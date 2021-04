GIR HØYRE RETT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes gir Høyre rett i at Aps skattepolitikk ikke vil minske de økonomiske forskjellene. Foto: Harald Henden

Rødt-Moxnes ut mot Støre: − Så inn i gamperaua dumt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes går kraftig ut mot den statsministeren han trolig vil støtte, hvis det blir rødgrønt flertall. – Jens Stoltenberg var en Che Guevara sammenlignet med Jonas Gahr Støre.

Publisert: Nå nettopp

Det er Støres garanti om ikke å øke selskapsskatten de neste fire årene, som får Rødt-lederen til å se rødt.

– At Støre gir en skattegaranti til de aller rikeste er så inn i gamperaua dumt at jeg nesten ikke trodde det var sant da jeg leste det, sier en opprørt Rødt-leder.

– Støre har ikke flertall alene

Støre ga en garanti i VG onsdag om at bedriftsskatten, som er satt ned fra 27 prosent i 2015 til 22 prosent nå, ikke skal røres de neste fire årene.

– Jeg skjønner ikke hvordan han kan skjerme de rikeste på den måten i fire år. Støre har ikke flertall alene, og på VG-målingen denne uken er de ett mandat unna å være avhengige av Rødt, advarer han.

les også Rødts forsvarsløse sikkerhetspolitikk

– Sier du at dere ikke kan støtte en rødgrønn regjering som gir en slik garanti?

– Vi stiller ikke ultimatum, men vårt hovedkrav er en politikk som faktisk får ned forskjellene. Hvis Ap derimot stiller ultimatum på å ikke ta de nødvendige skattegrepene for å få ned forskjellene, får de både et parlamentarisk problem med å skaffe seg et flertall og et forklaringsproblem overfor velgerne.

PÅ SKATTEJAKT: Bjørnar Moxnes vil øke skatter og utbytte med 28 milliarder kroner. Foto: Harald Henden

Han sier at Høyre-nestleder Tina Bru har rett i at Aps nye politikk ikke skiller seg stort fra Høyres.

– Støre viderefører nesten alle skattelettelsene vi har gitt, sa Bru etter Støres landsmøtetale torsdag.

– Bru har helt rett. Ap har vært noe uklare – men bottom line er at de vil ta inn syv milliarder kroner i økt formuesskatt, mens alle økninger i inntektsskatt skal motsvares med reduksjoner for andre. Dermed vil Ap bare reversere syv av 36 milliarder blå skattekutt, sier Moxnes.

les også Start med deg sjøl, Moxnes!

Han legger til:

– Det betyr at Ap, som hele tiden angriper Høyre for å øke forskjellene her i landet, i realiteten aksepterer en skattelette til de rikeste på hele 29 milliarder kroner.

Han fortsetter:

– Da sier vi at vi skal tilbake til skattenivået den gangen Jens Stoltenberg var statsminister, frem til 2013.

– 36 milliarder kroner mer i skatteøkninger?

– Ja, det er skillet på Stoltenberg og Støre. Jens Stoltenberg var en Che Guevara sammenlignet med Jonas Gahr Støre, sier han, med henvisning til den marxistiske geriljaleder fra Argentina, som var sentral i den cubanske revolusjonen på slutten av 50-tallet.

– Rødt kan love at skattene skal kraftig opp i Norge?

– Ja, for de rikeste.

VIL KLÅ DE RIKE: Bjørnar Moxnes vil øke skatten til alle som tjener over 600 000 kroner og hele 280 000 for dem som tjener over to millioner kroner. Foto: Harald Henden

Og i Rødt er går grensen for å få økt skatt ved 600 000 kroner:

For dem som tjener mellom 600 000 og en million kroner, får 5800 kroner mer i skatt med Rødts skatteforslag.

les også Rødt tar kampfly-kjøpet til Stortinget

Tjener du mellom en og to millioner vil du få 34 600 kroner mer i inntektsskatt og 6000 kroner i skatt på utbytte.

Tjener du over to millioner kroner, har de beregnet at du får 153 800 kroner økt inntektsskatt og 126 100 kroner i økt skatt på utbytte.

Rødt vil hente tilbake 28 milliarder

De som tjener under 600 000 kroner får under en tusenlapp i skattelette.

– Selv om Aps skattemodell med noen flere i jobb kan øke inntektene til velferd, vil den ikke få ned forskjellene nok, fordi du må skru til kraftig på høye formuer og inntekter, og ikke minst selskapsskatten på overskudd.

Han sier deres budsjettforslag vil hente tilbake 17 milliarder kroner i inntekts- og utbytteskatt og 11 milliarder kroner i formuesskatt.

les også Kamp om gratis parkering på Stortinget: – Vedum må ta til vettet

Moxnes legger til:

– Bedriftsskatten er i realiteten skatt på selskapenes overskudd, som de rike virkelig nyter godt av at er redusert. Hvis Støre står fast på at den ikke skal økes, kan han begynne å avlyse alle valgkampløftene sine. Det er greit at skatteinntektene vil øke når flere kommer i arbeid etter coronakrisen, men det kreves helt andre grep for å få ned de økte forskjellene vi ser i Norge.

Ap: Rødt er blitt fartsblinde

Aps finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, er forelagt kritikken fra Rødt. Han svarer slik:

– Moxnes omtaler Arbeiderpartiets økning i formuesskatten på 7,2 millarder kroner som ingenting. Det vitner om et parti som er fartsblinde i skattepolitikken, sier han og legger til:

– Rødt snakker kun om milliarder, ikke om meningen med skatteendringene. Det er et feil spor. Arbeiderpartiet vil reduserer forskjellene og vil derfor ha en mer rettferdig formuesskatt, slik at de rike kan bidra mer til fellesskapet.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Aps finansboss Eigil Knutsen Foto: Vidar Ruud

Knutsen trekker også fram at Ap vil øke formuesskatten:

– Etter den dypeste økonomiske krisen siden krigen kan ikke alle skatter økes på alle plan. Arbeiderpartiet er bekymret for økte forskjeller og vil derfor redusere dem med det viktigste virkemiddelet – mer formuesskatt for dem som sitter på de store pengene.