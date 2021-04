FILMER SLÅSSKAMPER: Politiet ser en tendens blant unge til at slåsskamper og annen vold publiseres i sosiale medier. Her slåss ungdommer i Kristiansand i et videoklipp som for noen år siden sirkulerte på nett. Foto: SKJERMDUMP

Nye tall om ungdomsvold: Drar paralleller til gjengoppgjørene på 2000-tallet

Siden 2016 har voldsanmeldelser mot unge økt med 40 prosent. Den forrige toppen var da A- og B-gjengen herjet i Oslo.

Med unntak av en liten nedgang mellom 2019 og 2020, viser tallene som Politidirektoratet (POD) har hentet ut på forespørsel fra VG en tydelig trend:

De fire siste årene har voldsanmeldelser mot personer under 18 år økt med 42 prosent. Anmeldelsene omfatter alt fra kroppskrenkelser til drap.







Fungerende seksjonssjef i POD, Marte Ødegård Lund, mener at pandemien kan forklare nedgangen første halvdel av 2020.

– Dette representerer sannsynligvis ikke en trend som vil vedvare etter pandemien, sier hun.

Volden blir grovere, erfarer politiet, som tror sosiale medier spiller en rolle. Her kan ungdom avtale slåsskamper, skryte av voldshandlinger og varsle hverandre.

Lørdag omtaler VG historiene til mindreårige «Sindre», som forteller om innsiden av et voldelig ungdomsmiljø, og Thomas Mordal (22), som måtte flytte fra hjembyen for å komme seg ut av miljøet.

Til prosjektet om ungdomsvold har VG snakket med titalls unge mennesker som forteller at de har erfaringer med å utøve og bli utsatt for vold. Utdrag fra deres historier gjengis anonymt i denne saken.

Dette er en anmeldelse Som regel begynner en straffesak med en anmeldelse. Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, må du som hovedregel anmelde for at politiet skal etterforske saken. En anmeldelse trenger imidlertid ikke å bety at en straffbar handling har funnet sted. Dersom en person med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått en straffbar handling, tar påtalemyndigheten ut en siktelse. En siktet er altså en mistenkt person som det er innledet straffeforfølgning mot for retten. Dersom den siktede blir tiltalt betyr dette at påtalemyndigheten mener personen har begått en straffbar handling og må dømmes. En siktet kan bare tiltales dersom påtalemyndigheten er overbevist om at han er skyldig og at den vil klare å føre tilstrekkelige bevis for dette i retten. Vis mer

– Setter gjerne inn innsatsen litt for sent

Ifølge SaLTo-rapporten («Sammen lager vi et trygt Oslo», journ.anm.) var 2007 forrige toppår i Oslo for voldsanmeldelser og mistenkte personer mellom 10 og 17 år.

«2019 er det første året det har vært både flere anmeldelser og mistenkte personer enn i 2007», står det i rapporten.

Monika Rosten ved forskningsinstituttet NOVA har forsket på ungdom og forebyggende arbeid i et lokalsamfunn i Groruddalen. Hun trekker paralleller fra dagens situasjon til gjengkonfliktene som unge menn fra Furuset var involvert i på midten av 2000-tallet.

– Da hadde det gjennom første halvdel av 2000-tallet vært en nedbygging i det lokale ungdomstilbudet. Men etter 2006 satte man inn en innsats mot gjengkonfliktene, og offensivt forebyggende arbeid, som førte til en nedgang.

2006 var året da den såkalte A- og B-gjengen var involvert i en skyteepisode på Aker Brygge.

Rosten mener at forebyggende ungdomsarbeid fort kan bli en taper i budsjettforhandlinger fordi det ikke er lovpålagte tilbud. I tillegg er mange av initiativene prosjektbaserte.

TAR TID Å BYGGE OPP KULTUR: Forsker Monika Rosten har i 15 år jobbet med ungdom og forebyggende arbeid, blant annet i bydel Alna. – Det tar tid å bygge opp en voldskultur, sier hun. Foto: NOVA, OsloMet

– Man setter gjerne inn innsatsen litt for sent, når det virkelig smeller. Så holder man på med det arbeidet i noen år og ser at det blir bedre, før man slapper litt av på det igjen. Men da kommer det jo nye kull med ungdommer som ikke har blitt fulgt opp like tett, sier Rosten, og legger til:

– Det tar tid å bygge opp en voldskultur, og det tar tid før den slår ordentlig ut og gir utslag i kriminalitet.

Forsker: Mindre direkte kontakt med ungdommene

Forskningsleder Christin Thea Wathne ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har forsket politireformen. Hun peker på at den inneholder flere grep som trekker politiet bort fra publikum.

– Det har gått på bekostning av det forebyggende arbeidet: Å være ute og skape tillit over lang tid, sier Wathne.

MER SYNLIG FØR POLITIREFORMEN: Forskningsleder Christin Thea Wathne ved OsloMet mener at politiet før politireformen var mer synlig og jobbet mer inn mot gjengmiljøer. – Nå jobber de mer med å samle informasjon og setter inn innsatsen der det er mest behov. Foto: Katrine A. Ziesler

I 2019 publiserte hun rapporten «Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum», som er basert på spørreundersøkelser og intervjuer med politifolk.

– Jeg husker særlig at en politibetjent sa: «Med disse ungdommene kan jeg ta av meg alt utstyr og gå inn i gjengen, fordi jeg kjenner dem». Mens når det kommer en patrulje fra Bærum til Holmlia blir det naturlig å ruste opp, fordi de ikke kjenner ungdommene.

Forskningslederen mener at forebygging, gjennom reformen, har blitt mer institusjonalisert:

– Politiet jobber med kommunen, barnevern og skole, men satser ikke like mye på direkte kontakt med ungdommene. De vi snakket med, opplevde det som veldig negativt at man raserte et arbeid de hadde bygget opp over flere år.

Selv om bildet er sammensatt og et samfunnsproblem, mener Politihøgskolen-professor Cathrine Filstad at politireformen har gått på bekostning av nødvendige ressurser for å jobbe forebyggende.

– Det har vært et stort trykk på beredskap, og mange av dem som jobber forebyggende ute på patrulje er de samme ved manglende patruljer ute blir koblet på beredskap og akutte hendelser. Da går det utover kontinuiteten som er helt nødvendig for forebyggende arbeid.

ET SAMFUNNSPROBLEM: Professor Cathrine Filstad beskriver ungdomsvold som et felles samfunnsproblem: – Hvor er skolene? kommunen? Barnevernet? Helse? Psykiatrien? Og ikke minst politikerne? Når det går så langt at det dreier seg om lovbrudd, da har vi sviktet ungdommen. Foto: Torbjørn Brovold

– Det er «lett» å ta fra forebyggende ressurser som ikke er like synlig som annet politiarbeid på kort sikt. Men når du tar derfra over lang tid, kan resultatet bli at man ikke får den kontakten med ungdommene i de miljøene – som gjør at miljøene utvikler seg med eventuelt mer vold, fordi de ikke har noen påvirkning utenfra, sier Filstad.

POD: Kan ikke knyttes direkte til reformen

Fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet Marte Ødegård Lund sier at tallene gir en god pekepinn på trenden, selv om de ikke gir et helt nøyaktig bilde.

– En del av volden og i mange av hendelsene kan det være samme gjerningspersoner eller miljøer. Statistikken vil derfor variere fra distrikt til distrikt og fra år til år.

MENER FORELDRE MÅ FØLGE MED: – Foreldre må særlig vise interesse for ungdommenes digitale liv, fordi svært mye foregår på nett i denne sammenhengen, sier fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet, Marte Ødegård Lund. Foto: Politiet

Lund peker på at antall registrerte voldslovbrudd blant unge påvirkes av en rekke faktorer, som demografi, og vold og trusler på nett. Det å knytte utviklingen direkte til politireformen gir et skjevt bilde av virkeligheten, mener hun.

– Det er ikke noe som tilsier at politiet har gitt forebygging av barne- og ungdomskriminalitet mindre prioritet på grunn av politireformen.

Det at et felt er gitt prioritet innen forebygging, vil medføre at saker avdekkes og at straffbare forhold anmeldes, sier seksjonssjefen.

– Vi kan aldri si oss fornøyde med denne typen arbeid, og kan alltid bli bedre.

Slik jobber politiet med å forebygge ungdomsvold Politiet har i samarbeid med andre en rekke tiltak og prosjekter for å forebygge og hindre ungdomsvold. Herunder samarbeid med kommunene, skole og barnevern.

Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en viktig samordningsmodell i oppfølgingen av barn og unge som begår kriminalitet. Her finner vi barnevern, skoler, lokale samarbeidsorgan, idrettslag osv. I dette samarbeidet er det viktig å avklare felles situasjonsforståelse, roller og forventninger. Det er viktig at politiet ikke utfører oppgaver som skal og kan løses av andre.

Politiet er også en tilstedeværende del av lokalmiljøene og jobber aktivt med oppsøkende arbeid, tillitsskapende kontakt med ungdom og dialog med miljøene.

Forebygging av vold skjer gjennom etablert samarbeid og kjennskap til ungdomsmiljøene, ved å bygge gode og trygge arenaer for unge, og dempe konflikter. Politiet kan gjennomføre bekymringssamtaler og etterforsker anmeldte saker raskt. For unge som anmeldes for vold finnes det egne straffereaksjoner som tilpasses den enkelte. Målet er å hjelpe ungdommen bor fra kriminalitet. Bruk av konfliktråd og gjenopprettende møter mellom berørte i voldssaker i ungdomsmiljøene er et viktig tiltak for å hindre ytterligere vold og trusler. Politiet erfarer at trygg ungdom bruker mindre vold. KILDE: Politidirektoratet Vis mer

Politiinspektør Rune Solberg Swahn i Oslo politidistrikt opplever at forebyggende arbeid mot unge er styrket etter reformen.

– Fokuset på å forbedre politiets beredskap har vært nødvendig og viktig, og oppleves ikke å ha gått på bekostning av forebygging. Snarere tvert om. Etter reformen har det forebyggende arbeidet sammen med politidistriktets tre kommuner Asker, Bærum og Oslo blitt ytterligere profesjonalisert.

Justisminister Monica Mæland (H) sier i en skriftlig kommentar til VG at hun er bekymret for økende ungdomsvold:

– Derfor har jeg satt i gang arbeidet med en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskriminalitet, og har denne uken foreslått en lovendring som vil straffe deling av voldsfilmer. Men å påstå at politiet forebygger mindre etter politireformen faller på sin egen urimelighet. Alle politidistrikt har nå egne enheter for forebygging, og politiet har nå forebygging som sin primærstrategi.