsk og polsk.

I tillegg til å være språkmektig har tiåringen god kontroll på det engelske kongehuset, men det norske er ikke like spennende, synes hun.

– Hva synes du om den norske kongen da?

– Jeg kan ikke noe om den norske kongefamilien. Jeg følger med på Storbritannia sine nyheter, sier Lucy som forklarer at hun har satt seg godt inn i familietreet til Windsor-familien.

STØTTE: Lucy Ross mener dronningen gjør en god jobb med å styre England, Skottland, Wales og Nord-Irland. Foto: Privat

Det har tydeligvis Windsor-familien også bitt seg merke i, for tirsdag fikk Lucy et forseggjort svar signert Dronning Elizabeths «Lady- in-waiting», Annabel Whitehead:

«Dronningen ønsker jeg skal skrive og takke deg for brevet, den fabelaktige tegningen og for fotografiet du sendte Hennes Majestet.

Dronningen var interessert i å høre om deg og din far som kommer fra Skottland, og Hennes Majestet setter stor pris på dine støttende ord. Dronningen var også fornøyd med å høre hvor godt du liker å lære om kongefamilien

Dronningen håper at du også er trygg og har det godt i denne tiden, og jeg takker deg igjen for dine tanker for Dronningen og for at du skrev som du gjorde.»

Prinsesse Diana

Det er imidlertid ikke bare dronning Elisabeth som opptar tiåringen. Hun har også inngående kjennskap til andre i den britiske kongefamilien.

– Jeg kan historien om prinsesse Diana og hvordan hun døde, sier Lucy og påpeker til at hun stusset på hvorfor sønnen til Diana, Prince Harry, hadde rødt hår.

– Men jeg fant ut av at broren til Diana hadde rødt hår, forklarer hun.

Lucy mener også at prins Charles av Wales, Dianas enkemann og den neste i rekken til å arve den britiske tronen etter Elisabeth, ikke har funnet en like god partner i hertuginne Camilla av Cornwall.

– Jeg synes ikke hun er like snill som Diana, hun er litt sånn diva, sier Lucy.

– Forsker du på kongelige?

– Ja, og jeg har lært at dronningen kan være sta. Hun sier meningen sin der og da. Hvis dronningen vil dra fra et sted sier hun bare: «jeg må dra». Det sies også at hun ikke trenger å vente i kø hos legen og sånt, forklarer Lucy.

– Jeg vet jo hvorfor det tok så lang tid (med svaret på brevet journ.anm). Hun får jo 200 brev hver dag, og det kan hende mitt lå på bunnen, sier Lucy.

– Har du lyst til å bli kongelig?

– Ja! Jeg har faktisk spurt Mamma om hvordan man kan bli det, svarer Lucy.

FORNØYD: Dronning Elisabeth er tydelig fornøyd med støtteerklæringen fra Lucy Ross. Foto: Privat

Mamma Karoline Ross forteller at både hun og mannen er veldig stolte over brevet Lucy sendte, og at hun fikk svar.

– Vi er veldig stolte av henne. Hun har faktisk gjort det og fått svar. Det er sikkert mange barn som sender og ikke alltid får svar...

– Ifølge nyhetene er det bare to barn i tillegg til meg som har fått tilbake brev nå, sier Lucy fornøyd.