ADVARER: Flere politidistrikter går fredag ut med en bønn til tenåringsforeldre. Her er politiet på St. Hanshaugen i Oslo fredag kveld. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Festnatt over store deler av landet

Flere politidistrikt melder om fester natt til 1. mai. De oppfordrer samtidig foreldre om å passe på ungdommene sine.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Øst politidistrikt sier til VG sent fredag kveld at de gjennom kvelden har fått så mange meldinger om «bråk, fulle ungdommer og festligheter», at de ikke klarer å rekker over alle.

– Dette er den kvelden og natten våren har kommet til Øst politidistrikt, sier operasjonsleder Halvor Andersen ved 23.30-tiden.

Tidligere rykket politiet ut til en stor samling unge mennesker i Vestby. Her var det ifølge politiet «stappfullt av rånebiler».

Andersen sier at de forsøker å bruke sunn fornuft og dialog opp mot ungdommene – men advarer likevel om at de kan komme til å ta i bruk «hardere lut» ved behov.

– Da er det eventuelt snakk om bortvisninger og lignende.

Ifølge Andersen har politiet fått meldinger om samlinger i alle byene i Østfold, sentrale deler i Follo og i Lillestrøm- og Jessheim-distriktet.

Landet rundt

I Drammen ved Årbogen var politiet like etter 00.30 på plass etter melding om mange berusede ungdommer.

– Rundt 150 ungdommer er samlet, de fleste i alderen 16–24 år. Det er god stemning, men politiet ønsker at foreldrene til mindreårige på stedet blir hentet, da flere av disse er beruset, skriver politiet på Twitter.

På Sola fant politiet to overstadig berusende jenter på 16 og 17 år bevisstløse etter en fest.

– De kom til hektene og ble sett til av helsepersonell. Foreldrene ble kontaktet, skriver politiet.

Politiet i Nordland forteller om godt samarbeid med russen. Avgangselevene har blant annet meldt om flere mindreårige på russecamp.

– Noen av disse overstadig beruset. Russe nhar selv tatt kontakt med politiet og bedt om hjelp. Ingen problemer med russen på stedet, skriver politiet.

Ellers melder de om en rekke festmeldinger i hele distriktet fra Bodø, Fauske, Mo i Rana og Ballstad.

– Muntlige pålegg om å avslutte fester. Samtlige etterkommet.

Russebuss skal ha kjørt med personer på taket

I Agder rykket politiet fredag kveld ut til Ikea ved Sørlandsparken utenfor Kristiansand.

Her møtte de mellom 15 og 20 russebusser. Bussene kjørte fort av gårde da politiet kom til stedet, sier operasjonsleder Knut Odde til VG ved 22.30-tiden.

Han sier at de har fått inn mange meldinger om fester og ansamlinger «i stort sett hele distriktet», men presiserer at de ikke har som mål å anmelde festende ungdommer.

– Det er det jo tradisjon for fest natt til 1. mai. Vi forsøker å sende ut patruljer til de fleste samlingene. Vårt hovedfokus er å veilede og rettlede ungdommene i å holde avstand, sier Odde.

Et drøyt kvarter etter at han snakket med VG, la politiet i Agder ut denne meldingen på Twitter:

I oppdateringen skriver politiet at det hele endte med en muntlig advarsel til sjåføren.

– Amper stemning

Allerede rundt klokken 18 måtte politiet i Innlandet rykke ut på melding om berusede mindreårige.

På Twitter skrev politiet at det var snakk om 9. – 10.-klassinger som hadde fest, og at det var 50 ungdommer til stede.

Rundt 19.30 er festen mer eller mindre avviklet, og en mindreårig jente var så beruset at hun ble hentet av ambulanse.

– Flere ungdommer er nå i ferd med å bli hentet av sine foreldre. Det setter vi stor pris på, melder politiet.

I Bergen har politiet rykket ut til en større folkeansamling i Kollevågen.

– Der skal det befinne seg rundt 100 til 150 unge mennesker, og det er meldt om litt amper stemning, sier operasjonsleder og legger til:

– Også i Nygårdsparken er det samlet en del folk, men der er publikum mer voksne og det er foreløpig bare høy musikk, ikke noe mer alvorlig.

Planlagte slåsskamper

Allerede fredag ettermiddag gikk flere politidistrikt ut og advarte foreldre om ungdomsfester.

Forebyggende enhet ved Manglerud-politiet skrev på Facebook at de har fått med seg rykter om planlagt slåssing blant elever i barne- og ungdomsskolealder.

– Vi oppfordrer foreldre sterkt gjennom fredagen til å ha god oversikt over hvor din tenåring er, og både lytte inn om din tenåring er utrygg på noe, og å plante inn tydelige holdninger til hva en gjør om en inviteres med på en planlagt slåsskamp.

De skriver at erfaringsmessig skjer slike ting ved skolegårder, kollektivknutepunkter og lignende.

– Vær litt ekstra på alerten disse kveldene. Ta en samtale med ungdommen din før kvelden kommer, tilby deg å kjøre og lag avtaler om å holde kontakten i ny og ne. Ha lyd på telefonen og vær kjørbar, så du kan hente, skriver nettpatruljen til Øst politidistrikt.