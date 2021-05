UFLAKS: Kim André Tuvmarken trodde han hadde vunnet, men ... Foto: Privat

Kim André trodde han vant over to millioner kroner på Flax-lodd – viste seg å være teknisk feil

En tirsdagsmorgen våknet Kim André (26) med en følelse av at han hadde skikkelig flaks. Tre Flax-lodd senere var han helt sikker på at han hadde griseflaks. Det skulle vise seg å være feil.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg våknet for et par uker siden og tenkte «I dag har jeg skikkelig flaks», forteller Kim André Tuvmarken til VG.

26-åringen bestemte seg for å ta følelsen på alvor. Han gikk inn på Norsk Tippings sider og kjøpte tre Flax-lodd av typen «50x Pengedryss» til 100 kroner stykket.

Da han skrapte det første loddet kunne han se at han hadde vunnet én million kroner. Samtidig kom det opp en beskjed hvor det stod: «Beklager, ingen gevinst». Kim André tenkte det måtte være feil, så han tok skjermbilde av loddet og kjøpte to til.

På de to neste loddene vant han én million til og fem tusen kroner. Han tok skjermbilde av alle loddene.

ÉN MILLION: Dette loddet viser tilsynelatende at Kim André Tuvmarken har vunnet én million kroner. Ifølge Norsk Tipping skyldtes dette en lagringsfeil på mobilen hans. Foto: Skjermdump av Flax-lodd

Jublet

– Jeg var helt sikker på at jeg hadde vunnet. Så jeg vekket samboeren min og jublet, forteller Tuvmarken.

Senere på dagen sendte han en e-post til Norsk Tipping med bilde av loddene. Ifølge Tuvmarken skal han ha fått beskjed om at Norsk Tipping måtte se på saken, og at det var lang behandlingstid.

Tidligere denne uken fikk han svar. Milliongevinsten var bare en teknisk feil.

– Da jeg fikk den beskjeden så jeg livet bare rase sammen. En sånn gevinst hadde virkelig hjulpet meg, forteller Tuvmarken.

ENDA EN MILLION: Kim André Tuvmarken trodde han hadde vunnet to millioner kroner. Det viste seg å være feil. Foto: Skjermdump av Flax-lodd

VG har fått tilgang til Norsk Tippings behandling av klagen til Tuvmarken. I behandlingen fremkommer det at Norsk Tipping konkluderer med at mobiltelefonen hans har lagret og gjenvist spilldata fra tidligere spill.

Kort fortalt betyr det at Tuvmarkens telefon, som er en eldre Android-modell, har vist tall som ikke har noe med det egentlige Flax-loddet å gjøre. Det ligger nemlig på en server hos Norsk Tipping.

– Denne loddtypen var konstruert slik at når man spiller flere enn én gang, gjenbrukes grafikk og informasjon som er lik på alle lodd (farger, mønstre, design etc.) fra telefonens minne, i stedet for å lastes opp på nytt fra vår server hver gang. Trekningsinformasjon/spillresultater som er unikt for hvert lodd, altså Vinnertall og Dine tall, skulle hentes fra det aktuelle loddet kunden skraper i øyeblikket, skriver Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, i en e-post til VG.

– Vår gjennomgang har nå avdekket at telefoner av typen kunden har, i noen tilfeller også lagret og gjenbrukte deler av vinnertall/trekningsinformasjon fra tidligere kjøpte lodd, i stedet for å laste opp og vise frem tallene/sifrene fra det nye loddet. I de aktuelle spillsekvensene har altså mobiltelefonen vist et annet bilde/resultat enn hva det faktiske spillresultatet er, og som er registrert i Norsk Tippings sentralsystem. Kombinasjonen av noen «nye» tall og noen gamle, førte til at kunden oppfattet at han hadde vunnet, legger han til.

Ifølge Jødahl er feilen sjelden.

– Testingen vi har gjennomført etter at vi ble kjent med saken, har vi kun gjenskapt på Sony Experia L3. Sist måned brukte cirka 0,06 prosent av Android-brukerne denne typen telefon, sier Jødahl til VG.

Jødahl understreker at Norsk Tipping ikke har blitt kontaktet med lignende tilfeller.

Beklager

– Spillet ble trukket tilbake etter at vi ble klar over hva denne kunden hadde opplevd. Funksjonaliteten er nå endret, slik at spillet ikke lenger benytter minnet på kundens telefon på denne måten. Vi ser også etter andre mulige tiltak, sier Jødahl.

– Det er fryktelig leit og beklagelig at han opplevde dette, og vi skulle gjerne vært saken foruten. Vi gjør alt vi kan for å sikre kvaliteten på produktene våre, men det er ikke til å komme i fra at feil kan oppstå, om enn sjelden. Dessverre ble denne kunden utsatt for en visningsfeil, og vi forstår godt om han er skuffet og sint, sier Jødahl.

VG har vært i kontakt med Lotteritilsynet som bekrefter at tekniske feil av denne typen kan forekomme.

Savner dokumentasjon

– Jeg skulle gjerne sett mer bevis for påstandene til Norsk Tipping, sier Tuvmarken om begrunnelsen.

– Følelsen hvor man går fra å tro man har vunnet til å få beskjed om at det er feil, den unner jeg ikke flere, sier han og legger til at han har pleid å kjøpe Flax-lodd noen ganger i måneden.

Det har han ikke planer om å gjøre med det første.