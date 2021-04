AVLYST: Besøkende til Kalvøya må snu fredag kveld. Foto: Terje Pedersen

Politi bekymret for ungdomsfyll og slåsskamper

Natt til 1. mai er en velkjent festkveld for de fleste. Politiet ber foreldre om å ta ekstra godt vare på barna sine, og være klare til å måtte hente dem.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Flere politidistrikter går fredag ut med en bønn til tenåringsforeldre: Pass på ungdommen din.

– Vær litt ekstra på alerten disse kveldene. Ta en samtale med ungdommen din før kvelden kommer, tilby deg å kjøre og lag avtaler om å holde kontakten i ny og ne. Ha lyd på telefonen og vær kjørbar, så du kan hente, skriver nettpatruljen til Øst politidistrikt.

De ber voksne om å gå en tur i nærmiljøet sammen med foreldre til klassevenner, og stille med nattmat når ungdommen kommer hjem.

– Vær interessert! Spør om planer og hvor det skjer noe i kveld. Høyst sannsynlig blir du møtt med at du bryr deg for mye, men det er akkurat det du skal gjøre – bry deg (litt for mye).

Allerede rundt klokken 18 fredag kveld måtte politiet i Innlandet rykke ut på melding om berusede mindreårige.

På Twitter skrev politiet at det var snakk om 9. – 10.-klassinger som hadde fest, og at det var 50 ungdommer til stede.

– Det er ikke tid og sted for å oppsøke store fester nå, da følger man ikke de smittevernrådene som gjelder, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til VG.

Rundt 19.30 er festen mer eller mindre avviklet, og en mindreårig jente er så beruset at hun blir hentet av ambulanse.

– Flere ungdommer er nå i ferd med å bli hentet av sine foreldre. Det setter vi stor pris på, melder politiet.

Planlagte slåsskamper

Forebyggende enhet ved Manglerud-politiet skriver på Facebook at de har fått med seg rykter om planlagt slåssing blant elever i barne- og ungdomsskolealder.

– Vi oppfordrer foreldre sterkt gjennom fredagen til å ha god oversikt over hvor din tenåring er, og både lytte inn om din tenåring er utrygg på noe, og å plante inn tydelige holdninger til hva en gjør om en inviteres med på en planlagt slåsskamp.

De skriver at erfaringsmessig skjer slike ting ved skolegårder, kollektivknutepunkter og lignende.

– Det er steder hvor det er flott at trygge voksne er med og viser seg. Vi kommer også til å være på strender og ved vannene i Marka utover kvelden.

– Vi oppfordrer foreldre til å atter en gang minne om smittevern, faren ved alkohol ute i kalde omgivelser og det å bry seg om hverandre, lyder meldingen fra politiet.

Stenger hel øy

Som et forebyggende tiltak har Bærum kommune valgt å stenge av Kalvøya utenfor Sandvika natt til 1. mai, melder Budstikka.

– Øya vil være stengt for alle som ikke har spesifikke ærend. Dette gjør vi for å forhindre rot og forsøpling i forbindelse med at store og små grupper samler seg denne kvelden, skriver kommunen i en melding.

Tidligere har fest, fyll og forsøpling vært et problem på øya både 1. mai og 17. mai, og også i år vil øya stenges for besøkende på disse dagene, skriver avisen.

Bekymret for smitte

Politiets nettpatrulje i Agder skriver selv om at mai tradisjonelt er en måned med mye fest og store ansamlinger, kan det ikke være som før i år.

– Selv om vi virkelig unner russen, og unge for øvrig, å møtes, feire og feste, er dessverre situasjonen slik at dette også i år må begrenses.

– Smittesituasjonen i Agder er ustabil og smittetendensen er økende i flere kommuner. Større utbrudd får alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Vi må fortsatt stå sammen for å hindre smitte.