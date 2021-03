DYSTERT I VEST: Bergen og Vestland opplever økende smittespredning. Foto: Paul S. Amundsen, VG

FHIs ukesrapport: Smittede i Vestland smitter nå flest videre

FHIs tallknusere beregner at Vestland har det høyeste reproduksjonstallet i Norge siden 9. mars.

I FHIs ukesrapport fra uke 12 estimerer de at reproduksjonstallet (R-tallet) i Norge har ligget på 1,0 fra 9. mars til 28. mars, men understreker samtidig at det stor variasjon mellom fylkene.

For Vestland er R-tallet beregnet til å være 1,9. Det vil si at hver smittede person i gjennomsnitt smitter nye 1,9 personer.

I ukesrapporten for uke 11 var R-tallet for Vestland beregnet til å være 1,0 mellom 5. februar og 21. mars.

Nå har R-tallet etter all sannsynlighet gjort et hopp i feil retning i fylket.

– Smitteutbrudd i regioner har veldig stor betydning for det R-tallet. Nå har det vært en smittestigning i Bergen blant annet, fra et veldig lavt nivå til et ganske økt nivå. Det betyr ikke at situasjon nødvendigvis er veldig dramatisk i Vestland nå sammenlignet med på Østlandet, men det betyr at det har vært en stor endring de siste ukene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VGTV.

Tallmaterialet er nok til at FHI kan fastslå at trenden i antall tilfeller i Vestland er økende, men beregningen av R-tallet i fylket er likevel heftet med mye usikkerhet.

Tallknuserne hos FHI kan ut ifra datagrunnlaget i Vestland med 95 prosent sikkerhet si at det reelle R-tallet ligger mellom 0,9 og 2,8.

Til sammenligning er R-tallet i Oslo beregnet til å være 0,7. Der ligger det reelle R-tallet med 95 prosents sikkerhet mellom 0,5 og 1,0.

«Det har vært en økning antall meldte tilfeller i Vestland fylke de siste ukene. I tillegg til flere pågående utbrudd i ulike miljø i Bergen i uke 12, har det og vært flere utbrudd i ulike kommuner som har preget smittesituasjonen i fylket, deriblant utbrudd i Stad, Stord og Askøy,» skriver FHI i ukesrapporten.

Smittenivået i Vestland er likevel lavere enn i Norge sett under ett.

Ifølge FHI har 79,8 testet positivt pr. 100.000 innbyggere i Vestland de siste 14 dagene.

I Norge sett under ett er dette tallet 209,5.

I Viken er det 384,5 og i Oslo 525,5.

Trøndelag har minst smitte av landets fylker med 15,1.

I Vestland er 54 prosent av de positive prøvene frem til 28. mars analysert for å finne virusvarianter.

Den britiske varianten er påvist i 85 prosent av de analyserte positive prøvene, mens den sørafrikanske er påvist i tre prosent.

I uke ni og 10 ble det også rapportert om totalt to tilfeller av den brasilianske varianten i Vestland.

For Norge sett under er beregningene til FHIs tallknusere gode nyheter.

De skriver at de har beregnet at reproduksjonstallet i Norge for en uke siden var 0,8, og at det reelle R-tallet med 95 prosent sikkerhet var mellom 0,6 og 1,1.

Med 94 prosents sannsynlighet var R-tallet 1 eller mindre på landsbasis. Det er altså mest sannsynlig at smitten er på vei nedover.

«Sannsynligheten for at reproduksjonstallet var høyere enn 1 er 6 prosent,» står det i ukesrapporten.

