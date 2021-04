Støre til Ap-landsmøtet: Jeg er mot avkriminalisering av narkotika

OSLO/TROMSØ (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre letter på sløret og sier at han selv er motstander av å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre doser narkotika.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siden Aps landsmøte begynte torsdag har delegatene hatt sine tilmålte to minutter på å legge frem sine kjernesaker.

Samtidig har redaksjonskomiteen, ledet av Anniken Huitfeldt, hatt jevnlige møter for å finne løsninger på politikkområder der det er uenighet.

En av de vanskeligste sakene er rusreformen, der et flertall er skeptiske til regjeringens forslag om å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre doser narkotika.

Fredag var det knyttet stor spenning til at partilederen skulle tilkjennegi hva han selv mener om saken.

– De tunge misbrukerne er en sårbar gruppe, som trenger helsehjelp. Vi brenner for å gjøre noe med det. Så er det en annen gruppe, de unge som vi ikke vil at skal komme i kontakt med narkotika. Hvordan skal vi løse det, spurte Støre.

les også Jobber på spreng for en løsning: Slik er Aps mulige rus-kompromiss

Er motstander

Et hovedpoeng i reformen er at ungdom skal tilbys hjelp og rådgivning av kommunene.

Støre viste til at ordførere rundt i landet har sagt at de ikke har kapasitet til å gi denne hjelpen per i dag.

– Min tilnærming er denne: Vi skal hjelpe dem som trenger hjelp, og være solidariske med dem som ikke skal inn i det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt.

– Vi trenger bedre behandlingsopplegg og ettervern. De som kommer ut av en behandling skal slippe å bo sammen med andre rusavhengige. Vi trenger bedre ettervern så de ikke faller tilbake etter tilbake. For de unge og som vil teste grensene, må vi sikre forebygging, fortsatte han.

Kompromiss

Som VG skrev fredag morgen, jobber komiteen intenst for å finne et kompromiss. En mulig løsning er at de tyngste brukerne, som alle parter er opptatt av å hjelpe, skal slippe straff - mens ungdom og andre som ikke har rusproblemer fortsatt skal få straffereaksjoner for besittelse og bruk.

Støre åpner nå for at det er mulig å gjøre et slikt skille - noe de ivrigste tilhengerne av reformen mener er vanskelig å gjennomføre.

Redaksjonskomiteen er ikke ventet å komme med sitt forslag til løsning før fredag kveld.

– Jeg håper at redaksjonskomiteen kommer med forslag som er tydelig på hva Arbeiderpartiet ønsker, nemlig en rusreform. At vi ikke vil straffe de som trenger og tar tilbud om behandling, men at vi ikke vil avkriminalisere for de som bruker narkotika til rekreasjon, sa Lene Vågslid, Ap’s justispolitiske talsperson, til VG fredag formiddag.

Advarer mot atom-vedtak

Støre tok også opp dissensen i partiet om atomvåpenforbud. Støre jobbet med denne saken da han var utenriksminister. Han advarte om at Norge, som NATO-land, ikke kan undertegne en traktat om atomnedrustning alene.

Et annet stridstema er abort, der mange i partiet vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. I dag må kvinner som ønsker abort, oppsøke en nemnd etter denne grensen.

– Dette systemet har utspilt sin rolle, sa Støre.

– Vi har alltid stått på kvinnens side. Jeg støtter at vi skal utrede en endring, sier Støre - som dermed er på en litt annen linje enn nestleder Hadia Tajik, som i et intervju med NTB fredag morgen var åpen for å vedta en abortgrense på 18 uker allerede nå - uten å gå veien om en utredning.

les også Brukerorganisasjonenes bønn til Ap: Ikke utsett rusreformen

Frp-nestleder Sylvi Listhaug kom med sin reaksjon med en gang Støre var ferdig med innlegget:

– Det er veldig gledelig at Støre er mot avkriminalisering av narkotika, og av hensyn til landets barn og unge håper jeg virkelig at flertallet på Ap sitt landsmøte er enig med ham. Da vil det være et flertall på Stortinget som vil skrote regjeringens rusreform. Jeg vil invitere Ap og Sp til et samarbeid om en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere, skriver Listhaug i en epost til VG.