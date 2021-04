FELLES FRONT: SV-nestleder Kirsti Bergstø og partileder Audun Lysbakken vil ha felles front med de andre partiene som vil utvide grensen for selvbestemt abort. Foto: HELGE MIKALSEN

SV dropper kontroversielt abortvedtak i regjerings-forhandlinger

SV-leder Audun Lysbakken innrømmer at fri abort til uke 22 ikke er realistisk på kort sikt. Kampen etter valget står om selvbestemmelse til uke 18, varsler han.

Det har kommet kraftige reaksjoner etter at SVs landsmøte søndag vedtok selvbestemt abort frem til grensen for levedyktighet for et foster. Den grensen er i dag satt ved uke 22.

Fire dager senere omtaler SV-leder Audun Lysbakken forslaget som «et prinsipielt syn» da VG møter ham med nestleder Kirsti Bergstø.

Han erkjenner at forslaget ikke vil få flertall etter valget – og tar heller initiativ til felles front med andre partier om selvbestemt abort frem til 18. svangerskapsuke i denne omgang.

– Vi erkjenner at slik situasjonen er nå, er det ikke flertall for en utvidelse av selvbestemmelsen for tiden etter uke 18, sier Lysbakken til VG.

– Men enhver utvidelse av selvbestemmelsen er et skritt i riktig retning. For å få til det vil vi jobbe sammen med de andre partiene som vil utvide selvbestemmelsen. De fleste peker på uke 18, legger han til.

Dragkamp om uke 18

– Hvis det blir regjeringsskifte og SV kommer i en forhandlingsposisjon, vil det si at dere ikke vil gå inn i de forhandlingene med krav om selvbestemmelse etter uke 18?

– Vi har vårt prinsipielle syn, og det står vi ved. Men det som kommer til å bli den reelle politiske dragkampen er om det vil være en utvidelse av selvbestemmelsen i det hele tatt. Der står vi og Ap på samme linje, sier Lysbakken.

Både Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne har denne våren vedtatt å avskaffe abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12. til 18. uke. Rødt vil i likhet med SV vil sette grensen ved uke 22.

REAGERER: SV-nestleder Kirsti Bergstø og partileder Audun Lysbakken reagerer kraftig på abortdebatten som har utspilt seg de siste dagene. Foto: HELGE MIKALSEN

Går ut mot abortdebatten

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har kalt SVs vedtak for «dramatisk», mens stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener vedtaket er «oppsiktsvekkende».

Nettavisen meldte torsdag at SV har fått 92 utmeldinger – og 33 innmeldinger – etter landsmøtet.

– Er de sterke reaksjonene og utmeldingene grunnen til at dere nå sier at uke 18 er det realistiske målet etter valget?

– Det er ikke det. Det er for å presisere hva som er prioriteringene våre og det første skrittet for en ny abortlov og mer selvbestemmelse. Det er viktig at man endrer loven på en måte som gjør at både fagmiljøer og folk henger med, sier SV-nestleder Bergstø.

Hun sier at det de siste dagene har vært en forvirrende og polarisert debatt rundt et tema som bør diskuteres med innestemme.

– Det trekkes inn amerikanske forhold, brutale bilder og en hard, moraliserende og fordømmende ordbruk mot de damene som har stått i disse krevende situasjonene. Da har også vi et ansvar for å bringe debatten videre og peke mot det som er realistiske løsninger, sier Bergstø.

– Har SV selv noe ansvar for at debatten har blitt så polarisert?

– Jeg mener at vi har vært veldig forsiktige med ordbruken. Det skal vi fortsette å være, svarer Lysbakken.

Vil utrede senabortene

Ifølge Abortregisteret ved FHI ble 95,4 prosent av abortene i Norge i 2020 utført innen 12. svangerskapsuke – og var dermed selvbestemte.

508 aborter ble utført etter behandling i nemnd. 146 av disse ble utført etter 18. svangerskapsuke.

Flertallet av nemndbehandlede abortene ble innvilget med bakgrunn i abortlovens paragraf 2C som gir rett til abort ved fare for alvorlig sykdom hos fosteret.

SV-nestleder Bergstø sier det er en «ekstrem belastning» for familier først å få beskjed om sykdom, ta det til seg og deretter ta avgjørelsen om å avbryte svangerskapet.

Foto: Helge Mikalsen

– Når dette vanskelige valget er tatt, må man forklare og forsvare seg overfor en nemnd om hvorfor man ønsker denne beslutningen, sier hun.

Bergstø sier at SV håper på flertall etter valget for å utrede nemndsystemet for aborter etter uke 18.

– Vi håper på et flertall for å ivareta disse på en bedre måte som gjør at de slipper å ta den ekstra runden i nemnd, samtidig som andre hensyn i abortloven også ivaretas, sier Bergstø.

Åpner for kriterier

For å få en abort innvilget av nemndene etter 12. svangerskapsuke, må kvinnen oppfylle minst ett av flere kriterier.

Det kan handle om kvinnens livssituasjon, fysiske helse eller psykiske helse, om fare for at et barn kan få alvorlige sykdommer eller om kvinnen ble gravid etter et overgrep. Etter uke 18 er kriteriene svært strenge.

SVs vedtak fra landsmøtet sier ingenting om det fortsatt skal være kriterier i loven. Men nå åpner Lysbakken for fortsatt å ha slike kriterier for de siste ukene.

– Ja eller nei: Vil SV ha fri, selvbestemt abort fram grensen for levedyktighet for et foster?

– Vi vil fjerne nemndene og ha selvbestemmelse som prinsipp under abortloven. Så er det noen ting rundt disse kriteriene som må utredes. Men vi vil ha selvbestemmelse som gjennomgående prinsipp, sier Lysbakken.

– Men du vil ikke kalle det fri og selvbestemt abort?

– Jo. Det er jo det. Men poenget er at det vil kunne finnes noen avgrensninger for de siste ukene. Og det er nettopp det som vårt vedtak ikke tar stilling til. Vi trenger en grundigere prosess for å finne ut hvilken innramming fjerning av nemndene skal ha.

– Så for en kvinne som ønsker å ta abort, og som har et friskt foster, kan den prosessen bli annerledes i uke 19 enn i uke 17 med SVs abortpolitikk?

– Det er en av de tingene i det lovverket man må se på, sier Lysbakken.

Han legger til:

– Vårt mål er at de kvinnene som går gjennom senaborter i dag skal slippe belastningen med nemnd. Det handler om spesielle og alvorlige situasjoner. Det er ingen grunn til å tro at antall senaborter vil øke med selvbestemmelse, men det må en utredning til før vi kan utforme et riktig lovverk, sier Lysbakken.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken var tittelen «SV dropper kontroversielt abortvedtak før regjeringsforhandlinger». Denne ble endret til «SV dropper kontroversielt abortvedtak i regjerings-forhandlinger», da dette er mer presist. Dette ble endret 29.04.21 klokken 22.19.