Har du ikke skrevet testament? Eller har du et testament med en upresis formulering? Det kan få store konsekvenser for arveoppgjøret. Her er rådene fra tre advokater med spesialkompetanse på arv og familierett.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Uansett hvilke behov du måtte ha, vil en høytrykksspyler hjelpe deg med å få jobben gjort. Vi har testet dem.

Siden Alex Rosén stormet inn i rampelyset for 30 år siden, har han vasset i oppdrag. Da pandemien tok fra ham alt som var av jobber, solgte han seilbåten og investerte pengene i aksjer. Det har han ikke angret på.

For første gang forteller Forsvaret at norske soldater deltok i skarpe oppdrag mot IS inne i Syria. Enheten som major Knut Andreas Flydal ledet ble utsatt for et tolv timer langt angrep fra krigere som kjempet til døden.

